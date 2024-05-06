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Новости Видео Война
16 071 53

Спецназовцы ГУР морским дроном уничтожили в Крыму скоростной вражеский катер. ВИДЕО

ГУР поразило российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма. Для атаки ГУР использовало морской дрон Magura V5.

Видео поражения российского корабля было сегодня опубликовано ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.

В ГУР напомнили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

Смотрите также: Воины 47 ОМБр только за один день уничтожили семь единиц вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26380) уничтожение (6916) ГУР (426)


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Топ комментарии
+48
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06.05.2024 11:18
+36
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06.05.2024 11:26
+22
У кацапів була "програма-мінімум" - продовжить оренду Севастополя для свого ЧФ Коли це стало під загрозу після Майдану - пішли на анексію Криму Коли анексію не визнало світове суспільство - почали шантаж Донбасом Коли шантаж Донбасом не вийшов - розпочали повномасштабну агресію
А "на виході": війну розпалили -але в результаті бойових дій Чорноморському флоту немає спокою не тільки в Севастополі та в Криму - а й в самому Азово-чорноморському басейні! Питання : Ну - і чого добилися?!

- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
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06.05.2024 11:34
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Гарний танок!
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06.05.2024 11:18 Ответить
Популярний в Криму ! 😂👍
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06.05.2024 11:29 Ответить
От тупі мокші. І не сидиться їм В Новоросійську, а ще безпечніше в Астрахані.
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06.05.2024 11:29 Ответить
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06.05.2024 11:18 Ответить
👍
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06.05.2024 12:32 Ответить
Фантастика !
Холлівуд нервово курить ! 😂👍
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06.05.2024 11:23 Ответить
Слава Україні !
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06.05.2024 11:24 Ответить
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06.05.2024 11:26 Ответить
ШО ТАМ У ХАХЛОВ ???
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06.05.2024 13:21 Ответить
Сила! - і ше ж ушльопки дрон обстрілювали
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06.05.2024 11:29 Ответить
ніт. То інший дрон щось підірвав і воно "расплєскалось" уламками.
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06.05.2024 15:17 Ответить
Піздець підкрався із води.
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06.05.2024 11:31 Ответить
Там неначе перед цим враженням ще щось злетіло у повітря. Бо шматки нормальні падали
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06.05.2024 11:33 Ответить
То кацапня каміннями кидали.
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06.05.2024 11:34 Ответить
Може одного дрона таки знешкодили, але ж другим таки доконали кацапів...
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06.05.2024 12:44 Ответить
Та щось дуже багато шматків приводнилося, та ще й чималих, як для дрона
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06.05.2024 13:28 Ответить
то командувач флотов у штабі обдэлался легкім переляком
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06.05.2024 17:39 Ответить
У кацапів була "програма-мінімум" - продовжить оренду Севастополя для свого ЧФ Коли це стало під загрозу після Майдану - пішли на анексію Криму Коли анексію не визнало світове суспільство - почали шантаж Донбасом Коли шантаж Донбасом не вийшов - розпочали повномасштабну агресію
А "на виході": війну розпалили -але в результаті бойових дій Чорноморському флоту немає спокою не тільки в Севастополі та в Криму - а й в самому Азово-чорноморському басейні! Питання : Ну - і чого добилися?!

- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
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06.05.2024 11:34 Ответить
почали з продовження оренди бази в Севастополі, а закінчать розвалом рашка

