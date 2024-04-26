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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Граждан не будут привлекать к ответственности только по факту проживания на оккупированной территории, - Ташева

ташева

Граждан, которые только проживают на оккупированной территории, не будут привлекать к ответственности в Украине.

Об этом заявила постоянный представитель Президента в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

"Государство не собирается привлекать к ответственности каждого только по факту проживания на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

В то же время, отметила Ташева, представительство Президента в АРК продолжает работу над разработкой возможных механизмов политики привлечения ответственности за сотрудничество со страной-агрессором.

Также читайте: Россияне мобилизовали почти 60% горняков на оккупированной части востока Украины, - Луганская ОВА

Автор: 

оккупация (10112) Ташева (54)


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Топ комментарии
+7
Репресуватимуть лише тих, хто боровся за Україну, як Червінський і багато інших. А лугандонці можуть поступати в українські ВИШі без іспитів і знання мови - Буба вже указ підписав.
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26.04.2024 12:30
+6
Ну зря они так. Как-то не в стиле последнего времени команды Зеленского. Запишите всех на оккупированных территориях в ухилянты, откажите там в чем-то. Зачем скромничать.
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26.04.2024 12:21
+4
Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області, далі працює на окупанта і йому нічого, героєм став, а звичайних людей яких держава зрадила, тепер ворогами роблять.
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26.04.2024 12:22
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Ну зря они так. Как-то не в стиле последнего времени команды Зеленского. Запишите всех на оккупированных территориях в ухилянты, откажите там в чем-то. Зачем скромничать.
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26.04.2024 12:21 Ответить
А какой стіль у Зеленского в последнєє врємя? Шо там пропагандони гАвАрятЬ?
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26.04.2024 12:34 Ответить
Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області, далі працює на окупанта і йому нічого, героєм став, а звичайних людей яких держава зрадила, тепер ворогами роблять.
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26.04.2024 12:22 Ответить
такого лайна *********
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26.04.2024 12:28 Ответить
«Знаю одне лайно, яке здало ворогові дві області» - це про янелоха?
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26.04.2024 13:31 Ответить
Містер Кмітливий?
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26.04.2024 17:47 Ответить
Є інші варіанти? Дві області - Херсонська та Запорізька - здані саме янелохом, який напередонь вторгненню хвалився размінуванням та асфальтуванням доріг з Криму до материкової України.
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26.04.2024 19:53 Ответить
Паскуди чогось не поспішають притягувати до відповідальності гнид винних у тому що мільйони українців окуповані у власних домівках...
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26.04.2024 12:26 Ответить
"не збирається..." - тобто розмови такі були ?
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26.04.2024 12:26 Ответить
Репресуватимуть лише тих, хто боровся за Україну, як Червінський і багато інших. А лугандонці можуть поступати в українські ВИШі без іспитів і знання мови - Буба вже указ підписав.
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26.04.2024 12:30 Ответить
А нахіба- це взагалі обговорювати? Макаки зелені, ви ж спеціально даєте повід ерефійським пропагандонам тему для обсмоктування.
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26.04.2024 12:30 Ответить
Довіряти українській владі не можна...вона в будь який момент може тобі неприємний сюрприз зробити. А довіряти "зеленій" владі це просто треба бути повним довбнем! Слухати її обіцянки це бути повним довбнем! Сприймати всерйоз її заяви- це бути повним довбнем! Доведено криваво та неодноразово!
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26.04.2024 12:31 Ответить
А чого сидиш тут в цій державі? Чи війна не при цій владі почалась?
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26.04.2024 12:36 Ответить
а ви чого сидите у цій державі? вам нинішня влада подобається, і ви з усім згодні?
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26.04.2024 12:58 Ответить
А ти хочеш під час війни, коли кацапня лупить по містах і селах, вбиває людей, знищує інфраструктуру та т.і. виходити на Майдан? Треба було головою думати коли в урну бюлетень опускали. Яка б влада зараз не була вибори провести неможливо. Моліть Бога, що хоч така є. Чи ви думаєте як вийдете на Майдан то **** війська виведе з України?
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26.04.2024 13:06 Ответить
при чому тут майдан? ти що, кацап? вони пісеньку про майдан співають, якщо їм незручні питання задаю
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26.04.2024 13:56 Ответить
Ти читати вмієш? Чи мізки взагалі зеленню поросли?
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26.04.2024 14:54 Ответить
так то в тебе мізки зелені. Ну так вам нинішня влада подобається, і ви з усім згодні?
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26.04.2024 15:05 Ответить
Все ясно з тобою... Кончений...
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26.04.2024 15:17 Ответить
дай відповідь на питання
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26.04.2024 15:23 Ответить
На яке? Стосовно влади я вже написав вище. В тебе мізків не хватило скласти 2+2. То хто тобі доктор?
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26.04.2024 15:30 Ответить
ви про нинішню владу і їх дії, а також вашу оцінку цих дій нічого не писали. якщо писали, повторіть
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26.04.2024 15:44 Ответить
Тут все написано. Читай уважно і думай, якщо є чим.
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26.04.2024 18:35 Ответить
А громадяни цілком можуть мати претензії до держави, що залишила їх в небезпеці. При чому, іноді цинічно і свідомо.
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26.04.2024 12:46 Ответить
Громадян, які лише проживають на окупованій території, не притягатимуть до відповідальності в Україні. Джерело:

Це як? Так чи інакше працювати треба, бо жити за щось треба? А так чи інакше ПЕРЕВАЖНА більшість працює/співпрацює з нарасєєй.
Тобто УСІ стали ворогами? Чито як розуміти?
І після цього вони,їх рідня буде чекати Україну, щоб потім отримати срока?
Зелемразі судячи зі всього дууууже швидко ,прямо в турборежимі стравлюють усі прошарки населення, деб вони не знаходилися між собою.
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26.04.2024 12:59 Ответить
Зелемразі чітко виконують вимоги кремля.
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26.04.2024 17:54 Ответить
Лише зафіксуємо це в анкетах дітей та найближчих родичів
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26.04.2024 13:02 Ответить
Треба, щоб громадяни, які опинилися на ТОТ, потім подали позов на політичне керівництво країни Україна, яке нехтувало загрози і допустило окупацію території , чим наразило життя і здоров'я громадян на небезпеку! Зелені цинічні падали !
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26.04.2024 15:15 Ответить
 
 