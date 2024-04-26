Громадян не притягатимуть до відповідальності лише за фактом проживання на окупованій території, - Ташева

Громадян, які лише проживають на окупованій території, не притягатимуть до відповідальності в Україні.

Про це заявила постійна представниця Президента в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

"Держава не збирається притягати до відповідальності кожного лише за фактом проживання на окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначила Ташева, представництво Президента в АРК продовжує роботу над розробкою можливих механізмів політики притягнення відповідальності за співпрацю із країною-агресоркою.

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