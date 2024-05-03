УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 994 8

Воїни 47 ОМБр лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади завдяки взаємодії підрозділів артилеристів, екіпажів Bradley та операторів FPV-дронів лише за один день сім одиниць ворожої техніки було знищено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищать окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
47-я повернулась? 115 позицій не здала, сказав комбриг. Тоді запитання - причина просування руснявию 3,14дорів??
показати весь коментар
03.05.2024 10:32 Відповісти
ну так сразу когда обсерон 115 стал очевиден,вернули туды 47 бригаду,а оправдание лепить все молодцы а бы себя выгородить
показати весь коментар
03.05.2024 10:40 Відповісти
Причини є об'єктивні і суб'єктивні.
Об'єктивно кацапів більше. Але більше їх тільки на вузьких місцях де вони намагаються проломити оборону. А суб'єктивно наша оборона це оборона кур в курятнику - коли лисиця тягне одну курку з сідала інші просто розсовуються в боки, нічим не допомагаючи товарці. Я це бачив ще в АТО - зараз нічого не змінилось.

Кацапи влітку так зупинили наш "контрнаступ", - якраз фланговими ударами по вклиненням в оборону. ЗСУ цього робити не вміє/не хоче тому й відступаємо...
показати весь коментар
03.05.2024 10:49 Відповісти
КАБами проламывают любую оборону. Тупо кабами и волнами мяса. Уровень распиаренности и задоначенности этой "обороны" почти не влияет на ээфективность. Против лома нужен более сильный лом (или хайтек вроде Ф-16 или сотня хаймарсов )
показати весь коментар
03.05.2024 11:02 Відповісти
F-16 - не хайтек. Це робоча конячка. Типу Су-27/24 та МіГ-29. Просто для неї спокійно можна знайти ракети, ПЗ, обслуговування, запчастини тощо, а для наших Су-27/24 (яких до того ж залишилось небагато) - вже хєра. Он, вже через США в Казахстані металобрухт купують...

Хайтек - це F-35 останніх модифікацій з експериментальними двигунами, які жеруть на 20% менше палива від початкових проектів, та палубні бойові лазери для захисту від дронів та катерів.
показати весь коментар
03.05.2024 18:45 Відповісти
курва оце повезло з сусідом в іншій країні би танки закінчилися а тут палять по 10 на день а вони все лізуть.
показати весь коментар
03.05.2024 10:54 Відповісти
Техніка знищена зусиллями воїнів 47 бригади і 134 об ТРО!
показати весь коментар
03.05.2024 12:13 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 16:02 Відповісти
 
 