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Новости Видео Война
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Бойцы 63-й ОМБр в темное время суток сбросами с дрона уничтожают оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в темное время суток сбросами уничтожают вражескую пехоту в районе Кременной.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 63 ОМБр захватывают вражеский окоп и берут в плен нескольких российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) 63 ОМБр (101)


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Тепловізор - хороша штука.....
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02.05.2024 22:46 Ответить
ЗСУ зажмурили - создатєля України .
..
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02.05.2024 23:20 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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02.05.2024 23:29 Ответить
хай у мавзолєй його покладуть.
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03.05.2024 00:38 Ответить
Это сержант Троцкий его грохнул !
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03.05.2024 12:40 Ответить
Кацапня лазить вночі і думає , що їх не видно ,
а тут бац і розірвався орк на шматки 😀
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2024 00:50 Ответить
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Потому что ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
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03.05.2024 02:54 Ответить
 
 