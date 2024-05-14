УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10940 відвідувачів онлайн
Новини
2 339 7

Росіяни розгортають додаткові морги на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупанти розгортають додаткові морги

Через значні втрати росіяни розгортають додаткові морги на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Луганщині.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 485 430 осіб (+1400 за добу), 351 літак, 7496 танків, 12 515 артсистем, 14 460 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Як зазначається, туди звозять навіть тіла із півночі Харківщини, що не "травмувати" мешканців Бєлгорода.

"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли РФ експортує солдат в інші країни й імпортує назад їхні тіла в режимі нон-стоп", - додали в Центрі.

Також читайте: Окупанти заборонили відвідування кладовищ на ТОТ у поминальний понеділок, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, 13 травня повідомлялося, що за добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів - 1740.

Автор: 

армія рф (17277) морг (30) Центр національного спротиву (812)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог у поміч й безпілотники надодачу.
показати весь коментар
14.05.2024 16:49 Відповісти
А скотомогильники вже не в пошані?
показати весь коментар
14.05.2024 16:55 Відповісти
Ця дохла худоба валяється скрізь, та гниє. Які морги? Вони ж не забирають своїх жмурів, залишають нам на добрива.
показати весь коментар
14.05.2024 17:12 Відповісти
вау !
показати весь коментар
14.05.2024 17:13 Відповісти
Всьо для людей!
показати весь коментар
14.05.2024 17:15 Відповісти
Москалі кляті , заберіться зі українськоі землі на.....уй
зі своїми трупаками та нехай вам там на росіі смердять ,
а не на нашій землі ,
бо вона наша , а не кацапська 😡
показати весь коментар
14.05.2024 17:39 Відповісти
Пересувні крематоріі вже перегрілися і поламалися?На морги русня переходить
показати весь коментар
14.05.2024 19:53 Відповісти
 
 