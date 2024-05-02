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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты хотят завезти на Луганщину 10 мобильных кинотеатров. "Кино" будет от ФСБ, - ОВА

Мобільні кінотеатри росіяни завезуть на окуповану Луганщину

Россияне планируют завезти на временно оккупированные территории Луганской области еще 10 мобильных кинотеатров в течение года, и с разрешения ФСБ будут устраивать массовые мероприятия.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемую "лнр" в течение года при поддержке оккупационного минкульта доставят еще десять кинотеатров на колесах. Их будут использовать при организации досуга - проводить массовые мероприятия с разрешения фсб, транслировать избранные киноленты и пропагандистские телепередачи", - написал он в телеграмме.

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Лысогор напомнил, что первые такие 10 автоклубов россияне завезли на оккупированную часть Луганщины в прошлом году. Часть из них уже использовали в агитационных мероприятиях на местах.

Также глава ОВА рассказал, что россияне снова устраивают показательные "восстановления" оккупированных территорий.

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"Новые районы Рубежного остались в более-менее пригодном для существования состоянии. Поэтому именно там захватчики устроили показательное восстановление наиболее уцелевших многоэтажек. Не масштабное - с исчезновением обещанных денег, бригад работников и строительных материалов", - добавил председатель ОГА.

И отметил, что в южном районе города не происходит и этого: "Местная оккупационная администрация не обещает даже разобрать завалы, образовавшиеся на улицах после того, как армия рф разрушила дома горожан".

Автор: 

пропаганда (3670) Лысогор Артем (31) Луганская область (6492)


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02.05.2024 09:39 Ответить
і шо?
хай везуть. хай витрачають гроші.
у тих кому промили череп, вже нема варіантів.
а всі інші, на завданні у буданова.
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02.05.2024 09:43 Ответить
Новий сезон "Скотів" покажуть?...
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02.05.2024 09:45 Ответить
голоборотька будуть крутити??😳😳
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02.05.2024 09:48 Ответить
Крупский на разлив.
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02.05.2024 10:05 Ответить
Чапаєва й Брат-2 будуть крутити
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02.05.2024 10:17 Ответить
 
 