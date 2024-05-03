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Новини
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Російська церква планує направити 1300 попів на фронт в Україну, - Центр нацспротиву

Церква РФ планує направити 1300 попів на фронт в Україну

Кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС), про це розповів митрополит Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ.

"Московський піп запевняє, що сьогодні міністерство нападу РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і це питання вирішиться найближчим часом. І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирил є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Алексій ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов"", - йдетья в повідомленні.

Також дивіться: Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Як зазначають у ЦНС, у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури. Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан.

"Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта", - додали в ЦНС.

Також читайте: Росіяни завезли священників із Чувашії на окуповані території Запоріжжя, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів.

Автор: 

РПЦ (511) священник (157) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+6
Більше половини "лиц духовнава звания" вже до подібного готові - у них це дуже розповсюджене ще з часів навчання в семінаріях
- Куме! А чого то московські попи такі пузаті?
- Вагітні тому що!
- Від кого?
 - Так один від одного!
- І ким вагітні?
- Сатаною!
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03.05.2024 16:13
+4
Слуги сатани.
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03.05.2024 15:50
+3
Відспівувати башкиротатар та сибірських буддистів?
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03.05.2024 15:46
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Відспівувати башкиротатар та сибірських буддистів?
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03.05.2024 15:46 Відповісти
Вбивати українців.
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03.05.2024 15:58 Відповісти
Додаткові 1300 3,14дорасів нічого не змінять. А ось мусульманам параші вони в нагоді будуть, так як овцей...би та віслюкотрахи давно не були дома та не бачили таких вгодованих гладкучик срак як у ціх служок сатанінського культа.
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03.05.2024 15:49 Відповісти
Більше половини "лиц духовнава звания" вже до подібного готові - у них це дуже розповсюджене ще з часів навчання в семінаріях
- Куме! А чого то московські попи такі пузаті?
- Вагітні тому що!
- Від кого?
 - Так один від одного!
- І ким вагітні?
- Сатаною!
показати весь коментар
03.05.2024 16:13 Відповісти
А що то за чортячий хвіст у того попа, що стоїть на фото праворуч?
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03.05.2024 15:49 Відповісти
Слуги сатани.
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03.05.2024 15:50 Відповісти
Не ображай партію презідента.
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03.05.2024 16:03 Відповісти
Ото може вже зелені дозріють та таки заборонять отой сатанат ім. *уйла!
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03.05.2024 15:57 Відповісти
Уявляю який ажіотаж у русскіх попів визвала новина шо тепер їх відправлять на фронт.
В чергу стоять напевно...
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03.05.2024 16:03 Відповісти
є бажання зустрітись з головним в облацях?...
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03.05.2024 16:05 Відповісти
бурятів і башкірів будуть хрестити прямо на нулі?
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03.05.2024 16:05 Відповісти
Був колись такий генерал сталінський - Мехліс Так він пропонував політрукам замість нарукавної зірки на груди і спину нашивать величезні червоні зірки - щоб вели за собою солдат Але я сумніваюся що попи з хрестами на грудях поведуть за собою в атаку "м"ясо"
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03.05.2024 16:08 Відповісти
