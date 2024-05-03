Воїни 47 ОМБр лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади завдяки взаємодії підрозділів артилеристів, екіпажів Bradley та операторів FPV-дронів лише за один день сім одиниць ворожої техніки було знищено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищать окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО