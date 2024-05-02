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Бійці 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищать окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у темний час доби скидами нищать ворожу піхоту в районі Кремінної.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО

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дрони (4695) 63 ОМБр (101)


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Тепловізор - хороша штука.....
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02.05.2024 22:46 Відповісти
ЗСУ зажмурили - создатєля України .
..
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02.05.2024 23:20 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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02.05.2024 23:29 Відповісти
хай у мавзолєй його покладуть.
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03.05.2024 00:38 Відповісти
Это сержант Троцкий его грохнул !
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03.05.2024 12:40 Відповісти
Кацапня лазить вночі і думає , що їх не видно ,
а тут бац і розірвався орк на шматки 😀
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2024 00:50 Відповісти
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
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03.05.2024 02:54 Відповісти
 
 