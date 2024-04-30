Горить БТР-82 А окупантів, який наїхав на міну в районі міста Часів Яр. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку в районі міста Часів Яр російський БТР-82А наїхав на міну та вщент згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху ворожої техніки зафіксували бійці підрозділу "Code 9.2" 92-ої окремої штурмової бригади.

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