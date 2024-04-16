ПАРЄ схвалила резолюцію щодо підтримкм відновлення України

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію про підтримку відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У резолюції євродепутати закликають усі країни, де РФ має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України. За схвалення проголосували 134 учасники засідання, проти - жоден.

Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

"Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у Реєстрі", - зазначається в резолюції.

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У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією РФ.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною Росії.

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