Ось до чого приводять цукерки з ромом!
До алкоголізму ! 😂👍
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06.05.2024 11:41 Ответить
розірвав як тузік грєлку.
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06.05.2024 11:39 Ответить
Как оказалось, это были цветочки, а как ягодки теперь Magura V-5 оснастили ракетами R-73 воздух-воздух (в данном случае море-воздух). Ждём первых результатов:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1clhbod/magura_v5_equipped_with_adapted_r73_airtoair/
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06.05.2024 20:35 Ответить
прикольний сімбіоз, має право на життя. От тільки не зовсів зрозуміло ареал використання такого дівайса. Можу припустити, що при певній модернізації двигуна при піску з поверхні можно досягти ураження ілі на висоті до 6000 метрів і дальності урадення до 15 км. Звісно, можно з дрейфуючих дронів на траверзі Новофедорівки пару раз покошмарити борти, які звідти злітають. Але це раз чи два. А от якби вирішити проблему зовнішнього цілевказання для флотилії дронів у аквторії Одеси, то таке загородження можливо було би ефективним для боротьби з низьколітаючими цілями типу КР та ішакедів.
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06.05.2024 21:01 Ответить
Симбиоз явно не автономный, так как я не вижу на дроне локатора. Возможно наводку ракеты на цель осуществляет или "Ripper" или AWACS.
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06.05.2024 21:49 Ответить
ці ракети мають тільки ІЧ ГСН, тому ніякого локатора там не може бути, тільки оптична станція.
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06.05.2024 22:14 Ответить
"Патєрь нєт? Патєрь ЄСТЬ!"
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06.05.2024 11:43 Ответить
Якийсь він маленький, екіпаж, мабуть, два-три лаптєстанця.
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06.05.2024 11:48 Ответить
Але ****** капосний..))
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06.05.2024 12:09 Ответить
Хіба що своїм існуванням, давно наші ракетоносців до мацкви не відправляли
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06.05.2024 12:52 Ответить
Мо то на 9 травня?)
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06.05.2024 12:53 Ответить
Ну так извините, крейсера на Чёрном море закончились.
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06.05.2024 15:40 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/vartist-dosyagae-3-mln-dolariv-u-gur-rozkrili-dani-pro-kater-znischenij-u-krimu.htm Вартість досягає 3 млн доларів: у ГУР розкрили дані про катер, знищений у Криму
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06.05.2024 17:20 Ответить
Ов-ва це супер піздець!!!!
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06.05.2024 11:49 Ответить
А що то таке булькає? Неандертальці камінням намагаються знищити зброю п'ятого покоління?
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06.05.2024 11:49 Ответить
Репетиція "салюту пабєди"..
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06.05.2024 12:10 Ответить
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06.05.2024 12:28 Ответить
Вот пусть котята и читают его бредни!
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06.05.2024 12:34 Ответить
Да, да! Уничтожили две шаланды полные кефали. Костян тихо плачет в стороне и сквозь слёзы: "Епать! Епать! Епать!"
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06.05.2024 21:57 Ответить
Ну таке собі...Цей морський дрон коштує набагато більше того катера...
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06.05.2024 13:02 Ответить
Когда речь идёт о чести семьи, разговор о деньгах неуместен. (с) Тим більше, що там ще й декілька "краснофлотців" попливли до Цезаря К.
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06.05.2024 13:42 Ответить
Сказали, що той катер коштував 120 млн рублів.
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06.05.2024 14:54 Ответить
Це означає, що дронів вже стільки, що вистачає і на "швидкісні катери".

Насправді, той катер коштує не копійку, а головне - що виробляти вони їх можуть, самотужки, в дуже обмеженій кількості.

Ну і така думка: якщо "банк цілей" проріджений вже настільки, що почали вибивати катери "до 12 метрів", то це означає, що кацапським баржам, що "захищають" (як бони) кораблі в Новороссійську та кримський міст, скоро буде виписана путівка на зустріч з крейсером "мацква". І в тому Новороссійську або будуть нові "фраги" кораблів в ЗСУ, або бухта новороссійська перестане бути судоплавною.
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06.05.2024 15:25 Ответить
Любой 7.62 патрон стоит дороже любого кацапа, что ж теперь, в казламордых не стрелять
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06.05.2024 15:42 Ответить
И то правда)
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06.05.2024 16:20 Ответить
особисто тобі для всебічного розвитку: https://war.obozrevatel.com/ukr/vartist-dosyagae-3-mln-dolariv-u-gur-rozkrili-dani-pro-kater-znischenij-u-krimu.htm Вартість досягає 3 млн доларів: у ГУР розкрили дані про катер, знищений у Криму
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06.05.2024 17:22 Ответить
Ага, аби ж то був саме той катер
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07.05.2024 07:26 Ответить
Надав посилання то почитайте, що є різні модифікації от і розберіться самі у цьому питанні, чого ведетесь на вкиди інших?
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07.05.2024 10:22 Ответить
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06.05.2024 13:09 Ответить
А ми до вас в ранковий час !
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06.05.2024 13:19 Ответить
Кацапи гімном і палками відбивалися?
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06.05.2024 14:56 Ответить
До речі,на деяких ресукрсах написали, що вразили "Мангуст". Але це не так. "Мангуст" виглядає інакше:

https://i.postimg.cc/MGWKn4L7/kater-mangust-harakteristiki-side.jpg
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06.05.2024 17:57 Ответить
Схоже, що економічна та й військова вигода від потоплення цього алюмінієво-магнієвого корита з екіпажем в три тіла нульова та й мангуст цей схожий більше на катер для розваг адміралів з екскортницями.
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06.05.2024 19:48 Ответить
дятел какнадійський, геть мозок після струсу інфу не сприймає? Ще й зрадо.об із звихненою щелепою, тьху.
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07.05.2024 10:25 Ответить
 
 