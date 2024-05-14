Росіяни розгортають додаткові морги на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Через значні втрати росіяни розгортають додаткові морги на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Луганщині.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.
Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього", - розповіли в ЦНС.
Як зазначається, туди звозять навіть тіла із півночі Харківщини, що не "травмувати" мешканців Бєлгорода.
"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путіна, коли РФ експортує солдат в інші країни й імпортує назад їхні тіла в режимі нон-стоп", - додали в Центрі.
Нагадаємо, 13 травня повідомлялося, що за добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів - 1740.
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зі своїми трупаками та нехай вам там на росіі смердять ,
а не на нашій землі ,
бо вона наша , а не кацапська 😡