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Новини
2 061 13

На ТОТ виник дефіцит медикаментів, а ліки, які з’являються, йдуть на потреби окупантів, - Центр нацспротиву

На ТОТ спостерігається дефіцит медпрепаратів

В аптеках на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит медичних препаратів. Більшість ліків, які доставляють на окуповані території, йдуть на потреби окупантів, а не для місцевого населення.

Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в аптеках на ТОТ більшість ліків відсутні. А ті, що є місцеві жителі називають "крейдою", очевидно через їхню погану якість.

Центр нацспротиву пише, що більшість ліків, які доставляють на ТОТ, йдуть у лікарні на потреби російських загарбників. 

"Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі потрібно добиратися до райцентрів і це без транспортного сполучення", - йдеться у дописі.

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У ЦНС додають, що російська окупаційна влада вже третій рік запевняє жителів ТОТ, що "життя стає краще", проте це лише один із елементів пропаганди.

"Росія не здатна забезпечити життєдіяльність ні тимчасово захоплених земель, ні своїх територій", - зазначають у ЦНС.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на окупованих територіях України росіяни збільшують кількість кінотеатрів, куди змушують ходити бюджетників на пропагандистські фільми.

Автор: 

ліки (1314) окупація (6675) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+3
****, аж защемило. Там же наши люди..
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19.05.2024 21:15
+2
А можно поподробнее, кто "доставляет" лекарства на ТОТ?
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19.05.2024 21:21
+1
Мішєбратія та АтінРот, як були убивцями-окупантами, так ними і здохнуть, в реаліях сьогодення на окупованій території України!!
РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
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19.05.2024 21:39
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****, аж защемило. Там же наши люди..
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19.05.2024 21:15 Відповісти
і їх здорових мобілізують...
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20.05.2024 08:52 Відповісти
А можно поподробнее, кто "доставляет" лекарства на ТОТ?
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19.05.2024 21:21 Відповісти
На потреби окупантів?? Це прикол??
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19.05.2024 21:27 Відповісти
А звідки на ТОТ постачається ел.енергія?
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19.05.2024 21:32 Відповісти
Мішєбратія та АтінРот, як були убивцями-окупантами, так ними і здохнуть, в реаліях сьогодення на окупованій території України!!
РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
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19.05.2024 21:39 Відповісти
а мені глибокр насрати, є на тот ліки чи нема
є там електрика, газ, вода, іжа....
просто пох...й
це не 24,02,2022.
зараз всі знають де, куда, коли попруть підари
всіх попереджають
а ті, хто залишився ще з початку, то сто раз пох...й
шкода лиш немічних, які не змогли самостійно втекти...
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19.05.2024 21:53 Відповісти
А як же марафон? Там все Ок
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19.05.2024 23:00 Відповісти
марафон то взагалі ОК..
людям похилого віку вдовбали що на боневтіка дійсно було більше 10 замахів
і як йому, бідному та нещасному важко...
яка пісдата влада зараз в Україні...
марафон робить свою чорну справу
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20.05.2024 10:24 Відповісти
ліки, які з'являються, йдуть на потреби окупантів

А нагуя ліки мерцям?
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19.05.2024 21:54 Відповісти
"Давай в росию, там пенсия больше!"-- забыли!
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19.05.2024 22:01 Відповісти
А на ТОТ "двє пєнзіі - адна ат расіі, друґая ат дурних хахлов". Чув тут в черзі за гуманітаркою (прострочена "молочка" і овочі, які "втратили товарний вид").
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19.05.2024 23:14 Відповісти
Окуєнна новина. Скажить це ХЕРПІДУ САМУ. Треба терміново з бюджету на пару мільярдів купити ліків і відправити підарам, щоб вони у колаборантів не забирали ліки для себе. Він ще Нобелієвську премію миру отримує під оплиски стурбованого США і ЄС і ВР призначе йому подвійну (бо інфляція) Національну премію України імені Тараса Шевченка, Державну премію України імені Олександра Довженка і на додаток 100 000 грн від проекту 95 квартала Розсміши коміка".
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20.05.2024 07:47 Відповісти
 
 