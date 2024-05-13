Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

Сьогодні, 13 травня, вранці кілька ракет атакували військову частину 85683 на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Криму. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське ЗМІ ASTRA.

"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.

Зазначається, що унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також ліквідований командир частини Олександр Кулаков і ще один російський окупант. Крім цього, є поранені, їхня кількість уточнюється.

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Заяви Міноборони РФ

Сьогодні вранці Міноборони РФ заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.

Що відомо про військову базу ЗС РФ

За даними Astra, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів.

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Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше журналісти "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

"3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після окупації Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь", - додали в Astra.