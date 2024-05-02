Бойцы 63-й ОМБр в темное время суток сбросами с дрона уничтожают оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в темное время суток сбросами уничтожают вражескую пехоту в районе Кременной.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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а тут бац і розірвався орк на шматки 😀
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!