УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8672 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
1 949 29

Громадян не притягатимуть до відповідальності лише за фактом проживання на окупованій території, - Ташева

ташева

Громадян, які лише проживають на окупованій території, не притягатимуть до відповідальності в Україні.

Про це заявила постійна представниця Президента в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

"Держава не збирається притягати до відповідальності кожного лише за фактом проживання на окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначила Ташева, представництво Президента в АРК продовжує роботу над розробкою можливих механізмів політики притягнення відповідальності за співпрацю із країною-агресоркою.

Читайте: Росіяни мобілізували майже 60% гірників на окупованій частині сходу України, - Луганська ОВА

Автор: 

окупація (6661) Ташева (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Репресуватимуть лише тих, хто боровся за Україну, як Червінський і багато інших. А лугандонці можуть поступати в українські ВИШі без іспитів і знання мови - Буба вже указ підписав.
показати весь коментар
26.04.2024 12:30
+6
Ну зря они так. Как-то не в стиле последнего времени команды Зеленского. Запишите всех на оккупированных территориях в ухилянты, откажите там в чем-то. Зачем скромничать.
показати весь коментар
26.04.2024 12:21
+4
Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області, далі працює на окупанта і йому нічого, героєм став, а звичайних людей яких держава зрадила, тепер ворогами роблять.
показати весь коментар
26.04.2024 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну зря они так. Как-то не в стиле последнего времени команды Зеленского. Запишите всех на оккупированных территориях в ухилянты, откажите там в чем-то. Зачем скромничать.
показати весь коментар
26.04.2024 12:21 Відповісти
А какой стіль у Зеленского в последнєє врємя? Шо там пропагандони гАвАрятЬ?
показати весь коментар
26.04.2024 12:34 Відповісти
Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області, далі працює на окупанта і йому нічого, героєм став, а звичайних людей яких держава зрадила, тепер ворогами роблять.
показати весь коментар
26.04.2024 12:22 Відповісти
такого лайна *********
показати весь коментар
26.04.2024 12:28 Відповісти
«Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області» - це про янелоха?
показати весь коментар
26.04.2024 13:31 Відповісти
Містер Кмітливий?
показати весь коментар
26.04.2024 17:47 Відповісти
Є інші варіанти? Дві області - Херсонська та Запорізька - здані саме янелохом, який напередонь вторгненню хвалився размінуванням та асфальтуванням доріг з Криму до материкової України.
показати весь коментар
26.04.2024 19:53 Відповісти
Паскуди чогось не поспішають притягувати до відповідальності гнид винних у тому що мільйони українців окуповані у власних домівках...
показати весь коментар
26.04.2024 12:26 Відповісти
"не збирається..." - тобто розмови такі були ?
показати весь коментар
26.04.2024 12:26 Відповісти
Репресуватимуть лише тих, хто боровся за Україну, як Червінський і багато інших. А лугандонці можуть поступати в українські ВИШі без іспитів і знання мови - Буба вже указ підписав.
показати весь коментар
26.04.2024 12:30 Відповісти
А нахіба- це взагалі обговорювати? Макаки зелені, ви ж спеціально даєте повід ерефійським пропагандонам тему для обсмоктування.
показати весь коментар
26.04.2024 12:30 Відповісти
Довіряти українській владі не можна...вона в будь який момент може тобі неприємний сюрприз зробити. А довіряти "зеленій" владі це просто треба бути повним довбнем! Слухати її обіцянки це бути повним довбнем! Сприймати всерйоз її заяви- це бути повним довбнем! Доведено криваво та неодноразово!
показати весь коментар
26.04.2024 12:31 Відповісти
А чого сидиш тут в цій державі? Чи війна не при цій владі почалась?
показати весь коментар
26.04.2024 12:36 Відповісти
а ви чого сидите у цій державі? вам нинішня влада подобається, і ви з усім згодні?
показати весь коментар
26.04.2024 12:58 Відповісти
А ти хочеш під час війни, коли кацапня лупить по містах і селах, вбиває людей, знищує інфраструктуру та т.і. виходити на Майдан? Треба було головою думати коли в урну бюлетень опускали. Яка б влада зараз не була вибори провести неможливо. Моліть Бога, що хоч така є. Чи ви думаєте як вийдете на Майдан то **** війська виведе з України?
показати весь коментар
26.04.2024 13:06 Відповісти
при чому тут майдан? ти що, кацап? вони пісеньку про майдан співають, якщо їм незручні питання задаю
показати весь коментар
26.04.2024 13:56 Відповісти
Ти читати вмієш? Чи мізки взагалі зеленню поросли?
показати весь коментар
26.04.2024 14:54 Відповісти
так то в тебе мізки зелені. Ну так вам нинішня влада подобається, і ви з усім згодні?
показати весь коментар
26.04.2024 15:05 Відповісти
Все ясно з тобою... Кончений...
показати весь коментар
26.04.2024 15:17 Відповісти
дай відповідь на питання
показати весь коментар
26.04.2024 15:23 Відповісти
На яке? Стосовно влади я вже написав вище. В тебе мізків не хватило скласти 2+2. То хто тобі доктор?
показати весь коментар
26.04.2024 15:30 Відповісти
ви про нинішню владу і їх дії, а також вашу оцінку цих дій нічого не писали. якщо писали, повторіть
показати весь коментар
26.04.2024 15:44 Відповісти
Тут все написано. Читай уважно і думай, якщо є чим.
показати весь коментар
26.04.2024 18:35 Відповісти
А громадяни цілком можуть мати претензії до держави, що залишила їх в небезпеці. При чому, іноді цинічно і свідомо.
показати весь коментар
26.04.2024 12:46 Відповісти
Громадян, які лише проживають на окупованій території, не притягатимуть до відповідальності в Україні. Джерело:

Це як? Так чи інакше працювати треба, бо жити за щось треба? А так чи інакше ПЕРЕВАЖНА більшість працює/співпрацює з нарасєєй.
Тобто УСІ стали ворогами? Чито як розуміти?
І після цього вони,їх рідня буде чекати Україну, щоб потім отримати срока?
Зелемразі судячи зі всього дууууже швидко ,прямо в турборежимі стравлюють усі прошарки населення, деб вони не знаходилися між собою.
показати весь коментар
26.04.2024 12:59 Відповісти
Зелемразі чітко виконують вимоги кремля.
показати весь коментар
26.04.2024 17:54 Відповісти
Лише зафіксуємо це в анкетах дітей та найближчих родичів
показати весь коментар
26.04.2024 13:02 Відповісти
Треба, щоб громадяни, які опинилися на ТОТ, потім подали позов на політичне керівництво країни Україна, яке нехтувало загрози і допустило окупацію території , чим наразило життя і здоров'я громадян на небезпеку! Зелені цинічні падали !
показати весь коментар
26.04.2024 15:15 Відповісти
 
 