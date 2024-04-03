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Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Російський священник заявив, що через "безбожних" росіян країні необхідно смиренно звикати до терактів.

За словами російського попа, "у РФ зараз лише максимум 0,5% православних християн, решта – "безбожники", передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський священник видерся на танк та благословив окупантів на війну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВIДЕО

Автор: 

росія (65129) священник (159) теракт (1015)


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Топ коментарі
+16
Він трохи збрехав: решта - мусульмани
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03.04.2024 22:01
+15
Правильно, нехай "Крокус" буде по всій Параші, хоч один русський поп щось правильне сказав
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03.04.2024 22:03
+5
Якщо влада робить теракти проти свого народу то тут або скидати владу, або змиритися. А беручи до уваги що таке церква на мордорі то іншого від них годі було очікувати. Терпіть терпіли!
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03.04.2024 22:05
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Він трохи збрехав: решта - мусульмани
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03.04.2024 22:01 Відповісти
Правильно, нехай "Крокус" буде по всій Параші, хоч один русський поп щось правильне сказав
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03.04.2024 22:03 Відповісти
Норд-Ост и Хромую лошадь с Зимней вишней забыл
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03.04.2024 22:17 Відповісти
Нєвскій експресс, Бєслан.
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03.04.2024 22:29 Відповісти
Якщо влада робить теракти проти свого народу то тут або скидати владу, або змиритися. А беручи до уваги що таке церква на мордорі то іншого від них годі було очікувати. Терпіть терпіли!
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03.04.2024 22:05 Відповісти
Минулого року в Гниловодську до приходів Кіріла Гундяєва прийшло біля одного відсотка мешканців сталіци.
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03.04.2024 22:11 Відповісти
кацапоп все вірно каже,нехай русня прівікае як тій кінь в цігана якій прівікав не істі майже майже прівік...майже
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03.04.2024 22:12 Відповісти
Це Путлер ще не починав !
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03.04.2024 22:16 Відповісти
Карочє! ...нравітся нє нравітся, тєрпі моя красавіца...
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03.04.2024 22:16 Відповісти
Не щирим цей піп виявився , а мав сказати ,що це вам всевишній віддає за порушення десяти заповідей ,одна з яких - нє убій !
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03.04.2024 22:21 Відповісти
і будьте в тренді, кожний росіянин повинен готувати дерев'яний макінтош

https://shmat.biz.ua/
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03.04.2024 22:33 Відповісти
гарні у кацапів аятоли...
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03.04.2024 22:34 Відповісти
вирно миркуеш
только вот на "не укради, не убий, не пожелай чужого" духу не хватило батюшке озвучить
а кто же правду матку врежет? https://www.bible-for-you.org/Propovedn/sol_zemli.php
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03.04.2024 22:37 Відповісти
..... іншими словами ::: руSнє - піZда .......
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03.04.2024 22:40 Відповісти
переклад с дипломатичної мови

Росиянці розкрийте дупу та сміренно очікуйте … ваша церков
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03.04.2024 23:34 Відповісти
Чому вчить БОГ двоногого звіра в потомстві Адама(Каїнів рід) -тому, що змінить їм одежу та віддалить від людей. Чому вчить БОГ Ноеве потомство? Тому, що до небезпеки треба готуватись та оволодівати знаннями, в даному випадку - будівництва ковчега, та вірити його попередженням про небезпеку, а не пускати соплі молитв. Чому вчить вчитель "ловців людей"? Тому, що збудувавши дім соплів та маніпулюючи ЗАКОНОМ БАБЦЯ ПРИНЕСЕ ОСТАННЄ, ЩО МАЄ. ЧОМУ ВЧИТЬ ******* ЦЕРКВА? ******* церква вчить покірності царям світу та царям церкви та носінню всьго, що є. БОГ накриває СТІЛ ЗЕМЛЯ. Покажіть мені тих царів світу та церкви, які самотужки можуть це зробити руками чи розумом і я повірю, що вони боги, а завше - *****, бо ПЕРШИМИ ПІСЛЯ БОГА є ТА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА ЯКА ЦЕ РОБИТЬ. ВСІ ТРУТНІ І ЛОВЦІ ЛЮДЕЙ(АФЕРИСТИ) - В АКАДЕМІЮ ДЖУНГЛІВ, ЗВІДТИ ПОЧИНАЄ БОГ ВЧИТИ законам існування світу, і до речі, - ВЕДУЧИ ІЗРАЇЛЬ БОГ СТВОРЮВАВ ДЕРЖАВУ ТА ДЕРЖАВНІСТЬ, а не будував церкву, й навіть Давиду це не дозволив робити. НЕ СТВОРЮЮТЬ ХРАМ БОГУ за відсутності ЗНАНЬ ЗАКОНІВ та МУДРОСТІ, тому Соломонів храм потерпів крах та змінився на Стіну соплів. Яка царська мудрість, така їй і ціна. АРХ М
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04.04.2024 04:43 Відповісти
 
 