Росіяни розгортають додаткові морги на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Через значні втрати росіяни розгортають додаткові морги на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Луганщині.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього", - розповіли в ЦНС.

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Як зазначається, туди звозять навіть тіла із півночі Харківщини, що не "травмувати" мешканців Бєлгорода.

"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли РФ експортує солдат в інші країни й імпортує назад їхні тіла в режимі нон-стоп", - додали в Центрі.

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Нагадаємо, 13 травня повідомлялося, що за добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів - 1740.