Оккупанты хотят завезти на Луганщину 10 мобильных кинотеатров. "Кино" будет от ФСБ, - ОВА
Россияне планируют завезти на временно оккупированные территории Луганской области еще 10 мобильных кинотеатров в течение года, и с разрешения ФСБ будут устраивать массовые мероприятия.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемую "лнр" в течение года при поддержке оккупационного минкульта доставят еще десять кинотеатров на колесах. Их будут использовать при организации досуга - проводить массовые мероприятия с разрешения фсб, транслировать избранные киноленты и пропагандистские телепередачи", - написал он в телеграмме.
Лысогор напомнил, что первые такие 10 автоклубов россияне завезли на оккупированную часть Луганщины в прошлом году. Часть из них уже использовали в агитационных мероприятиях на местах.
Также глава ОВА рассказал, что россияне снова устраивают показательные "восстановления" оккупированных территорий.
"Новые районы Рубежного остались в более-менее пригодном для существования состоянии. Поэтому именно там захватчики устроили показательное восстановление наиболее уцелевших многоэтажек. Не масштабное - с исчезновением обещанных денег, бригад работников и строительных материалов", - добавил председатель ОГА.
И отметил, что в южном районе города не происходит и этого: "Местная оккупационная администрация не обещает даже разобрать завалы, образовавшиеся на улицах после того, как армия рф разрушила дома горожан".
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хай везуть. хай витрачають гроші.
у тих кому промили череп, вже нема варіантів.
а всі інші, на завданні у буданова.