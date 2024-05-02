Окупанти хочуть завезти на Луганщину 10 мобільних кінотеатрів. "Кіно" буде від ФСБ, - ОВА

Росіяни планують завезти на тимчасово окуповані території Луганської області ще 10 мобільних кінотеатрів упродовж року, та з дозволу ФСБ влаштовуватимуть масові заходи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"До так званої "лнр" упродовж року за підтримки окупаційного мінкульту доставлять ще десять кінотеатрів на колесах. Їх використовуватимуть при організації дозвілля - проводитимуть масові заходи із дозволу фсб, транслюватимуть обрані кінострічки та пропагандистськи телепередачі", - написав він у телеграмі.

Дивіться: Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО

Лисогор нагадав, що перші такі 10 автоклубів росіяни завезли на окуповану частину Луганщини торік. Частину з них вже використовували в агітаційних заходах на місцях.

Також голова ОВА розповів, що росіяни знову влаштовують показові "відновлення" окупованих територій.

Читайте: Громадян не притягатимуть до відповідальності лише за фактом проживання на окупованій території, - Ташева

"Нові райони Рубіжного залишилися у більш-менш придатному для існування стані. Тому саме там загарбники влаштували показове відновлення найбільш вцілілих багатоповерхівок. Не масштабне - зі зникненням обіцяних грошей, бригад працівників та будівельних матеріалів", - додав голова ОВА.

Та зазначив, що у південному районі міста не відбувається й цього: "Місцева окупаційна адміністрація не обіцяє навіть розібрати завали, що утворилися на вулицях після того, як армія рф зруйнувала будинки містян".