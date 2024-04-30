Воїни 63 ОМБр захоплюють ворожий окоп та беруть у полон кількох російських загарбників. ВIДЕО
Розвідка та піхота 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ої окремої механізованої бригади штурмували ворожі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео наші бійці захопили російські окопи та полонили декількох окупантів.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.04.2024 14:43
+13 paulo kit #590782
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+4 Анатолий К #427424
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Мобілізаційні заходи в Україні, повинні проводитися, як цього вимагають Закони і 11 років московської війни!!
А московське лайно щодо зриву МОБЗаходів, по мережах, так і будуть розкидати, оті запроданці московитів та зкацаплені ухилянти, як зеленський з приблудами95!!
Або виконання норм Конституції і перемога окупантів України, або окупація московитами і подальша мобілізація московитами, усіх підряд з окупованих територій! Приклад з ОРДЛО та колоній на Кавказі, Татарстані, Якутії, Ханти-мансійску, та ще з десяток вимираючих народностей !! Сруськай міф…
Ви за смерть прутіна з орками, чи енурез…
За словами представника угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, 24 квітня російське командування вивело в бій на лінії Новобахмутівка-Очеретине резерв - 55-ту мотобригаду.
Також українська сторона підтягує резерви - підрозділи 47-ї окремої механізованої бригади повернулися на позиції