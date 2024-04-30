Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО
Раненый российский военный застрелился на поле боя, направив дуло автомата в рот.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата зафиксировали пилоты Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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+20 Андрей Емельянов #582078
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+18 A San
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+14 Oleksii Pilevych #582021
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Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
Та відео нічого так. Даже не написали "ВIДЕО 18+"
І перед кліпушкой "Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!"
І то вірно! Такі корометражкі показані до лікування Negative affectivity (NA).
П.С.
Кацапы - напрочь лишены чувства прекрасного.
Мог бы , дома, помыться в ваганах, одеть чистые кальсоны, включить ТВ-скабееву, налить стакан шмурдяка, закурить и сделать тоже самое!
Не, попёрся за тридевять земель, чтобы вернуться домой куском дерьма.....
Не бачу велику дірку і розліту гівна. Краще б у нього була Сайга-12.
постановка.. халтурна
після такого вистрілу має знести півголови - всю потилицю. А воно вистріляло всі патрони мимо голови, а потім буцім клацнув у пасть..
*а кацапа лехко вичислити - воно кацапською базлає
вони без кінця до нас лізуть і лізуть , як голодні таргани !!