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К 9 мая оккупанты завезли очередную партию пропагандистской литературы на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Росіяни завезли чергову партію макулатури на ТОТ

Россияне не прекращают поставки пропагандистской литературы на оккупированные территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры. Так, по случаю "9 мая" враг завез в школьные библиотеки Каховки макулатуру посвященную событиям второй мировой и современной захватнической войне Кремля", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в "завезенных книгах прославляют современных военных преступников, и культивируют вторую мировую, в частности создают образ украинцев как предателей и нацистов".

Также читайте: Оккупанты запретили посещение кладбищ на ВОТ в поминальный понедельник, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10130) пропаганда (3672) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+1
Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
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13.05.2024 02:06
+1
Наєв починав з Донбасу Саме там він набрався досвіду І саме тому кацапи там другий рік "б"ються лобом у стіну" (у тих місцях, де укріплення, створені під його керівництвом, не були "Блазнем" здані чи знищені), та кладуть трупи сотнями...
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13.05.2024 04:08
+1
4 рази смелий верховний і 4 рази смелий штурмовік - це 4 рази смелих верховних....
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13.05.2024 04:14
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Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
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13.05.2024 02:06 Ответить
буряти - ми не забули за ваши юрти - все вернеться так як ми скажемо...
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13.05.2024 02:11 Ответить
тримайтесь буби і буде вам кацапня.
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13.05.2024 02:43 Ответить
зелені не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.
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13.05.2024 02:46 Ответить
а давайте виберемо їрмака?
чи відразу *****, без посереніх?
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13.05.2024 02:53 Ответить
Напевно йде, є попит. Люди бачать шо контрнаступ - то таке - шось з області фантастики - там оборона вся трищить та розпадається - бо ні міних полів, ні бетоних укріпраьонів зеленский не робив, ніде - ну окрім Наєва, від белораші - за шо і був знятий.
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13.05.2024 02:57 Ответить
Наєв починав з Донбасу Саме там він набрався досвіду І саме тому кацапи там другий рік "б"ються лобом у стіну" (у тих місцях, де укріплення, створені під його керівництвом, не були "Блазнем" здані чи знищені), та кладуть трупи сотнями...
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13.05.2024 04:08 Ответить
А генерал Марченко - такого досвіду як у нього з 1700 війскових ЗСУ, поліції, Нацгвардії - зупинив колони рашистів у Миколаївській області у 22 році - тим самим не давши рашистам захопити, а зеленкому здати, увесь Південь - аж до Румунського кордону. Де він зараз - тиша. Тай справу проти нього так гнида і не закрив.
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13.05.2024 07:52 Ответить
буряти!
все вернеться...
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13.05.2024 03:16 Ответить
ніхто нічого не забув і не забуде...
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13.05.2024 03:17 Ответить
ми вам, бурятськім ******, зробимо і кітів і кремель - чекайте...
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13.05.2024 03:53 Ответить
а давайте ще раз ***** в шось зазирнемо?
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13.05.2024 03:59 Ответить
брешуь незелені - зелені тільки правду кажуть...
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13.05.2024 04:08 Ответить
4 рази смелий верховний і 4 рази смелий штурмовік - це 4 рази смелих верховних....
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13.05.2024 04:14 Ответить
а от уявляте собі таку ситуацію?
заходить собі такий Залужннуй і каже - ці зелені ***** не хочуть і ніколи не будть захищяти Україну..
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13.05.2024 05:42 Ответить
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13.05.2024 08:21 Ответить
 
 