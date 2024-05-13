Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ
Сьогодні, 13 травня, вранці кілька ракет атакували військову частину 85683 на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Криму. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське ЗМІ ASTRA.
"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.
Зазначається, що унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також ліквідований командир частини Олександр Кулаков і ще один російський окупант. Крім цього, є поранені, їхня кількість уточнюється.
Заяви Міноборони РФ
Сьогодні вранці Міноборони РФ заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.
Що відомо про військову базу ЗС РФ
За даними Astra, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів.
Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше журналісти "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
"3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після окупації Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь", - додали в Astra.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до пекла , це добре