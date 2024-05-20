Россияне организовали передвижную пропагандистскую выставку "Русская весна" на оккупированной территории Луганской области, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне организовали выставку "Русская весна".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это не частная инициатива, и ничего общего это не имеет с искусством. Выставку организуют кремлевские прихвостни и она передвижного характера, ведь ее цель - это промывание мозгов как можно большей части населения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на выставке представлена искаженная реальность, где Украина "Бомбит Донбасс", и конечно, ни слова о роли России в развертывании войны. Не указано там и о том, что АТО было объявлено уже после того, как российские боевики захватили здание СБУ.

В ЦНС сообщили, что выставку демонстрируют в Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах, которые Россия захватила после 2022 года. Кроме того, на нее принудительно водят местных школьников и студентов.

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