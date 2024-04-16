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ПАРЄ схвалила резолюцію щодо підтримкм відновлення України

руйнування,відбудова,відновлення

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію про підтримку відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У резолюції євродепутати закликають усі країни, де РФ має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України. За схвалення проголосували 134 учасники засідання, проти - жоден.

Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

"Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у Реєстрі", - зазначається в резолюції.

Читайте: На відновлення України знадобиться 700 млрд дол., будемо сподіватись на порядність партнерів, - Зеленський

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією РФ.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною Росії.

Також читайте: Німеччина пропонує створити міжнародний приватний фонд для післявоєнної відбудови України

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Не дарма ж Зеленський за останні два місяці >100 вищих офіцерів змінив- готується захищати своє корито. Працює на майбутнє, щоб жоден € не оминув його кишені.
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16.04.2024 19:26 Відповісти
У ПАРЕ вистачить відваги не давати цій МАРОДЕРНІ поки ЗЕ не дасть згоди перезавантажити ВР та кабмін? Воллес он просто послав нах цю владу імітаторів - зрадників
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16.04.2024 19:28 Відповісти
Дайте ж суть!
Що там за кулісами...
Дипломати впражняються...

Я можу матом...

Можу лісами...
Сприйняти ...
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16.04.2024 19:38 Відповісти
 
 