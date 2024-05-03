Російська церква планує направити 1300 попів на фронт в Україну, - Центр нацспротиву
Кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС), про це розповів митрополит Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ.
"Московський піп запевняє, що сьогодні міністерство нападу РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і це питання вирішиться найближчим часом. І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирил є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Алексій ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов"", - йдетья в повідомленні.
Як зазначають у ЦНС, у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури. Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан.
"Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта", - додали в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів.
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- Куме! А чого то московські попи такі пузаті?
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- Від кого?
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