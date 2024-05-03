Российская церковь планирует направить 1300 попов на фронт в Украину, - Центр нацсопротивления

Кремлевская церковь намерена направить на фронт в Украину "для духовной помощи российским военнослужащим" около 1300 священников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС), об этом рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского ТВ.

"Московский поп уверяет, что сегодня министерство нападения РФ имеет очень тесные связи с русской церковью и этот вопрос решится в ближайшее время. И так оно на самом деле и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ России. Его предшественник Алексий ІІ (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов"", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ЦНС, в войне против Украины Кремль в значительной степени полагается на подконтрольные ему религиозные структуры. Доминирующей здесь является именно РПЦ, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан.

"Известно как еще в начале вторжения в Украину в 2014 году эта псевдоцерковь организовывала многолюдные крестные ходы чтобы помешать украинским защитникам не пропустить армию оккупанта", - добавили в ЦНС.

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Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы призвала признать РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды, что не имеет ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов.