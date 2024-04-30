Горит БТР-82 А оккупантов, который наехал на мину в районе города Часов Яр. ВИДЕО
На Бахмутском направлении в районе города Часов Яр российский БТР-82А наехал на мину и полностью сгорел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва вражеской техники зафиксировали бойцы подразделения "Code 9.2" 92-й отдельной штурмовой бригады.
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+9 Анатолий К #427424
показать весь комментарий30.04.2024 13:55
+8 WRX WRX
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+5 Юрист Правильный
показать весь комментарий30.04.2024 13:51
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А по друге хоч би дощик не пішов😆