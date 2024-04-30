Воїни 63 ОМБр захоплюють ворожий окоп та беруть у полон кількох російських загарбників. ВIДЕО

Розвідка та піхота 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ої окремої механізованої бригади штурмували ворожі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео наші бійці захопили російські окопи та полонили декількох окупантів.

Дивіться: Горить БТР-82 А окупантів, який наїхав на міну в районі міста Часів Яр. ВIДЕО