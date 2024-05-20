В школах на ВОТ начали преподавать предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о "российских ценностях", - Центр нацсопротивления

Россияне ввели очередной пропагандистский предмет в школах на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Во время уроков школьникам рассказывают, о российской "духовности" и "традициях". В частности о том, что женщина должна рожать и быть покорной мужу, а мужчина должен защищать отечество", - говорится в сообщении.

Таким образом формируется паттерн "образцовой семьи РФ", где мужчина должен умирать в войнах, а женщина должна рожать новых солдат.

В ЦНС отмечают, что "на этих уроках забывают говорить, что международный преступник Владимир Путин имеет кучу внебрачных детей и бросил свою жену в традициях "русской семьи".

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