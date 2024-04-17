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ПАРЄ визнала нелегітимність Путіна як президента РФ, а РПЦ - інструментом пропаганди, - резолюція

парє

Парламентська асамблея Ради Європи зафіксувала у своїй резолюції, що вважає нелегітимним президента Російської Федерації Володимира Путіна, а Російську православну церкву визнала інструментом російського впливу й пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Резолюцію ПАРЄ щодо смерті Навального вдалося перетворити на ще один потужний документ з підтримки України та засудження агресії путіна! Щойно депутати асамблеї ухвалили резолюцію "Смерть Олексія Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні проти демократії". 87 голосів за. (...) Асамблея закликала: офіційно визнати нелегітимність путіна як президента рф... визнати РПЦ як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів", - написала Кравчук у фейсбуці.

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За словами Кравчук, у резолюції ПАРЄ наголошується, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу.

"Асамблея ще раз підтвердила, що за путіна рф перетворилася на фактичну диктатуру... Документ нагадує, що путін перебуває при владі безперервно з 2000 року, а поправки до Конституції рф, прийняти в липні 2020 року й визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю, дозволяють йому залишатися на посаді до 2036 року", - повідомила Кравчук.

Вона зазначила, що ПАРЄ також закликала держави - члени ЄС посилити режим санкцій проти Росії як держави - спонсора тероризму, а також проти режиму Лукашенка в Білорусі.

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Крім цього, як розповіла народна депутатка, резолюція містить заклик до держав - членів ЄС створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Резолюція закликає держави забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених у РФ, зокрема українські політв'язні, яких незаконно утримують у російських в'язницях із 2014 року, а також українські військовополонені.

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"Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи мають вважатися законними цілями військових атак", - додала Кравчук.

Автор: 

ПАРЄ (846) путін (23746) резолюція (278) РПЦ (511) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+18
путлєр та гундяєвський сатанат - террористи
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17.04.2024 22:16
+14
Цікаво, зелені і далі стосовно московського сатанату будуть соплі жувати?
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17.04.2024 22:17
+13
Це гуд,ми за любий кіпіш.Зброї дайте.
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17.04.2024 22:16
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путлєр та гундяєвський сатанат - террористи
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17.04.2024 22:16 Відповісти
але!!!
ПАРЕ визнало
а ВР та ОПА ні.....
о як...
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17.04.2024 23:46 Відповісти
В заголовку визнали,а в тексті нічого не визнали,це поки-що стурбованість.
... Асамблея закликала: офіційно визнати...
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18.04.2024 00:45 Відповісти
Це гуд,ми за любий кіпіш.Зброї дайте.
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17.04.2024 22:16 Відповісти
***** на кацапському болоті пуголовки вважають головною жабою.
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17.04.2024 22:17 Відповісти
ще солі ім насипте на хрін. ви навіть санкцій не дотримуетесь.
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17.04.2024 22:17 Відповісти
Цікаво, зелені і далі стосовно московського сатанату будуть соплі жувати?
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17.04.2024 22:17 Відповісти
А хто не жував?
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18.04.2024 07:03 Відповісти
хеппі пьоздей новрождєний
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17.04.2024 22:22 Відповісти
ану скажи по єврейські путін ***** ?
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17.04.2024 22:28 Відповісти
Поки на івриті не скажеш птн пнх,я тобі не повірю )
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17.04.2024 22:43 Відповісти
При чем тут все православные церкви к России? В россии не церковь, а сатанинская секта, маскирующаяся под православие.
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17.04.2024 22:36 Відповісти
Вы не правы. Практически во всем.
Это не оправдывает церковь. О ней (церкви) в Торе и Библии нет упоминания. ВООБЩЕ.
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17.04.2024 23:16 Відповісти
Путлєру просто плювати на ті резолюції і засудження
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17.04.2024 22:20 Відповісти
Вот именно за ето не нужно. ***** за понты и за свой престиж готов пол рашки пожертвовать. Он из-за етого и войну начал чтобы его называли великим царем собирателем земель и тд. И ему ета резолюция где его на весь мир назвали НЕЛЕГИТИМНЫМ как серпом по обвисшим яйцам. Нелегитимный ето как опущенный на зоне с которым нормальный человек даже поздороваться не захочет
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17.04.2024 23:01 Відповісти
Троляки.
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17.04.2024 22:21 Відповісти
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17.04.2024 22:27 Відповісти
москальский фюрер узьких
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17.04.2024 22:50 Відповісти
Ну і добре. Були б з цього тільки якісь практичні результати, а не так, поп..діти проти всього поганого за все хороше.
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17.04.2024 22:29 Відповісти
Якщо не легітимний, то вся його діяльність нелегітимна. І війна теж. Ось так.
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17.04.2024 22:43 Відповісти
Ого.... Это уже тепло....
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17.04.2024 22:39 Відповісти
Конечно полегчало как признали не легетимным. И многим полегчало. Мне почему то нет.
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17.04.2024 22:43 Відповісти
Все пізнається з часом. Ось і санкції начебто не працюють. Але якось напружує економіку, бізнес. Шукати треба контрабандистів. Платити за ризики. Ще й їздити по Європі стало не камільфо. Ніхто не ставить підпис на туалетному папері ! Хіба що на пляж до Півн. Кореї або в Пекін кортежем літаків залетіти, щоб не забули.
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17.04.2024 22:50 Відповісти
https://x.com/andrey878777/status/1780475884882821200 @
"Информация от сотрудника военкомата.
Два года назад было много желающих заключить контракт за деньги с Министерством обороны, проходили по 200 человек в день.
Сейчас - не более 60 человек в день, в последние несколько дней не пришёл ни один желающий.
Заключают контракт в основном - приезжие из периферии, не москвичи. Встречаются казахи, киргизы, не имеющие гражданства рф, не имеющие высшего образования, нищие, по уши в долгах и кредитах. Были даже граждане Шри Ланки, не знающие ни слова на русском языке. Встречаются откровенные бомжи, от которых воняет за километр - таких тоже берут. Приезжают из периферии в Москву потому что платят 1 млн единовременно при заключении контракта. В других местах платят меньше.
Расторгнуть контракт сейчас нельзя. Контракт действует до окончания так называемой СВО/
Идут на войну с Украиной исключительно за деньги. Если и есть идейные, то их ничтожно мало, мне попалось таких человек 5 за весь период работы с контрактниками. Да и у тех с головой не в порядке."

