Російська церква планує направити 1300 попів на фронт в Україну, - Центр нацспротиву

Кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС), про це розповів митрополит Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ.

"Московський піп запевняє, що сьогодні міністерство нападу РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і це питання вирішиться найближчим часом. І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирил є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Алексій ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов"", - йдетья в повідомленні.

Також дивіться: Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Як зазначають у ЦНС, у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури. Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан.

"Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта", - додали в ЦНС.

Також читайте: Росіяни завезли священників із Чувашії на окуповані території Запоріжжя, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів.