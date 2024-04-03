Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Російський священник заявив, що через "безбожних" росіян країні необхідно смиренно звикати до терактів.

За словами російського попа, "у РФ зараз лише максимум 0,5% православних християн, решта – "безбожники", передає Цензор.НЕТ.

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