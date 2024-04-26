Граждан не будут привлекать к ответственности только по факту проживания на оккупированной территории, - Ташева
Граждан, которые только проживают на оккупированной территории, не будут привлекать к ответственности в Украине.
Об этом заявила постоянный представитель Президента в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.
"Государство не собирается привлекать к ответственности каждого только по факту проживания на оккупированной территории", - говорится в сообщении.
В то же время, отметила Ташева, представительство Президента в АРК продолжает работу над разработкой возможных механизмов политики привлечения ответственности за сотрудничество со страной-агрессором.
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Це як? Так чи інакше працювати треба, бо жити за щось треба? А так чи інакше ПЕРЕВАЖНА більшість працює/співпрацює з нарасєєй.
Тобто УСІ стали ворогами? Чито як розуміти?
І після цього вони,їх рідня буде чекати Україну, щоб потім отримати срока?
Зелемразі судячи зі всього дууууже швидко ,прямо в турборежимі стравлюють усі прошарки населення, деб вони не знаходилися між собою.