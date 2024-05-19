На ВОТ возник дефицит медикаментов, а появляющиеся лекарства идут на нужды оккупантов, - Центр нацсопротивления
В аптеках на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит медицинских препаратов. Большинство лекарств, которые доставляют на оккупированные территории, идут на нужды оккупантов, а не для местного населения.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в аптеках на ВОТ большинство лекарств отсутствуют. А те, что есть, местные жители называют "мелом", очевидно - из-за их плохого качества.
Центр нацсопротивления пишет, что большинство лекарств, которые доставляют на ВОТ, идут в больницы на нужды российских захватчиков.
"Местные получают медикаменты по избыточному принципу, а жителям села вообще нужно добираться до райцентров - и это без транспортного сообщения", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавляют, что российские оккупационные власти уже третий год уверяют жителей ВОТ, что "жизнь становится лучше", однако это - лишь один из элементов пропаганды.
"Россия не способна обеспечить жизнедеятельность ни временно захваченных земель, ни своих территорий", - отмечают в ЦНС.
Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на оккупированных территориях Украины россияне увеличивают количество кинотеатров, куда заставляют ходить бюджетников на пропагандистские фильмы.
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РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
є там електрика, газ, вода, іжа....
просто пох...й
це не 24,02,2022.
зараз всі знають де, куда, коли попруть підари
всіх попереджають
а ті, хто залишився ще з початку, то сто раз пох...й
шкода лиш немічних, які не змогли самостійно втекти...
людям похилого віку вдовбали що на боневтіка дійсно було більше 10 замахів
і як йому, бідному та нещасному важко...
яка пісдата влада зараз в Україні...
марафон робить свою чорну справу
А нагуя ліки мерцям?