Россияне мобилизовали почти 60% горняков на оккупированной части востока Украины, - Луганская ОВА

Российские захватчики на временно оккупированной части востока Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными".

Об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, значительное количество этих предприятий до таких экономических показателей довели сами оккупанты - и не только отсутствием желания вкладывать деньги в развитие сферы, но и принудительной мобилизацией.

"К примеру, из-за принудительной мобилизации, когда на шахте "Красный партизан" еле собирали по шесть человек на смену. Всего на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов горняков", - подчеркнул Лысогор.

Читайте также: На оккупированной Луганщине началась новая волна принудительной мобилизации, - ОВА