Воїни 47 ОМБр лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади завдяки взаємодії підрозділів артилеристів, екіпажів Bradley та операторів FPV-дронів лише за один день сім одиниць ворожої техніки було знищено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Об'єктивно кацапів більше. Але більше їх тільки на вузьких місцях де вони намагаються проломити оборону. А суб'єктивно наша оборона це оборона кур в курятнику - коли лисиця тягне одну курку з сідала інші просто розсовуються в боки, нічим не допомагаючи товарці. Я це бачив ще в АТО - зараз нічого не змінилось.
Кацапи влітку так зупинили наш "контрнаступ", - якраз фланговими ударами по вклиненням в оборону. ЗСУ цього робити не вміє/не хоче тому й відступаємо...
Хайтек - це F-35 останніх модифікацій з експериментальними двигунами, які жеруть на 20% менше палива від початкових проектів, та палубні бойові лазери для захисту від дронів та катерів.