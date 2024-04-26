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Росіяни мобілізували майже 60% гірників на окупованій частині сходу України, - Луганська ОВА

Мобілізація шахтарів на ТОТ України

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині сходу України мобілізували майже 60% гірників та визнали 100 зі 114 шахт "нерентабельними".

Про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, значну кількість цих підприємств до таких економічних показників довели самі окупанти й не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери, а й примусовою мобілізацією.

"До прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків гірників.

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Автор: 

окупація (6661) шахтарі (537) мобілізація (3020) Лисогор Артем (40) Луганська область (4872)


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Топ коментарі
+20
Упс. А шо ж они касками не стучали. При клятых бандеровцах это работало.
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26.04.2024 10:14
+18
Нічого,вони в більшості дуже хотіли на росію.Нехай жруть тепер
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26.04.2024 10:02
+15
А у 14 році шахтарі могли бомжів під Донецькою ОДА та Луганськім СБУ розігнати за 5 хв...але Ахметка усі зусилля направив у гудок...а шахтарі язика запхали в дупу та чекали чим це закінчиться ..ось і дочекалися.
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26.04.2024 10:19
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Нічого,вони в більшості дуже хотіли на росію.Нехай жруть тепер
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26.04.2024 10:02 Відповісти
танки з шахт дістали, шахти - закрили
карма в тому, що луганські шахтарі - це нащадки кацапських зеків, яких сталін заселяв в хати померлих від голоду українців
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26.04.2024 13:09 Відповісти
Кацапи зараз навезуть туди свого сміття,ще гіршого ніж те що було...
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26.04.2024 15:17 Відповісти
мрії збуваються на неокупованих територіях України також неймовірна кількість ждунів та "уставших ат вайни"
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26.04.2024 10:13 Відповісти
Упс. А шо ж они касками не стучали. При клятых бандеровцах это работало.
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26.04.2024 10:14 Відповісти
Щас у них топчик - чёрный пакет и стальная каска красной армии....
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26.04.2024 10:17 Відповісти
І не кажить,і не стукали в 2014 коли всі адмінбудівлі в Луганську та Донецьку позахоплювали «апалченци»
Одразу усі шахтарі кудись позникали .А так звісно , касками гучно стукали при бандерівцях до 2014.
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26.04.2024 15:04 Відповісти
ПНХ клоун
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26.04.2024 10:20 Відповісти
Главное, что нахлебников из ЕС не кормят
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26.04.2024 10:16 Відповісти
Кормильци стали кормом для котів.
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26.04.2024 11:09 Відповісти
А у 14 році шахтарі могли бомжів під Донецькою ОДА та Луганськім СБУ розігнати за 5 хв...але Ахметка усі зусилля направив у гудок...а шахтарі язика запхали в дупу та чекали чим це закінчиться ..ось і дочекалися.
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26.04.2024 10:19 Відповісти
Вони мали можливість виїхвти і служити своїй країні, але обрали "рузьгє мір".
Тож як співава Орест Лютий: та ну їх до біса, пекельний, пали!
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26.04.2024 10:24 Відповісти
Касками не стукають ? Значить згодні подихати за путєна.
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26.04.2024 10:27 Відповісти
Стоп. То це в 14-му були не шахтарі з трактористами?
Це не вони з шахт радянську зброю діставали? Невже путін і про це збрехав?
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26.04.2024 10:43 Відповісти
Де вони там "откопали" 114 шахт?Нема рентабельних шахт , не існує взагалі....Тільки копанки рентабельні або там де працюють раби!Сама вугільна шахта не може бути рентабельною . НІКОЛИ!Коксове вугілля будуть добувати доти , поки є технологиї в металургиї де задіян кокс!І будуть рить і рить........Вся ця "рентабільність" йде в кінцеву ціну метала.Все інше брехня.Є енергетичне вугілля - його добича на дотаціях!...або .....нафіг воно потрібне це вугілля...картина Репіна "ПРІПЛИЛІ!Це є жорстка реальність капіталу.І БІЛЬШЕ НІЧОГО! .......................................
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26.04.2024 11:03 Відповісти
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26.04.2024 11:15 Відповісти
Яке свавілля...
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26.04.2024 11:16 Відповісти
Зато бе з НАТИ і геїв нахлібників! Вмиратимуть за пукіна -бурятів-братів і мордву невмивану!
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26.04.2024 11:46 Відповісти
Еще 40% ловят по штольням
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26.04.2024 12:32 Відповісти
кацапи зроблять те що не зробила Україна - закриють шахти і розженуть цей ******** люмпент пролетаріат. хай ці шахьори постукають касками. воєнними )
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26.04.2024 12:36 Відповісти
Раша давно закрила свої шахти на рос Донбасі як нерентабельні,а на Укр.Донбасі і поготів в них є *преисподняя* Кузбас.
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26.04.2024 12:55 Відповісти
Нарешті той донбас здох.
Більше 30 років знадобилося.
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26.04.2024 14:14 Відповісти
 
 