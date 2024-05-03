Воины 47 ОМБр только за один день уничтожили семь единиц вражеской техники. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады благодаря взаимодействию подразделений артиллеристов, экипажей Bradley и операторов FPV-дронов только за один день семь единиц вражеской техники были уничтожены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Об'єктивно кацапів більше. Але більше їх тільки на вузьких місцях де вони намагаються проломити оборону. А суб'єктивно наша оборона це оборона кур в курятнику - коли лисиця тягне одну курку з сідала інші просто розсовуються в боки, нічим не допомагаючи товарці. Я це бачив ще в АТО - зараз нічого не змінилось.
Кацапи влітку так зупинили наш "контрнаступ", - якраз фланговими ударами по вклиненням в оборону. ЗСУ цього робити не вміє/не хоче тому й відступаємо...
Хайтек - це F-35 останніх модифікацій з експериментальними двигунами, які жеруть на 20% менше палива від початкових проектів, та палубні бойові лазери для захисту від дронів та катерів.