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Новини Відео Війна
16 071 53

Спецпризначенці ГУР знищили в Криму швидкісний ворожий катер морським дроном. ВIДЕО

ГУР уразило російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Для атаки ГУР використало морський дрон Magura V5.

Відео ураження російського корабля було сьогодні опубліковано ГУР, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГУР нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезар Куніков", "Івановець", "Сергій Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".

Дивіться: Військові 47 ОМБр знищили російський розрахунок БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14143) знищення (7227) ГУР (500)


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Топ коментарі
+48
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06.05.2024 11:18
+36
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06.05.2024 11:26
+22
У кацапів була "програма-мінімум" - продовжить оренду Севастополя для свого ЧФ Коли це стало під загрозу після Майдану - пішли на анексію Криму Коли анексію не визнало світове суспільство - почали шантаж Донбасом Коли шантаж Донбасом не вийшов - розпочали повномасштабну агресію
А "на виході": війну розпалили -але в результаті бойових дій Чорноморському флоту немає спокою не тільки в Севастополі та в Криму - а й в самому Азово-чорноморському басейні! Питання : Ну - і чого добилися?!

- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
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06.05.2024 11:34
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Гарний танок!
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06.05.2024 11:18 Відповісти
Популярний в Криму ! 😂👍
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06.05.2024 11:29 Відповісти
От тупі мокші. І не сидиться їм В Новоросійську, а ще безпечніше в Астрахані.
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06.05.2024 11:29 Відповісти
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06.05.2024 11:18 Відповісти
👍
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06.05.2024 12:32 Відповісти
Фантастика !
Холлівуд нервово курить ! 😂👍
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06.05.2024 11:23 Відповісти
Слава Україні !
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06.05.2024 11:24 Відповісти
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06.05.2024 11:26 Відповісти
ШО ТАМ У ХАХЛОВ ???
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06.05.2024 13:21 Відповісти
Сила! - і ше ж ушльопки дрон обстрілювали
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06.05.2024 11:29 Відповісти
ніт. То інший дрон щось підірвав і воно "расплєскалось" уламками.
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06.05.2024 15:17 Відповісти
Піздець підкрався із води.
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06.05.2024 11:31 Відповісти
Там неначе перед цим враженням ще щось злетіло у повітря. Бо шматки нормальні падали
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06.05.2024 11:33 Відповісти
То кацапня каміннями кидали.
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06.05.2024 11:34 Відповісти
Може одного дрона таки знешкодили, але ж другим таки доконали кацапів...
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06.05.2024 12:44 Відповісти
Та щось дуже багато шматків приводнилося, та ще й чималих, як для дрона
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06.05.2024 13:28 Відповісти
то командувач флотов у штабі обдэлался легкім переляком
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06.05.2024 17:39 Відповісти
У кацапів була "програма-мінімум" - продовжить оренду Севастополя для свого ЧФ Коли це стало під загрозу після Майдану - пішли на анексію Криму Коли анексію не визнало світове суспільство - почали шантаж Донбасом Коли шантаж Донбасом не вийшов - розпочали повномасштабну агресію
А "на виході": війну розпалили -але в результаті бойових дій Чорноморському флоту немає спокою не тільки в Севастополі та в Криму - а й в самому Азово-чорноморському басейні! Питання : Ну - і чого добилися?!

- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
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06.05.2024 11:34 Відповісти
почали з продовження оренди бази в Севастополі, а закінчать розвалом рашка

