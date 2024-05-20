В школах на ВОТ начали преподавать предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о "российских ценностях", - Центр нацсопротивления
Россияне ввели очередной пропагандистский предмет в школах на временно оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
"Во время уроков школьникам рассказывают, о российской "духовности" и "традициях". В частности о том, что женщина должна рожать и быть покорной мужу, а мужчина должен защищать отечество", - говорится в сообщении.
Таким образом формируется паттерн "образцовой семьи РФ", где мужчина должен умирать в войнах, а женщина должна рожать новых солдат.
В ЦНС отмечают, что "на этих уроках забывают говорить, что международный преступник Владимир Путин имеет кучу внебрачных детей и бросил свою жену в традициях "русской семьи".
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Конепт "бабы еще нарожают" починає втілюватись.
За 500к дерев'яних будуть народжувати лише на соціальному дні, де не факт що личинка доживе до призовної кондиції.
мародерити, брехати, красти, гвалтувати, привласнювати собі спортсменів, історію, досягнення і письменників, морити голодом, робити депортації, викрадати дітей, порушувати міжнародне право, утворювати концлагер буд де від Кореї до Німеччини і тд
1 - Убий у собі москаля !
2 - Убий москаля !
3 - І усе буде добре !
У нацистів для німецької жінки був "принцип три "К" : "Кюхєн" (кухня) "Кірхе" (церква) та "Кіндер" - "діти)...
Тут - те саме ...
Уходя, пенис, «гасит свет» всюду, в том числе, и в мозгу.
Это лишний раз доказал артист бурляев, призвавший немедленно оцеломудоить российские школы.
Вместо секспросвета - школьников будут пытать лютой домостроевщиной и пропагандой воздержания, а также покорности мужу и готовностью сносить брачные побои, столь популярные в российских семьях.
Разумеется, все во имя «веры».
Православие давно засунуло нос в трусы населению россии и очень активно им там шурундит. Пока без результата.
Но!
Инициатива 88 летнего артиста принята на ура в ГД и вскоре обретет форму «закона».
Невзоров
Прошу зауважити. На росії - це поки що ініціатива, яка тільки набиратиме форми закону.
На ТОТ - це вже закон, який виконується.
З цього висновок: в разі окупації територія України стане зоною "особого юрідічєского рєжима", де русня буде впроваджувати заходи, що вважаються занадто одіозними навіть для русні.
В даному випадку - на хохлах, як на собаках, тестуються "урокі моральних цєнностєй".
Так само буде і з мобілізацією.
Не дивіться, що на росії облав немає.
Тут буде все інакше.