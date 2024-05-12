Оккупанты запретили посещение кладбищ на ВОТ в поминальный понедельник, - Центр нацсопротивления

Российские захватчики запрещают жителям временно оккупированных территорий Украины посещать кладбища в поминальный понедельник. Оккупанты мотивируют это мерами безопасности, но реальной причиной является желание не допустить массовых собраний.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ЦНС, враг запрещает любые собрания местного населения из-за якобы заботы о безопасности, но в то же время это не мешает оккупантам проводить мероприятия с массовкой из РФ, или "выборы".

Центр национального сопротивления напоминает, что сообщить о враге и ускорить освобождение родного края можно по ссылке.

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Как сообщалось ранее, российская церковь намерена направить на фронт в Украину "для духовной помощи российским военнослужащим" около 1300 священников.