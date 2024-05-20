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В школах на ВОТ начали преподавать предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о "российских ценностях", - Центр нацсопротивления

В школах на ТОТ запровадили ще один пропагандистський предмет

Россияне ввели очередной пропагандистский предмет в школах на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Во время уроков школьникам рассказывают, о российской "духовности" и "традициях". В частности о том, что женщина должна рожать и быть покорной мужу, а мужчина должен защищать отечество", - говорится в сообщении.

Таким образом формируется паттерн "образцовой семьи РФ", где мужчина должен умирать в войнах, а женщина должна рожать новых солдат.

В ЦНС отмечают, что "на этих уроках забывают говорить, что международный преступник Владимир Путин имеет кучу внебрачных детей и бросил свою жену в традициях "русской семьи".

Читайте: На ВОТ возник дефицит медикаментов, а лекарства, которые появляются, идут на нужды оккупантов, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10130) школа (3012) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+13
Їхні цінності:

мародерити, брехати, красти, гвалтувати, привласнювати собі спортсменів, історію, досягнення і письменників, морити голодом, робити депортації, викрадати дітей, порушувати міжнародне право, утворювати концлагер буд де від Кореї до Німеччини і тд
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20.05.2024 02:30
+12
Всі ці вчителі повинні бути в розшуку як посібники терористів.А фактично знищувати фізично як ворога !
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20.05.2024 02:13
+11
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20.05.2024 02:06
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20.05.2024 02:06 Ответить
Всі ці вчителі повинні бути в розшуку як посібники терористів.А фактично знищувати фізично як ворога !
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20.05.2024 02:13 Ответить
і про цінності на рф: у Держдумі запропонували виплачувати 500 000 рублів дівчаткам, які народили дитину до 16 років.
Конепт "бабы еще нарожают" починає втілюватись.
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20.05.2024 02:20 Ответить
Без навернення до ісламу росії не вирішити демографічну кризу.
За 500к дерев'яних будуть народжувати лише на соціальному дні, де не факт що личинка доживе до призовної кондиції.
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20.05.2024 09:03 Ответить
Їхні цінності:

мародерити, брехати, красти, гвалтувати, привласнювати собі спортсменів, історію, досягнення і письменників, морити голодом, робити депортації, викрадати дітей, порушувати міжнародне право, утворювати концлагер буд де від Кореї до Німеччини і тд
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20.05.2024 02:30 Ответить
А коли вивчаться всій цій кацапській херні, зможуть без іспитів поступати в українські ВИШі - Буба і зелена Рада вже про це подбали.
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20.05.2024 03:15 Ответить
зрозуміло, будуть виховувати моральних виродків рашистів
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20.05.2024 04:22 Ответить
"Моральні основи сімейного життя" Джерело:
1 - Убий у собі москаля !
2 - Убий москаля !
3 - І усе буде добре !
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20.05.2024 04:53 Ответить
А хто вестиме цей новий курс "Домострою"? Повії з убивцями? До війни курс "Моральні основи сімейного життя" запрошували читать монахів та монахинь - людей, що зреклися саме сімейного життя!
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20.05.2024 05:16 Ответить
у нас і запроваджувати не треба передається від януковича до Зеленського російська смердь в церквах упц фсб, обкуреному марафоні,
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20.05.2024 05:28 Ответить
Делают православных скотин. От слова slave - раб.
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20.05.2024 05:46 Ответить
Бухай, гвалтуй, вбивай, кради унітази -"російські цінності".
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20.05.2024 05:50 Ответить
Нехай вивчають снохачество та секту скобцов.
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20.05.2024 06:52 Ответить
нащадки ідей гітлера івиховуть путінюгенд
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20.05.2024 06:53 Ответить
Основой отношений в семье является Домострой. Муж и Отец для жены и детей есть Его Светлость, особа, приближенная к Императору(ныне - Фюреру РФ). Любая критика Мужа и Отца строго возбраняется и может быть пресечена с применением воспитательных мер физического воздействия. После употребления волшебного Эликсира 40 от него на окружающих нисходит крепкий святой дух, что является подтверждением, что жизнь удалась. Обязанность жены - быть во всем покорной Мужу, ублажать его нормативно, ненормативно и сверхнормативно, готовить ему жратву, не шляться где попало, нарожать ораву беспризорников для ратного дела и всегда знать свое место(возле потребного в доме для неотложных нужд предмета)
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20.05.2024 07:20 Ответить
Нічого нового! І тут ""вкрадене"
У нацистів для німецької жінки був "принцип три "К" : "Кюхєн" (кухня) "Кірхе" (церква) та "Кіндер" - "діти)...
Тут - те саме ...
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20.05.2024 07:57 Ответить
Дозвольте уточнити. У знаменитому правилу трьох К кайзера на першому місті стоять діти, тобто майбутні солдати та та нові матері цих солдат: Kinder, Küche, Kirche ([ˈkɪndɐ ˈkʏçə ˈkɪʁçə], кіндер, кюхе, кірхе; з нім. - «діти, кухня, церква»), або 3 K.
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20.05.2024 11:04 Ответить
Ав чому різниця?
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20.05.2024 11:13 Ответить
Автором даної алітерації прийнято вважати кайзера Вільгельма ІІ. Я вважаю, що встановлена ним послідовність не є випадковою. Для патріархальних, консервативних, християнських сімей народження та виховання дітей це головне завдання, яке повинна виконувати жінка після одруження. Також вона повинна готувати їжу, кормити сім'ю та ходити до церкви, де їй про ці правила розповість священник з посиланням на відповідні місця із Біблії. Тому на мою думку цілком логічно, що на першому місці в правилі трьох К стоїть «кіндер».
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20.05.2024 18:46 Ответить
"Нехай буде "гречка"!" Я написав у довільному порядку і не притримувався "суперточності"! На мою думку - це не має великого значення!
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20.05.2024 19:24 Ответить
Можливо ви праві, але якби ви цитували якийсь відомий український вірш і випадково в ньому переставили деякі слова то прискіпливі філологи обовʼязково б вас поправили, бо то автора ті слова римував і ніхто не має право те змінювати. Це я так, аби побалакати, не звертайте уваги..
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20.05.2024 19:35 Ответить
На целомудрии для всех, как правило, настаивают старые импотенты.
Уходя, пенис, «гасит свет» всюду, в том числе, и в мозгу.
Это лишний раз доказал артист бурляев, призвавший немедленно оцеломудоить российские школы.
Вместо секспросвета - школьников будут пытать лютой домостроевщиной и пропагандой воздержания, а также покорности мужу и готовностью сносить брачные побои, столь популярные в российских семьях.
Разумеется, все во имя «веры».
Православие давно засунуло нос в трусы населению россии и очень активно им там шурундит. Пока без результата.
Но!
Инициатива 88 летнего артиста принята на ура в ГД и вскоре обретет форму «закона».
Невзоров

Прошу зауважити. На росії - це поки що ініціатива, яка тільки набиратиме форми закону.
На ТОТ - це вже закон, який виконується.
З цього висновок: в разі окупації територія України стане зоною "особого юрідічєского рєжима", де русня буде впроваджувати заходи, що вважаються занадто одіозними навіть для русні.
В даному випадку - на хохлах, як на собаках, тестуються "урокі моральних цєнностєй".
Так само буде і з мобілізацією.
Не дивіться, що на росії облав немає.
Тут буде все інакше.
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20.05.2024 08:25 Ответить
На монгольському улусі дві головні скрєпи - швабра і пляшка. Всі 800 років, як "золота орда" зняла предків улускіх з дерев
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20.05.2024 08:48 Ответить
 
 