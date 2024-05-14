Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 485 430 осіб (+1400 за добу), 351 літак, 7496 танків, 12 515 артсистем, 14 460 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 485 430 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 485430 (+1400) осіб,
танків - 7496 (+11) од,
бойових броньованих машин - 14460 (+43) од,
артилерійських систем - 12515 (+28) од,
РСЗВ - 1070 (+0) од,
засоби ППО - 798 (+1) од,
літаків - 351 (+1) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49),
крилаті ракети - 2197 (+0),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од,
спеціальна техніка - 2054 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Чумардоси рекордні дві доби по утилізації, якби ще тварюки більш масово підтримували лайфхак випиляйся сам, булоб взагалі добре. На сьогодні 70 тис чумардосів з початку весни.
118! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 28, броня 54!, логістика 29.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 485 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!