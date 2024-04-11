УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7635 відвідувачів онлайн
Новини Війна
798 20

Німеччина пропонує створити міжнародний приватний фонд для післявоєнної відбудови України

руйнування

Німеччина лобіює серед партнерів по Євросоюзу створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного бізнесу в Україну, щоб допомогти розв’язати проблему величезних витрат на післявоєнну відбудову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Зазначається, що фонд є одним із 15 пріоритетів, затверджених урядом Німеччини для заохочення приватних інвестицій у повоєнну відбудову України в рамках підготовки до міжнародної конференції донорів, що відбудеться в Берліні.

"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", - заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інвестиційний гігант BlackRock анонсував створення Фонду розвитку України на $15 мільярдів у Люксембурзі

За останніми прогнозами Світового банку, Україні знадобиться близько 486 млрд доларів, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика та інфраструктура".

Читайте також: Світовий банк збільшив оцінку вартості відновлення України до $486 мільярдів (оновлено)

Автор: 

Німеччина (7349) інвестиції (2058) фонд (248) відновлення (572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
До того часу нікому і нічого буде відбудовувати....
показати весь коментар
11.04.2024 12:36
+6
На фоні всіх новин виглядає як знущання
показати весь коментар
11.04.2024 12:39
+6
Це підтвердження того европейського лицемірства.
показати весь коментар
11.04.2024 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До того часу нікому і нічого буде відбудовувати....
показати весь коментар
11.04.2024 12:36 Відповісти
Так, з такою допомогою відновлення вже буде не потрібне.
Хіба що він має на увазі допомогу кацапам?
показати весь коментар
11.04.2024 13:12 Відповісти
А війна вже скінчилася?
показати весь коментар
11.04.2024 12:37 Відповісти
Німецькі компанії відбудовують для Росії окупований Маріуполь

https://postfactum.info/ua/category/politics ПОЛІТИКА

4 квітня 2024 10:40

Журналісти німецького телеканалу ARD отримали фото, а також відео того, що Knauf та WKB Systems будують об'єкти в окупованому Маріуполі. Про це із посиланням на Tagesschau пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/4/7449621/ Європейська правда.

У їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якого публічно рекламує, що він побудував проект житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням міноборони Росії.
показати весь коментар
11.04.2024 12:40 Відповісти
Це підтвердження того европейського лицемірства.
показати весь коментар
11.04.2024 12:42 Відповісти
Німеччина! А-а-у-у-у! Ти вже готова зустрічати у себе "рускій мір"?

Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=PLf8QlohA-U Активный Ждун рuSkaГa мира в Германии
показати весь коментар
11.04.2024 12:38 Відповісти
Я втратив зор ? України чи кацапії там було написано ?
показати весь коментар
11.04.2024 12:38 Відповісти
заставить платить рашку 14,88 % от всех доходов в фонд восстановления Украины

показати весь коментар
11.04.2024 12:39 Відповісти
Швидше рашка змусить платити 25% всіх доходів Заходу для відбудови себе.
Скажуть, що постраждали при захисті демократичного світу від укрофашистів.
показати весь коментар
11.04.2024 12:41 Відповісти
А Patriot не лоббирует.
показати весь коментар
11.04.2024 12:39 Відповісти
Петріот збирає по сусєкам.
показати весь коментар
11.04.2024 12:43 Відповісти
На фоні всіх новин виглядає як знущання
показати весь коментар
11.04.2024 12:39 Відповісти
З такою підтримкою ви росію відбудовувати будете. А може, в цьому і полягає хитрий план?
показати весь коментар
11.04.2024 12:40 Відповісти
Пффф, так Німеччина вже відбудовує зруйнований ****** та його ордою асвабаждьонний Маріуполь. Уряд країни не може про це не знати.
показати весь коментар
11.04.2024 12:42 Відповісти
Західні дебіли ніяк не можуть зрозуміти, що нам зараз не відбудова треба а зброя. Без зброї відбудовувати Україну буде *****!
показати весь коментар
11.04.2024 12:42 Відповісти
БОШИ ЯКА ВІДБУДОВА КОЛИ 20 % ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ОКУПОВАНА МОСКОВИТСЬКИМИ ГОБЛІНАМИ.
показати весь коментар
11.04.2024 12:56 Відповісти
Шо ***** відбудовувати? Такої країни вже не буде. Дай тауруси шольц
показати весь коментар
11.04.2024 13:00 Відповісти
Хворі як і наш зебіл...
показати весь коментар
11.04.2024 13:07 Відповісти
Може цей фонд треба назвати для ПОБУДОВИ? Бо відбудовувать нічого скоро буде.
показати весь коментар
11.04.2024 13:20 Відповісти
гарна ідея. за 10-20 років гарно заінвестованих грошей цього фонду вистачить і на системи ППО
показати весь коментар
11.04.2024 13:33 Відповісти
 
 