гарна ідея...дуже гарна...треба запровадити в кацапів...і не просто червону...а нанесену лімінійсцентною фарбою і додатково ще з інфрачервоним випромінюванням
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03.05.2024 21:21 Відповісти
Оперативники СБУ застали архимандрита Никиту и мальчика из церковного хора, лежащих голыми на постели. Командир опергруппы спрашивает Никиту:
- Вы что, мяли воск?
- Нет
- Вы замуровывали тощего затворника в глухом ските?
- Нет
- Вы гоняли беса в глубинах черной души?
- Нет
- Вы освящали катакомбы собора червонным кадилом?
- Нет
- Вы причащали грешника из нерукотворного сосуда?
- Нет
- Вы месили коричневое тесто для проскомидии?
- Нет
- Вы служили всенощно *******?
- Нет
- Вы пополняли запасы душистого ладана?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу?
- Нет
- Вы познавали искушение змия?
- Нет
- Вы вставляли волосатую свечу в заупокойный иконостас?
- Нет
- Вы окунали толстый кулич в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы разговлялись колбасой с другой стороны?
- Нет
- Вы погружали лысого в крестильную купель?
- Нет
- Вы низвергали дракона в преисподнюю?
- Нет
- Вы давали нехристи вкусить адского жупела?
- Нет
- Вы проводили елеосвящение протопопа Акакия?
- Нет
- Вы окормляли Оптину пустынь?
- Нет
- Вы посылали иеромонаха Фалеса с проповедью в темные массы?
- Нет
- Вы совершали паломничество в Афедронскую пещеру?
- Нет
- Вы забивали пробку в бочку с кагором?
- Нет
- Вы вставляли ключ от церкви в дверь трапезной?
- Нет
- Вы возлагали нетленные мощи в раку?
- Нет
- Вы перебирали 21-м пальцем глиняные четки?
- Нет
- Вы изучали житие св. Проктония Поппадокийского?
- Нет
- Вы воздвигали храм с одним куполом и двумя приделами?
- Нет
- Вы налагали епитимью в затемненной исповедальне?
- Нет
- Вы опускали гроб в мать-сыру землю?
- Нет
- Вы наливали елей в почерневшую дарохранительницу?
- Нет
- Вы благословляли единоперстием?
- Нет
- Вы молились о нисхождении херувима на аналой?
- Нет
- Вы окропляли подвал кропилом с двумя бубенцами?
- Нет
- Вы припарковывали Лексус у черного хода?
- Нет
- Вы возносили заамвонную молитву?
- Нет
- Вы искали в яблоке первородный грех?
- Нет
- Вы предавали анафеме ересь беспоповщины?
- Нет
- Вы вводили бородатого батюшку во приход?
- Нет
- Вы ходили крестным ходом по распутице?
- Нет
- Вы кидали палочку закваски в ржаной монастырский квас?
- Нет
- Вы познавали мерзость запустения?
- Нет
- Вы вбивали гвоздь в основание храма?
- Нет
- Вы погружались до девятого круга Ада?
- Нет
- Вы умерщвляли естество плоти?
- Нет
- Вы бросали сосиску в постные щи?
- Нет
- Вы посвящали отшельника в черное монашество?
- Нет
- Вы крестили земли Африки?
- Нет
- Вы вонзали крест в смрадную могилу?
- Нет
- Вы воцерковляли одноглазого прелюбодея?
- Нет
- Вы отворяли царские врата животворящим жезлом?
- Нет
- Вы претерпевали страсти содомские?
- Нет
- Вы увязали в трясине греха?
- Нет
- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
- Нет
- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
- Нет
- Вы били поклоны ниже земных?
- Нет
- Вы христосовались яйцами об яйца?
- Нет
- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
- Нет
- Вы ходили к тихому омуту и стреляли в чертей кожаными пулями?
- Нет
- Вы звонили в глухой колокол?
- Нет
- Вы святили https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0 срачицу своим потиром?
- Нет
- Вы трубили в глубины и изливали туда чашу гнева?
- Нет
- Вы заталкивали святые дары в закопченный киот?
- Нет
- Вы подвизались в молитве до мироточения?
- Нет
- Вы показывали долговязому послушнику, где набрать угля?
- Нет
- Вы проводили дебаты между архимандритом Лупианом Зуевым и пастором Эсхолом Турдбрауном?
- Нет
- Вы анализировали таинства церкви?
- Нет
- Вы возжигали в келье страстную лампаду?
- Нет
- Вы сажали семя веры в чернозем?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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03.05.2024 16:28 Відповісти
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03.05.2024 18:21 Відповісти
ЧВК "Гундяевцы"
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03.05.2024 18:51 Відповісти
Хорошая цель, жирная.
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03.05.2024 20:55 Відповісти
 
 