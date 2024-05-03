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Воины 47 ОМБр только за один день уничтожили семь единиц вражеской техники. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады благодаря взаимодействию подразделений артиллеристов, экипажей Bradley и операторов FPV-дронов только за один день семь единиц вражеской техники были уничтожены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожают вражескую технику вместе с личным составом с помощью БМП Bradley. ВИДЕО

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уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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47-я повернулась? 115 позицій не здала, сказав комбриг. Тоді запитання - причина просування руснявию 3,14дорів??
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03.05.2024 10:32 Ответить
ну так сразу когда обсерон 115 стал очевиден,вернули туды 47 бригаду,а оправдание лепить все молодцы а бы себя выгородить
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03.05.2024 10:40 Ответить
Причини є об'єктивні і суб'єктивні.
Об'єктивно кацапів більше. Але більше їх тільки на вузьких місцях де вони намагаються проломити оборону. А суб'єктивно наша оборона це оборона кур в курятнику - коли лисиця тягне одну курку з сідала інші просто розсовуються в боки, нічим не допомагаючи товарці. Я це бачив ще в АТО - зараз нічого не змінилось.

Кацапи влітку так зупинили наш "контрнаступ", - якраз фланговими ударами по вклиненням в оборону. ЗСУ цього робити не вміє/не хоче тому й відступаємо...
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03.05.2024 10:49 Ответить
КАБами проламывают любую оборону. Тупо кабами и волнами мяса. Уровень распиаренности и задоначенности этой "обороны" почти не влияет на ээфективность. Против лома нужен более сильный лом (или хайтек вроде Ф-16 или сотня хаймарсов )
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03.05.2024 11:02 Ответить
F-16 - не хайтек. Це робоча конячка. Типу Су-27/24 та МіГ-29. Просто для неї спокійно можна знайти ракети, ПЗ, обслуговування, запчастини тощо, а для наших Су-27/24 (яких до того ж залишилось небагато) - вже хєра. Он, вже через США в Казахстані металобрухт купують...

Хайтек - це F-35 останніх модифікацій з експериментальними двигунами, які жеруть на 20% менше палива від початкових проектів, та палубні бойові лазери для захисту від дронів та катерів.
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03.05.2024 18:45 Ответить
курва оце повезло з сусідом в іншій країні би танки закінчилися а тут палять по 10 на день а вони все лізуть.
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03.05.2024 10:54 Ответить
Техніка знищена зусиллями воїнів 47 бригади і 134 об ТРО!
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03.05.2024 12:13 Ответить
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03.05.2024 16:02 Ответить
 
 