К 9 мая оккупанты завезли очередную партию пропагандистской литературы на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Россияне не прекращают поставки пропагандистской литературы на оккупированные территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры. Так, по случаю "9 мая" враг завез в школьные библиотеки Каховки макулатуру посвященную событиям второй мировой и современной захватнической войне Кремля", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в "завезенных книгах прославляют современных военных преступников, и культивируют вторую мировую, в частности создают образ украинцев как предателей и нацистов".

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