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Новини Окупація Криму Війна
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Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

Російська база ППО на горі Ай-Петрі у Криму

Сьогодні, 13 травня, вранці кілька ракет атакували військову частину 85683 на горі Ай-Петрі в тимчасово окупованому Криму. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське ЗМІ ASTRA.

"На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ", - пише ASTRA.

Зазначається, що унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також ліквідований командир частини Олександр Кулаков і ще один російський окупант. Крім цього, є поранені, їхня кількість уточнюється.

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Заяви Міноборони РФ

Сьогодні вранці Міноборони РФ заявляло, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім дронів над територією Криму.

Що відомо про військову базу ЗС РФ

За даними Astra, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів.

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Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше журналісти "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Російські військові об’єкти на вершині гори Ай-Петрі, 2019 рік

"3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після окупації Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь", - додали в Astra.

Автор: 

військова база (90) Крим (14135) ліквідація (3885)


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Топ коментарі
+14
Командир в/ч РФ успішно збив собою мирний "Storm Shadow"
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13.05.2024 15:58
+12
Гарна новина-всім виконавцям респект...
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13.05.2024 15:53
+9
Кацапи , яким так подобався украінський Крим пішли
до пекла , це добре
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13.05.2024 15:58
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Гарна новина-всім виконавцям респект...
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13.05.2024 15:53 Відповісти
ай, Педро!...
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13.05.2024 15:53 Відповісти
Командир в/ч РФ успішно збив собою мирний "Storm Shadow"
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13.05.2024 15:58 Відповісти
Кацапи , яким так подобався украінський Крим пішли
до пекла , це добре
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13.05.2024 15:58 Відповісти
Командир без привички хер витримав удар ракетою
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13.05.2024 16:02 Відповісти
Хлопці не знали що воно таке секретне і в'їбали)))
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13.05.2024 16:05 Відповісти
Піда'ри навіть гору не пожаліли..
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13.05.2024 17:52 Відповісти
Радары Южного берега - самый известный военный объект Большой Ялты (координаты 44.481491, 34.033617).
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13.05.2024 18:07 Відповісти
Яка вона секретна. Вона навіть в кількох художніх фільмах засвітилась, при пізньому совку і в 90-х. Пам'ятаю фільм про те як на базі спецназ тренували на живих зеках. А батько сказав що насправді така база при совку була десь під Кіровоградом
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13.05.2024 19:14 Відповісти
 
 