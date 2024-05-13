Депутату Держдуми РФ Шеремету, який очолив незаконне збройне формування під час захоплення Криму, оголошено про підозру у державній зраді, - Національна поліція. ФОТО

У 2014 році бойовики під керівництвом Михайла Шеремета розігнали патріотичний мітинг у Криму, захопили Верховну раду Автономної Республіки, та захопили Сімферопольський аеропорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Фігурант - громадянин України, який народився і все життя жив у Криму. Під його керівництвом в лютому 2014 року учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму", погрожуючи зброєю, розігнали патріотично налаштованих учасників мітингу за Україну і захопили Верховну раду Автономної Республіки та підняли над її будівлею прапор Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також проросійські бойовики захопили Сімферопольський аеропорт і заблокували злітно-посадкові смуги, щоби не допустити оперативного прибуття на півострів Збройних сил України. Проросійське збройне формування утримувало аеропорт до вторгнення в Крим регулярних військ збройних сил російської федерації, а після за їх силової підтримки захопило одну з військових частин Збройних сил України.

Після анексії півострова, окупаційна влада нагородила Шеремета медаллю "За захист Криму".

У 2016 році Шеремет став депутатом російської держдуми, продовжує підтримувати загарбницьку політику окупантів. Зокрема, пропагує в ЗМІ необхідність всезагальної мобілізації на території Криму та керує будівництвом військкоматів, у яких мобілізують місцевих мешканців на війну проти України.

Слідчі Нацполіції оголосили йому про підозру у державній зраді, а також за створення і керівництво непередбаченим законом збройним формуванням (ч. 4 ст. 260 Кримінального Кодексу України). Шеремету загрожує довічне позбавлення волі.

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