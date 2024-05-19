На ТОТ виник дефіцит медикаментів, а ліки, які з’являються, йдуть на потреби окупантів, - Центр нацспротиву
В аптеках на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит медичних препаратів. Більшість ліків, які доставляють на окуповані території, йдуть на потреби окупантів, а не для місцевого населення.
Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в аптеках на ТОТ більшість ліків відсутні. А ті, що є місцеві жителі називають "крейдою", очевидно через їхню погану якість.
Центр нацспротиву пише, що більшість ліків, які доставляють на ТОТ, йдуть у лікарні на потреби російських загарбників.
"Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі потрібно добиратися до райцентрів і це без транспортного сполучення", - йдеться у дописі.
У ЦНС додають, що російська окупаційна влада вже третій рік запевняє жителів ТОТ, що "життя стає краще", проте це лише один із елементів пропаганди.
"Росія не здатна забезпечити життєдіяльність ні тимчасово захоплених земель, ні своїх територій", - зазначають у ЦНС.
Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на окупованих територіях України росіяни збільшують кількість кінотеатрів, куди змушують ходити бюджетників на пропагандистські фільми.
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РигоАНАЛИ можуть підтвердити!! Вони ж, зрадили Україну!
Смерть окупантам московитам в Україні та їх ЖДУНам у ВРУ !
Слава Україні!
є там електрика, газ, вода, іжа....
просто пох...й
це не 24,02,2022.
зараз всі знають де, куда, коли попруть підари
всіх попереджають
а ті, хто залишився ще з початку, то сто раз пох...й
шкода лиш немічних, які не змогли самостійно втекти...
людям похилого віку вдовбали що на боневтіка дійсно було більше 10 замахів
і як йому, бідному та нещасному важко...
яка пісдата влада зараз в Україні...
марафон робить свою чорну справу
А нагуя ліки мерцям?