Бійці 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищать окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у темний час доби скидами нищать ворожу піхоту в районі Кремінної.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
..
а тут бац і розірвався орк на шматки 😀
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!