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17.04.2024 22:46 Відповісти
Теперь можно его просто называть *****
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17.04.2024 22:55 Відповісти
А навіщо ображати статевий орган, зрівнюючи його з кремлівським гівном?
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17.04.2024 22:57 Відповісти
Ой не кажіть ...х*ла запустили під одкос в ЄС ...берем поп корн і чекаємо на сюрпризи ...
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17.04.2024 23:01 Відповісти
оте все гамносоловйовське кодло сьогодні лопне)))) амінь
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17.04.2024 23:02 Відповісти
ПАСЕ должно было признать 150 % что Путин ***** , а нелегитимность его и нах не кому не интересна .
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17.04.2024 23:03 Відповісти
Та она и признала, че тебе еще надо хороняка?
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18.04.2024 03:56 Відповісти
Ну що, зелені придурки, тепер вам вже достатньо аргументів для повної заборони феесбешно-гундяєвської секти і депортації "служитєлєй культа *****" з України?
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17.04.2024 23:09 Відповісти
Я б сказав їх посіпаки сосуживци фсбшники
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18.04.2024 02:17 Відповісти
Всі хто співпрацює з рф повинні нести такі наслідки і санкції щоб навіть в думках не було з ними співпрацювати.оркам потрібно перекрити кисень наглухо.Китайцям в першу чергу яйця в двері.
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17.04.2024 23:22 Відповісти
в ПАСЕ під шість сотень голов, тобто депутатів. Мені цікаво в чому подвох, коли ця слугиня робить селфі на фоні пустої зали і аж 82 голоси ЗА. Можливо там якісь процедурні моменти це круто - ну ОК...
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18.04.2024 01:30 Відповісти
угу. після 2036 року визнала нелігитимним. хоч би інфу перевірили...:

https://pace.coe.int/en/news/9254/pace-urges-the-international-community-no-longer-to-recognise-putin-s-legitimacy-as-president-beyond-2024
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18.04.2024 06:49 Відповісти
Не "угу"! Читай уважно!

ПАСЕ призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента после 2024 года

10.13.2023https://pace.coe.int/en/news?categoryId=8 Сессия


Ассамблея сегодня призвала государства-члены Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».

Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. Поправки к Конституции России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия сдержек и противовесов. Это, в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России на Украине, подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти.

«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатура», - заявили парламентарии.

Единогласно приняв резолюцию на основе доклада Питера Омцигта (Нидерланды, ЕНП/ХД), Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы. »

Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на свидетельство того, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей», как это определено в статье 2 Устава ООН. Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира.

Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, «чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина», ответственного за свои действия, начиная с незаконной аннексии Крыма и войны в Донбассе. и крушение рейса MH17.

Зараз його термін закінчується. Новий термін ще не розпочався - інавгурації ще не було. ПАРЕ, у рамках своїх повноважень, закликало всі міжнародні інституції не визнавати легітимність ***** з нового терміну.
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18.04.2024 08:46 Відповісти
Тоді пропоную називати цього х*йлоподібного гомункула не "президентом", а презерватизентом...
А а гуньдяя не "попом", а (без фамільярностей) жопом, або сраком...
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18.04.2024 06:53 Відповісти
Резолюція - це як крейдою на стіні написати, шо «путін - йух». Конкретно шось можете проголосувати?
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18.04.2024 07:29 Відповісти
Дуже цікаво, якщо рада європи визнала путіна нелегітимним президентом, в такому випадку всі документи які будуть ним підписані будуть не легітимні, тепер він може підписувати будь що, і в разі чого не від імені кацапії, а як звичайна фіз особа
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18.04.2024 08:14 Відповісти
Скоро в Україні буде другий легітимний.
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18.04.2024 08:32 Відповісти
 
 