Горить БТР-82 А окупантів, який наїхав на міну в районі міста Часів Яр. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку в районі міста Часів Яр російський БТР-82А наїхав на міну та вщент згорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху ворожої техніки зафіксували бійці підрозділу "Code 9.2" 92-ої окремої штурмової бригади.
Топ коментарі
+9 Анатолий К #427424
показати весь коментар30.04.2024 13:55
+8 WRX WRX
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+5 Юрист Правильный
показати весь коментар30.04.2024 13:51
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А по друге хоч би дощик не пішов😆