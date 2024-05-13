Депутату Госдумы РФ Шеремету, возглавившему незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма, объявлено о подозрении в государственной измене, - Национальная полиция. ФОТО

В 2014 году боевики под руководством Михаила Шеремета разогнали патриотический митинг в Крыму, захватили Верховный совет Автономной Республики, и захватили Симферопольский аэропорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", угрожая оружием, разогнали патриотически настроенных участников митинга за Украину и захватили Верховный совет Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также пророссийские боевики захватили Симферопольский аэропорт и заблокировали взлетно-посадочные полосы, чтобы не допустить оперативного прибытия на полуостров Вооруженных сил Украины. Пророссийское вооруженное формирование удерживало аэропорт до вторжения в Крым регулярных войск вооруженных сил российской федерации, а после при их силовой поддержке захватило одну из воинских частей Вооруженных сил Украины.

После аннексии полуострова, оккупационные власти наградили Шеремета медалью "За защиту Крыма".

В 2016 году Шеремет стал депутатом российской госдумы, продолжает поддерживать захватническую политику оккупантов. В частности, пропагандирует в СМИ необходимость всеобщей мобилизации на территории Крыма и руководит строительством военкоматов, в которых мобилизуют местных жителей на войну против Украины.

Следователи Нацполиции объявили ему о подозрении в государственной измене, а также за создание и руководство непредусмотренным законом вооруженным формированием (ч. 4 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины). Шеремету грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предателя из Донецка, который перешел на сторону РФ и воевал против ВСУ на Херсонщине, приговорили к 15 годам тюрьмы



