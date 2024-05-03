Российская церковь планирует направить 1300 попов на фронт в Украину, - Центр нацсопротивления
Кремлевская церковь намерена направить на фронт в Украину "для духовной помощи российским военнослужащим" около 1300 священников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС), об этом рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского ТВ.
"Московский поп уверяет, что сегодня министерство нападения РФ имеет очень тесные связи с русской церковью и этот вопрос решится в ближайшее время. И так оно на самом деле и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ России. Его предшественник Алексий ІІ (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов"", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, в войне против Украины Кремль в значительной степени полагается на подконтрольные ему религиозные структуры. Доминирующей здесь является именно РПЦ, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан.
"Известно как еще в начале вторжения в Украину в 2014 году эта псевдоцерковь организовывала многолюдные крестные ходы чтобы помешать украинским защитникам не пропустить армию оккупанта", - добавили в ЦНС.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы призвала признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды, что не имеет ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов.
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- Від кого?
- Так один від одного!
- І ким вагітні?
- Сатаною!
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- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
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- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
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- Вы били поклоны ниже земных?
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- Вы христосовались яйцами об яйца?
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- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
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