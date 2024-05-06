Спецпризначенці ГУР знищили в Криму швидкісний ворожий катер морським дроном. ВIДЕО
ГУР уразило російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Для атаки ГУР використало морський дрон Magura V5.
Відео ураження російського корабля було сьогодні опубліковано ГУР, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ГУР нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезар Куніков", "Івановець", "Сергій Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".
Топ коментарі
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Холлівуд нервово курить ! 😂👍
А "на виході": війну розпалили -але в результаті бойових дій Чорноморському флоту немає спокою не тільки в Севастополі та в Криму - а й в самому Азово-чорноморському басейні! Питання : Ну - і чого добилися?!
- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
Ось до чого приводять цукерки з ромом!
До алкоголізму ! 😂👍
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clhbod/magura_v5_equipped_with_adapted_r73_airtoair/
Насправді, той катер коштує не копійку, а головне - що виробляти вони їх можуть, самотужки, в дуже обмеженій кількості.
Ну і така думка: якщо "банк цілей" проріджений вже настільки, що почали вибивати катери "до 12 метрів", то це означає, що кацапським баржам, що "захищають" (як бони) кораблі в Новороссійську та кримський міст, скоро буде виписана путівка на зустріч з крейсером "мацква". І в тому Новороссійську або будуть нові "фраги" кораблів в ЗСУ, або бухта новороссійська перестане бути судоплавною.
https://i.postimg.cc/MGWKn4L7/kater-mangust-harakteristiki-side.jpg