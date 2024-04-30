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Горить БТР-82 А окупантів, який наїхав на міну в районі міста Часів Яр. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку в районі міста Часів Яр російський БТР-82А наїхав на міну та вщент згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху ворожої техніки зафіксували бійці підрозділу "Code 9.2" 92-ої окремої штурмової бригади.

Дивіться також: Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) БТР (279) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+9
Здохлі мальчікі в трусіках, ашвабадітєлі українців від всіх благ. Ти бач, бандьори, підклали мальчікам під їх мирну машину міну.
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30.04.2024 13:55
+8
Мангал на башті від міни не врятував...
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30.04.2024 14:06
+5
Їхав як у себе вдома...
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30.04.2024 13:51
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Верной дорогой пошел. Кобзонификауия ждет 💪✌️🙂
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30.04.2024 13:50 Відповісти
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30.04.2024 13:51 Відповісти
Їхав як у себе вдома...
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30.04.2024 13:51 Відповісти
Ну по перше це просто красиво!
А по друге хоч би дощик не пішов😆
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30.04.2024 13:52 Відповісти
Здохлі мальчікі в трусіках, ашвабадітєлі українців від всіх благ. Ти бач, бандьори, підклали мальчікам під їх мирну машину міну.
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30.04.2024 13:55 Відповісти
Мангал на башті від міни не врятував...
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30.04.2024 14:06 Відповісти
Не з того боку мангал начепили.
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30.04.2024 15:30 Відповісти
файно
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30.04.2024 14:34 Відповісти
....лять, аж лаптi бєрьозовиє розлетiлись по всiй географії
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30.04.2024 14:40 Відповісти
минировать все нах там!!!!
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30.04.2024 15:04 Відповісти
На відео два різні підриви. Але це навіть краще ))
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30.04.2024 16:37 Відповісти
Подрыва два, а сгорел один)
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30.04.2024 18:17 Відповісти
У другого горіти було вже нічому - мабуть, воно в такому стані з "баз зберігання" було загнане на фронт (зеленою фарбою по іржі і всім тріщинам корпуса), що там і борти від вибуху повідлітали, судячи з відоса.
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01.05.2024 09:58 Відповісти
Мангал-то многоразовый.... А вот запаска и техпаспорт того....
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30.04.2024 18:16 Відповісти
 
 