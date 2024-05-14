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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 485 430 осіб (+1400 за добу), 351 літак, 7496 танків, 12 515 артсистем, 14 460 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 485 430 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 485430 (+1400) осіб,

танків - 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин - 14460 (+43) од,

артилерійських систем - 12515 (+28) од,

РСЗВ - 1070 (+0) од,

засоби ППО - 798 (+1) од,

літаків - 351 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49),

крилаті ракети - 2197 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од,

спеціальна техніка - 2054 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

втрати ворога в Україні на 14 травня 2024 року

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) знищення (7235) техніка (1826)


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Топ коментарі
+22
А де алігатор?
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14.05.2024 07:59
+21
За 2 тижня півмільйона орків хлопці наб'ють. Бережи вас Господь, наші захисники.
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14.05.2024 07:50
+19
Слава Україні! Ранок починається сьогодні з добрих новин! Низький уклін нашим славним захисникам та захисницям та щира подяка! Бийте, клятих москалів! Повертайтеся жими та з перемогою! Бережи Вас Господь та Матінка Божа! Героям слава!
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14.05.2024 07:59
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За 2 тижня півмільйона орків хлопці наб'ють. Бережи вас Господь, наші захисники.
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14.05.2024 07:50 Відповісти
А де алігатор?
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14.05.2024 07:59 Відповісти
Слава Україні! Ранок починається сьогодні з добрих новин! Низький уклін нашим славним захисникам та захисницям та щира подяка! Бийте, клятих москалів! Повертайтеся жими та з перемогою! Бережи Вас Господь та Матінка Божа! Героям слава!
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14.05.2024 07:59 Відповісти
Вєтрольоти ущімляють, не дають шансу на парітет з лаптєльотами.
Чумардоси рекордні дві доби по утилізації, якби ще тварюки більш масово підтримували лайфхак випиляйся сам, булоб взагалі добре. На сьогодні 70 тис чумардосів з початку весни.
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14.05.2024 08:03 Відповісти
Героям слава .
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14.05.2024 08:06 Відповісти
А засоби ПВО-- это обязательно что то крутое на колесах или гусеницах, или просто Стрела например?
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14.05.2024 08:09 Відповісти
Знову ж таки стріла 3 пзрк чи стріла 10 набазі мтлб, арта 60мм міномет чи 240мм тюльпан
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14.05.2024 08:40 Відповісти
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦 Бийте тих гадів! Бережіть себе!!! Чекаємо на 500 тис харошихруzzкіх😉🙏🙏🙏
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14.05.2024 08:18 Відповісти
А де вчорашній Ка-52? Уже ж повідомили вчора офіційно!
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14.05.2024 08:38 Відповісти
Минув 3733 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 28, броня 54!, логістика 29.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 485 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
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14.05.2024 09:09 Відповісти
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14.05.2024 09:11 Відповісти
Коли ж та мерзота заспокоїться....
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14.05.2024 09:27 Відповісти
Сама не заспокоїться, треба заспокоювати, чим ми і займаємось ...
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14.05.2024 09:35 Відповісти
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14.05.2024 09:33 Відповісти
де збита вертушка-алігатор, за яку вчора було стільки шуму?
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14.05.2024 13:21 Відповісти
 
 