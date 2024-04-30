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Горит БТР-82 А оккупантов, который наехал на мину в районе города Часов Яр. ВИДЕО

На Бахмутском направлении в районе города Часов Яр российский БТР-82А наехал на мину и полностью сгорел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва вражеской техники зафиксировали бойцы подразделения "Code 9.2" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Смотрите также: Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) БТР (364) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+9
Здохлі мальчікі в трусіках, ашвабадітєлі українців від всіх благ. Ти бач, бандьори, підклали мальчікам під їх мирну машину міну.
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30.04.2024 13:55
+8
Мангал на башті від міни не врятував...
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30.04.2024 14:06
+5
Їхав як у себе вдома...
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30.04.2024 13:51
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Верной дорогой пошел. Кобзонификауия ждет 💪✌️🙂
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30.04.2024 13:50 Ответить
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30.04.2024 13:51 Ответить
Їхав як у себе вдома...
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30.04.2024 13:51 Ответить
Ну по перше це просто красиво!
А по друге хоч би дощик не пішов😆
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30.04.2024 13:52 Ответить
Здохлі мальчікі в трусіках, ашвабадітєлі українців від всіх благ. Ти бач, бандьори, підклали мальчікам під їх мирну машину міну.
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30.04.2024 13:55 Ответить
Мангал на башті від міни не врятував...
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30.04.2024 14:06 Ответить
Не з того боку мангал начепили.
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30.04.2024 15:30 Ответить
файно
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30.04.2024 14:34 Ответить
....лять, аж лаптi бєрьозовиє розлетiлись по всiй географії
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30.04.2024 14:40 Ответить
минировать все нах там!!!!
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30.04.2024 15:04 Ответить
На відео два різні підриви. Але це навіть краще ))
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30.04.2024 16:37 Ответить
Подрыва два, а сгорел один)
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30.04.2024 18:17 Ответить
У другого горіти було вже нічому - мабуть, воно в такому стані з "баз зберігання" було загнане на фронт (зеленою фарбою по іржі і всім тріщинам корпуса), що там і борти від вибуху повідлітали, судячи з відоса.
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01.05.2024 09:58 Ответить
Мангал-то многоразовый.... А вот запаска и техпаспорт того....
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30.04.2024 18:16 Ответить
 
 