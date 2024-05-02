Бійці 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищать окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у темний час доби скидами нищать ворожу піхоту в районі Кремінної.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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