К 9 мая оккупанты завезли очередную партию пропагандистской литературы на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Россияне не прекращают поставки пропагандистской литературы на оккупированные территории.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры. Так, по случаю "9 мая" враг завез в школьные библиотеки Каховки макулатуру посвященную событиям второй мировой и современной захватнической войне Кремля", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что в "завезенных книгах прославляют современных военных преступников, и культивируют вторую мировую, в частности создают образ украинцев как предателей и нацистов".
Топ комментарии
+1 Алекс Скела
показать весь комментарий13.05.2024 02:06
+1 Яр Холодний
показать весь комментарий13.05.2024 04:08
+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий13.05.2024 04:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
чи відразу *****, без посереніх?
все вернеться...
заходить собі такий Залужннуй і каже - ці зелені ***** не хочуть і ніколи не будть захищяти Україну..