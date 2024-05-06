Спецпризначенці ГУР знищили в Криму швидкісний ворожий катер морським дроном. ВIДЕО

ГУР уразило російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Для атаки ГУР використало морський дрон Magura V5.

Відео ураження російського корабля було сьогодні опубліковано ГУР, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГУР нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезар Куніков", "Івановець", "Сергій Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".

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