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Новости
2 061 13

На ВОТ возник дефицит медикаментов, а появляющиеся лекарства идут на нужды оккупантов, - Центр нацсопротивления

На ТОТ спостерігається дефіцит медпрепаратів

В аптеках на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит медицинских препаратов. Большинство лекарств, которые доставляют на оккупированные территории, идут на нужды оккупантов, а не для местного населения.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в аптеках на ВОТ большинство лекарств отсутствуют. А те, что есть, местные жители называют "мелом", очевидно - из-за их плохого качества.

Центр нацсопротивления пишет, что большинство лекарств, которые доставляют на ВОТ, идут в больницы на нужды российских захватчиков.

"Местные получают медикаменты по избыточному принципу, а жителям села вообще нужно добираться до райцентров - и это без транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированной Запорожской области не хватает лекарств, рецепты можно получить только с паспортом РФ

В ЦНС добавляют, что российские оккупационные власти уже третий год уверяют жителей ВОТ, что "жизнь становится лучше", однако это - лишь один из элементов пропаганды.

"Россия не способна обеспечить жизнедеятельность ни временно захваченных земель, ни своих территорий", - отмечают в ЦНС.

Читайте также: Россияне разворачивают дополнительные морги на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на оккупированных территориях Украины россияне увеличивают количество кинотеатров, куда заставляют ходить бюджетников на пропагандистские фильмы.

Автор: 

лекарства (1223) оккупация (10121) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+3
****, аж защемило. Там же наши люди..
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19.05.2024 21:15
+2
А можно поподробнее, кто "доставляет" лекарства на ТОТ?
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19.05.2024 21:21
+1
Мішєбратія та АтінРот, як були убивцями-окупантами, так ними і здохнуть, в реаліях сьогодення на окупованій території України!!
РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
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19.05.2024 21:39
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****, аж защемило. Там же наши люди..
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19.05.2024 21:15 Ответить
і їх здорових мобілізують...
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20.05.2024 08:52 Ответить
А можно поподробнее, кто "доставляет" лекарства на ТОТ?
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19.05.2024 21:21 Ответить
На потреби окупантів?? Це прикол??
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19.05.2024 21:27 Ответить
А звідки на ТОТ постачається ел.енергія?
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19.05.2024 21:32 Ответить
Мішєбратія та АтінРот, як були убивцями-окупантами, так ними і здохнуть, в реаліях сьогодення на окупованій території України!!
РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
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19.05.2024 21:39 Ответить
а мені глибокр насрати, є на тот ліки чи нема
є там електрика, газ, вода, іжа....
просто пох...й
це не 24,02,2022.
зараз всі знають де, куда, коли попруть підари
всіх попереджають
а ті, хто залишився ще з початку, то сто раз пох...й
шкода лиш немічних, які не змогли самостійно втекти...
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19.05.2024 21:53 Ответить
А як же марафон? Там все Ок
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19.05.2024 23:00 Ответить
марафон то взагалі ОК..
людям похилого віку вдовбали що на боневтіка дійсно було більше 10 замахів
і як йому, бідному та нещасному важко...
яка пісдата влада зараз в Україні...
марафон робить свою чорну справу
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20.05.2024 10:24 Ответить
ліки, які з'являються, йдуть на потреби окупантів

А нагуя ліки мерцям?
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19.05.2024 21:54 Ответить
"Давай в росию, там пенсия больше!"-- забыли!
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19.05.2024 22:01 Ответить
А на ТОТ "двє пєнзіі - адна ат расіі, друґая ат дурних хахлов". Чув тут в черзі за гуманітаркою (прострочена "молочка" і овочі, які "втратили товарний вид").
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19.05.2024 23:14 Ответить
Окуєнна новина. Скажить це ХЕРПІДУ САМУ. Треба терміново з бюджету на пару мільярдів купити ліків і відправити підарам, щоб вони у колаборантів не забирали ліки для себе. Він ще Нобелієвську премію миру отримує під оплиски стурбованого США і ЄС і ВР призначе йому подвійну (бо інфляція) Національну премію України імені Тараса Шевченка, Державну премію України імені Олександра Довженка і на додаток 100 000 грн від проекту 95 квартала Розсміши коміка".
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20.05.2024 07:47 Ответить
 
 