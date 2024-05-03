Воины 47 ОМБр только за один день уничтожили семь единиц вражеской техники. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады благодаря взаимодействию подразделений артиллеристов, экипажей Bradley и операторов FPV-дронов только за один день семь единиц вражеской техники были уничтожены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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