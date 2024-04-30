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Новости Видео Война
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Воины 63 ОМБр захватывают вражеский окоп и берут в плен нескольких российских захватчиков. ВИДЕО

Разведка и пехота 23-го отдельного стрелкового батальона в составе 63-й отдельной механизированной бригады штурмовали вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео наши бойцы захватили российские окопы и взяли в плен нескольких оккупантов.

Смотрите: Горит БТР-82 А оккупантов, который наехал на мину в районе города Часов Яр. ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) пленные (2137) 63 ОМБр (101)


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Топ комментарии
+16
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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30.04.2024 14:43
+13
Героям слава!!!
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30.04.2024 14:44
+4
Молодці і реальні герої наші хлопці. Але цікаво, коли це було? Явно, що не в квітні, бо жодного листочка на деревах. Це мбуть було ще при тих генералах і Злужному, яких звільнив наполіончик?
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30.04.2024 14:48
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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30.04.2024 14:43 Ответить
Героям слава!!!
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30.04.2024 14:44 Ответить
Молодці і реальні герої наші хлопці. Але цікаво, коли це було? Явно, що не в квітні, бо жодного листочка на деревах. Це мбуть було ще при тих генералах і Злужному, яких звільнив наполіончик?
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30.04.2024 14:48 Ответить
там одні стовбури залишились, які листочки? Ще хотів спитати - багато платять за ці комменти?
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30.04.2024 15:04 Ответить
Так плату я мав би отримувати від Вас, Ви мені платили? Ні? Тоді навіщо писати фігню? Хто мені і за що має платити? Я запитую реальні речі. В тому, що хлопці проявили героїзм сумніву немає, тільки є запитання, в який період року це відбулося. Бо я для Вас відкрию секрет, що рослина, якщо вона жива, в любому вишляді викидає листки, а там ціла посадка.
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30.04.2024 21:29 Ответить
плєнні якісь бєстолкові.. грохнути шоп не рискувати
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30.04.2024 14:49 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!

Мобілізаційні заходи в Україні, повинні проводитися, як цього вимагають Закони і 11 років московської війни!!
А московське лайно щодо зриву МОБЗаходів, по мережах, так і будуть розкидати, оті запроданці московитів та зкацаплені ухилянти, як зеленський з приблудами95!!
Або виконання норм Конституції і перемога окупантів України, або окупація московитами і подальша мобілізація московитами, усіх підряд з окупованих територій! Приклад з ОРДЛО та колоній на Кавказі, Татарстані, Якутії, Ханти-мансійску, та ще з десяток вимираючих народностей !! Сруськай міф…
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30.04.2024 15:03 Ответить
я ось помітив, що найбільше говорять за мобілізацію люди з іноземними прапорцями під ніком, чогоб це?
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30.04.2024 15:08 Ответить
Вам би до ТЦК зайти, буде більше конкретики для Захисту України, ніж теревенить срачом по мережах…
Ви за смерть прутіна з орками, чи енурез…
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30.04.2024 15:16 Ответить
Красавцы !
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30.04.2024 15:18 Ответить
Сподіваюся, що цих тварин потім там же ж десь і мочканули...
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30.04.2024 16:08 Ответить
Прорив кацапських підрозділів у село Очеретине, що на північний захід від Авдіївки на Донеччині, ситуація на цій ділянці фронту продовжує погіршуватися.

За словами представника угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, 24 квітня російське командування вивело в бій на лінії Новобахмутівка-Очеретине резерв - 55-ту мотобригаду.

Також українська сторона підтягує резерви - підрозділи 47-ї окремої механізованої бригади повернулися на позиції
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30.04.2024 16:10 Ответить
Була спроба здійснити побіг, тим більш вони своїх не хочуть обмінювати ...
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30.04.2024 16:16 Ответить
Героїчні хлопці !
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30.04.2024 19:14 Ответить
Низький уклін Вам воїни.. я б мабуть засцяв би так їбашитись перед загрозою смерті.. Ви неймовірні..
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30.04.2024 23:43 Ответить
ГЕРОЇ !
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01.05.2024 11:01 Ответить
А що то в кінці так в'їбало ?
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01.05.2024 11:15 Ответить
 
 