Росіяни мобілізували майже 60% гірників на окупованій частині сходу України, - Луганська ОВА
Російські загарбники на тимчасово окупованій частині сходу України мобілізували майже 60% гірників та визнали 100 зі 114 шахт "нерентабельними".
Про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, значну кількість цих підприємств до таких економічних показників довели самі окупанти й не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери, а й примусовою мобілізацією.
"До прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків гірників.
Топ коментарі
+20 belge
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+18 Василь Воробець
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+15 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар26.04.2024 10:19
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карма в тому, що луганські шахтарі - це нащадки кацапських зеків, яких сталін заселяв в хати померлих від голоду українців
Одразу усі шахтарі кудись позникали .А так звісно , касками гучно стукали при бандерівцях до 2014.
Тож як співава Орест Лютий: та ну їх до біса, пекельний, пали!
Це не вони з шахт радянську зброю діставали? Невже путін і про це збрехав?
Більше 30 років знадобилося.