Ось до чого приводять цукерки з ромом!
До алкоголізму ! 😂👍
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06.05.2024 11:41 Відповісти
розірвав як тузік грєлку.
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06.05.2024 11:39 Відповісти
Как оказалось, это были цветочки, а как ягодки теперь Magura V-5 оснастили ракетами R-73 воздух-воздух (в данном случае море-воздух). Ждём первых результатов:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clhbod/magura_v5_equipped_with_adapted_r73_airtoair/
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06.05.2024 20:35 Відповісти
прикольний сімбіоз, має право на життя. От тільки не зовсів зрозуміло ареал використання такого дівайса. Можу припустити, що при певній модернізації двигуна при піску з поверхні можно досягти ураження ілі на висоті до 6000 метрів і дальності урадення до 15 км. Звісно, можно з дрейфуючих дронів на траверзі Новофедорівки пару раз покошмарити борти, які звідти злітають. Але це раз чи два. А от якби вирішити проблему зовнішнього цілевказання для флотилії дронів у аквторії Одеси, то таке загородження можливо було би ефективним для боротьби з низьколітаючими цілями типу КР та ішакедів.
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06.05.2024 21:01 Відповісти
Симбиоз явно не автономный, так как я не вижу на дроне локатора. Возможно наводку ракеты на цель осуществляет или "Ripper" или AWACS.
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06.05.2024 21:49 Відповісти
ці ракети мають тільки ІЧ ГСН, тому ніякого локатора там не може бути, тільки оптична станція.
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06.05.2024 22:14 Відповісти
"Патєрь нєт? Патєрь ЄСТЬ!"
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06.05.2024 11:43 Відповісти
Якийсь він маленький, екіпаж, мабуть, два-три лаптєстанця.
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06.05.2024 11:48 Відповісти
Але ****** капосний..))
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06.05.2024 12:09 Відповісти
Хіба що своїм існуванням, давно наші ракетоносців до мацкви не відправляли
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06.05.2024 12:52 Відповісти
Мо то на 9 травня?)
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06.05.2024 12:53 Відповісти
Ну так извините, крейсера на Чёрном море закончились.
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06.05.2024 15:40 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/vartist-dosyagae-3-mln-dolariv-u-gur-rozkrili-dani-pro-kater-znischenij-u-krimu.htm Вартість досягає 3 млн доларів: у ГУР розкрили дані про катер, знищений у Криму
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06.05.2024 17:20 Відповісти
Ов-ва це супер піздець!!!!
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06.05.2024 11:49 Відповісти
А що то таке булькає? Неандертальці камінням намагаються знищити зброю п'ятого покоління?
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06.05.2024 11:49 Відповісти
Репетиція "салюту пабєди"..
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06.05.2024 12:10 Відповісти
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06.05.2024 12:28 Відповісти
Вот пусть котята и читают его бредни!
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06.05.2024 12:34 Відповісти
Да, да! Уничтожили две шаланды полные кефали. Костян тихо плачет в стороне и сквозь слёзы: "Епать! Епать! Епать!"
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06.05.2024 21:57 Відповісти
Ну таке собі...Цей морський дрон коштує набагато більше того катера...
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06.05.2024 13:02 Відповісти
Когда речь идёт о чести семьи, разговор о деньгах неуместен. (с) Тим більше, що там ще й декілька "краснофлотців" попливли до Цезаря К.
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06.05.2024 13:42 Відповісти
Сказали, що той катер коштував 120 млн рублів.
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06.05.2024 14:54 Відповісти
Це означає, що дронів вже стільки, що вистачає і на "швидкісні катери".

Насправді, той катер коштує не копійку, а головне - що виробляти вони їх можуть, самотужки, в дуже обмеженій кількості.

Ну і така думка: якщо "банк цілей" проріджений вже настільки, що почали вибивати катери "до 12 метрів", то це означає, що кацапським баржам, що "захищають" (як бони) кораблі в Новороссійську та кримський міст, скоро буде виписана путівка на зустріч з крейсером "мацква". І в тому Новороссійську або будуть нові "фраги" кораблів в ЗСУ, або бухта новороссійська перестане бути судоплавною.
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06.05.2024 15:25 Відповісти
Любой 7.62 патрон стоит дороже любого кацапа, что ж теперь, в казламордых не стрелять
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06.05.2024 15:42 Відповісти
И то правда)
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06.05.2024 16:20 Відповісти
особисто тобі для всебічного розвитку: https://war.obozrevatel.com/ukr/vartist-dosyagae-3-mln-dolariv-u-gur-rozkrili-dani-pro-kater-znischenij-u-krimu.htm Вартість досягає 3 млн доларів: у ГУР розкрили дані про катер, знищений у Криму
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06.05.2024 17:22 Відповісти
Ага, аби ж то був саме той катер
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07.05.2024 07:26 Відповісти
Надав посилання то почитайте, що є різні модифікації от і розберіться самі у цьому питанні, чого ведетесь на вкиди інших?
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07.05.2024 10:22 Відповісти
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06.05.2024 13:09 Відповісти
А ми до вас в ранковий час !
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06.05.2024 13:19 Відповісти
Кацапи гімном і палками відбивалися?
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06.05.2024 14:56 Відповісти
До речі,на деяких ресукрсах написали, що вразили "Мангуст". Але це не так. "Мангуст" виглядає інакше:

https://i.postimg.cc/MGWKn4L7/kater-mangust-harakteristiki-side.jpg
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06.05.2024 17:57 Відповісти
Схоже, що економічна та й військова вигода від потоплення цього алюмінієво-магнієвого корита з екіпажем в три тіла нульова та й мангуст цей схожий більше на катер для розваг адміралів з екскортницями.
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06.05.2024 19:48 Відповісти
дятел какнадійський, геть мозок після струсу інфу не сприймає? Ще й зрадо.об із звихненою щелепою, тьху.
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07.05.2024 10:25 Відповісти
 
 