ПАРЄ визнала нелегітимність Путіна як президента РФ, а РПЦ - інструментом пропаганди, - резолюція
Парламентська асамблея Ради Європи зафіксувала у своїй резолюції, що вважає нелегітимним президента Російської Федерації Володимира Путіна, а Російську православну церкву визнала інструментом російського впливу й пропаганди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"Резолюцію ПАРЄ щодо смерті Навального вдалося перетворити на ще один потужний документ з підтримки України та засудження агресії путіна! Щойно депутати асамблеї ухвалили резолюцію "Смерть Олексія Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні проти демократії". 87 голосів за. (...) Асамблея закликала: офіційно визнати нелегітимність путіна як президента рф... визнати РПЦ як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів", - написала Кравчук у фейсбуці.
За словами Кравчук, у резолюції ПАРЄ наголошується, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу.
"Асамблея ще раз підтвердила, що за путіна рф перетворилася на фактичну диктатуру... Документ нагадує, що путін перебуває при владі безперервно з 2000 року, а поправки до Конституції рф, прийняти в липні 2020 року й визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю, дозволяють йому залишатися на посаді до 2036 року", - повідомила Кравчук.
Вона зазначила, що ПАРЄ також закликала держави - члени ЄС посилити режим санкцій проти Росії як держави - спонсора тероризму, а також проти режиму Лукашенка в Білорусі.
Крім цього, як розповіла народна депутатка, резолюція містить заклик до держав - членів ЄС створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України.
Резолюція закликає держави забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених у РФ, зокрема українські політв'язні, яких незаконно утримують у російських в'язницях із 2014 року, а також українські військовополонені.
"Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи мають вважатися законними цілями військових атак", - додала Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПАРЕ визнало
а ВР та ОПА ні.....
о як...
... Асамблея закликала: офіційно визнати...
Это не оправдывает церковь. О ней (церкви) в Торе и Библии нет упоминания. ВООБЩЕ.
"Информация от сотрудника военкомата.
Два года назад было много желающих заключить контракт за деньги с Министерством обороны, проходили по 200 человек в день.
Сейчас - не более 60 человек в день, в последние несколько дней не пришёл ни один желающий.
Заключают контракт в основном - приезжие из периферии, не москвичи. Встречаются казахи, киргизы, не имеющие гражданства рф, не имеющие высшего образования, нищие, по уши в долгах и кредитах. Были даже граждане Шри Ланки, не знающие ни слова на русском языке. Встречаются откровенные бомжи, от которых воняет за километр - таких тоже берут. Приезжают из периферии в Москву потому что платят 1 млн единовременно при заключении контракта. В других местах платят меньше.
Расторгнуть контракт сейчас нельзя. Контракт действует до окончания так называемой СВО/
Идут на войну с Украиной исключительно за деньги. Если и есть идейные, то их ничтожно мало, мне попалось таких человек 5 за весь период работы с контрактниками. Да и у тех с головой не в порядке."
https://pace.coe.int/en/news/9254/pace-urges-the-international-community-no-longer-to-recognise-putin-s-legitimacy-as-president-beyond-2024
ПАСЕ призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента после 2024 года
10.13.2023https://pace.coe.int/en/news?categoryId=8 Сессия
Ассамблея сегодня призвала государства-члены Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».
Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. Поправки к Конституции России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия сдержек и противовесов. Это, в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России на Украине, подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти.
«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатура», - заявили парламентарии.
Единогласно приняв резолюцию на основе доклада Питера Омцигта (Нидерланды, ЕНП/ХД), Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы. »
Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на свидетельство того, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей», как это определено в статье 2 Устава ООН. Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира.
Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, «чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина», ответственного за свои действия, начиная с незаконной аннексии Крыма и войны в Донбассе. и крушение рейса MH17.
Зараз його термін закінчується. Новий термін ще не розпочався - інавгурації ще не було. ПАРЕ, у рамках своїх повноважень, закликало всі міжнародні інституції не визнавати легітимність ***** з нового терміну.
А а гуньдяя не "попом", а (без фамільярностей) жопом, або сраком...