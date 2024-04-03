Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО
Російський священник заявив, що через "безбожних" росіян країні необхідно смиренно звикати до терактів.
За словами російського попа, "у РФ зараз лише максимум 0,5% православних християн, решта – "безбожники", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Евгений Magirus
показати весь коментар03.04.2024 22:01
+15 KoT_BaZiLIO
показати весь коментар03.04.2024 22:03
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар03.04.2024 22:05
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только вот на "не укради, не убий, не пожелай чужого" духу не хватило батюшке озвучить
а кто же правду матку врежет? https://www.bible-for-you.org/Propovedn/sol_zemli.php
Росиянці розкрийте дупу та сміренно очікуйте … ваша церков