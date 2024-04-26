Громадян не притягатимуть до відповідальності лише за фактом проживання на окупованій території, - Ташева
Громадян, які лише проживають на окупованій території, не притягатимуть до відповідальності в Україні.
Про це заявила постійна представниця Президента в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.
"Держава не збирається притягати до відповідальності кожного лише за фактом проживання на окупованій території", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначила Ташева, представництво Президента в АРК продовжує роботу над розробкою можливих механізмів політики притягнення відповідальності за співпрацю із країною-агресоркою.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
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+6 Татьяна #581982
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+4 Олександр Вільчинський
показати весь коментар26.04.2024 12:22
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Це як? Так чи інакше працювати треба, бо жити за щось треба? А так чи інакше ПЕРЕВАЖНА більшість працює/співпрацює з нарасєєй.
Тобто УСІ стали ворогами? Чито як розуміти?
І після цього вони,їх рідня буде чекати Україну, щоб потім отримати срока?
Зелемразі судячи зі всього дууууже швидко ,прямо в турборежимі стравлюють усі прошарки населення, деб вони не знаходилися між собою.