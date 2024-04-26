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Россияне мобилизовали почти 60% горняков на оккупированной части востока Украины, - Луганская ОВА

Мобілізація шахтарів на ТОТ України

Российские захватчики на временно оккупированной части востока Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными".

Об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, значительное количество этих предприятий до таких экономических показателей довели сами оккупанты - и не только отсутствием желания вкладывать деньги в развитие сферы, но и принудительной мобилизацией.

"К примеру, из-за принудительной мобилизации, когда на шахте "Красный партизан" еле собирали по шесть человек на смену. Всего на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов горняков", - подчеркнул Лысогор.

Читайте также: На оккупированной Луганщине началась новая волна принудительной мобилизации, - ОВА

Автор: 

оккупация (10112) шахтеры (655) мобилизация (2735) Лысогор Артем (31) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+20
Упс. А шо ж они касками не стучали. При клятых бандеровцах это работало.
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26.04.2024 10:14
+18
Нічого,вони в більшості дуже хотіли на росію.Нехай жруть тепер
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26.04.2024 10:02
+15
А у 14 році шахтарі могли бомжів під Донецькою ОДА та Луганськім СБУ розігнати за 5 хв...але Ахметка усі зусилля направив у гудок...а шахтарі язика запхали в дупу та чекали чим це закінчиться ..ось і дочекалися.
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26.04.2024 10:19
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Нічого,вони в більшості дуже хотіли на росію.Нехай жруть тепер
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26.04.2024 10:02 Ответить
танки з шахт дістали, шахти - закрили
карма в тому, що луганські шахтарі - це нащадки кацапських зеків, яких сталін заселяв в хати померлих від голоду українців
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26.04.2024 13:09 Ответить
Кацапи зараз навезуть туди свого сміття,ще гіршого ніж те що було...
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26.04.2024 15:17 Ответить
мрії збуваються на неокупованих територіях України також неймовірна кількість ждунів та "уставших ат вайни"
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26.04.2024 10:13 Ответить
Упс. А шо ж они касками не стучали. При клятых бандеровцах это работало.
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26.04.2024 10:14 Ответить
Щас у них топчик - чёрный пакет и стальная каска красной армии....
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26.04.2024 10:17 Ответить
І не кажить,і не стукали в 2014 коли всі адмінбудівлі в Луганську та Донецьку позахоплювали «апалченци»
Одразу усі шахтарі кудись позникали .А так звісно , касками гучно стукали при бандерівцях до 2014.
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26.04.2024 15:04 Ответить
ПНХ клоун
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26.04.2024 10:20 Ответить
Главное, что нахлебников из ЕС не кормят
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26.04.2024 10:16 Ответить
Кормильци стали кормом для котів.
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26.04.2024 11:09 Ответить
А у 14 році шахтарі могли бомжів під Донецькою ОДА та Луганськім СБУ розігнати за 5 хв...але Ахметка усі зусилля направив у гудок...а шахтарі язика запхали в дупу та чекали чим це закінчиться ..ось і дочекалися.
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26.04.2024 10:19 Ответить
Вони мали можливість виїхвти і служити своїй країні, але обрали "рузьгє мір".
Тож як співава Орест Лютий: та ну їх до біса, пекельний, пали!
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26.04.2024 10:24 Ответить
Касками не стукають ? Значить згодні подихати за путєна.
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26.04.2024 10:27 Ответить
Стоп. То це в 14-му були не шахтарі з трактористами?
Це не вони з шахт радянську зброю діставали? Невже путін і про це збрехав?
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26.04.2024 10:43 Ответить
Де вони там "откопали" 114 шахт?Нема рентабельних шахт , не існує взагалі....Тільки копанки рентабельні або там де працюють раби!Сама вугільна шахта не може бути рентабельною . НІКОЛИ!Коксове вугілля будуть добувати доти , поки є технологиї в металургиї де задіян кокс!І будуть рить і рить........Вся ця "рентабільність" йде в кінцеву ціну метала.Все інше брехня.Є енергетичне вугілля - його добича на дотаціях!...або .....нафіг воно потрібне це вугілля...картина Репіна "ПРІПЛИЛІ!Це є жорстка реальність капіталу.І БІЛЬШЕ НІЧОГО! .......................................
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26.04.2024 11:03 Ответить
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26.04.2024 11:15 Ответить
Яке свавілля...
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26.04.2024 11:16 Ответить
Зато бе з НАТИ і геїв нахлібників! Вмиратимуть за пукіна -бурятів-братів і мордву невмивану!
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26.04.2024 11:46 Ответить
Еще 40% ловят по штольням
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26.04.2024 12:32 Ответить
кацапи зроблять те що не зробила Україна - закриють шахти і розженуть цей ******** люмпент пролетаріат. хай ці шахьори постукають касками. воєнними )
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26.04.2024 12:36 Ответить
Раша давно закрила свої шахти на рос Донбасі як нерентабельні,а на Укр.Донбасі і поготів в них є *преисподняя* Кузбас.
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26.04.2024 12:55 Ответить
Нарешті той донбас здох.
Більше 30 років знадобилося.
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26.04.2024 14:14 Ответить
 
 