Німеччина пропонує створити міжнародний приватний фонд для післявоєнної відбудови України
Німеччина лобіює серед партнерів по Євросоюзу створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного бізнесу в Україну, щоб допомогти розв’язати проблему величезних витрат на післявоєнну відбудову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Зазначається, що фонд є одним із 15 пріоритетів, затверджених урядом Німеччини для заохочення приватних інвестицій у повоєнну відбудову України в рамках підготовки до міжнародної конференції донорів, що відбудеться в Берліні.
"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", - заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
За останніми прогнозами Світового банку, Україні знадобиться близько 486 млрд доларів, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.
За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.
Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика та інфраструктура".
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Хіба що він має на увазі допомогу кацапам?
https://postfactum.info/ua/category/politics ПОЛІТИКА
4 квітня 2024 10:40
Журналісти німецького телеканалу ARD отримали фото, а також відео того, що Knauf та WKB Systems будують об'єкти в окупованому Маріуполі. Про це із посиланням на Tagesschau пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/4/7449621/ Європейська правда.
У їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якого публічно рекламує, що він побудував проект житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням міноборони Росії.
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=PLf8QlohA-U Активный Ждун рuSkaГa мира в Германии
Скажуть, що постраждали при захисті демократичного світу від укрофашистів.