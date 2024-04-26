Россияне мобилизовали почти 60% горняков на оккупированной части востока Украины, - Луганская ОВА
Российские захватчики на временно оккупированной части востока Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными".
Об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, значительное количество этих предприятий до таких экономических показателей довели сами оккупанты - и не только отсутствием желания вкладывать деньги в развитие сферы, но и принудительной мобилизацией.
"К примеру, из-за принудительной мобилизации, когда на шахте "Красный партизан" еле собирали по шесть человек на смену. Всего на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов горняков", - подчеркнул Лысогор.
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карма в тому, що луганські шахтарі - це нащадки кацапських зеків, яких сталін заселяв в хати померлих від голоду українців
Одразу усі шахтарі кудись позникали .А так звісно , касками гучно стукали при бандерівцях до 2014.
Тож як співава Орест Лютий: та ну їх до біса, пекельний, пали!
Це не вони з шахт радянську зброю діставали? Невже путін і про це збрехав?
Більше 30 років знадобилося.