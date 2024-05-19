На ВОТ возник дефицит медикаментов, а появляющиеся лекарства идут на нужды оккупантов, - Центр нацсопротивления

В аптеках на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит медицинских препаратов. Большинство лекарств, которые доставляют на оккупированные территории, идут на нужды оккупантов, а не для местного населения.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в аптеках на ВОТ большинство лекарств отсутствуют. А те, что есть, местные жители называют "мелом", очевидно - из-за их плохого качества.

Центр нацсопротивления пишет, что большинство лекарств, которые доставляют на ВОТ, идут в больницы на нужды российских захватчиков.

"Местные получают медикаменты по избыточному принципу, а жителям села вообще нужно добираться до райцентров - и это без транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

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В ЦНС добавляют, что российские оккупационные власти уже третий год уверяют жителей ВОТ, что "жизнь становится лучше", однако это - лишь один из элементов пропаганды.

"Россия не способна обеспечить жизнедеятельность ни временно захваченных земель, ни своих территорий", - отмечают в ЦНС.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на оккупированных территориях Украины россияне увеличивают количество кинотеатров, куда заставляют ходить бюджетников на пропагандистские фильмы.