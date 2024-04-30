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Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО

Раненый российский военный застрелился на поле боя, направив дуло автомата в рот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата зафиксировали пилоты Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также смотрите: Оккупант застрелился из автомата в окопе. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) самоубийство (999) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+20
Кончені, дома здохнути не можуть, засмічують нашу землю
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30.04.2024 11:07
+18
Кацапи , зробіть так всі.
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30.04.2024 11:17
+14
Іпать їх (рабоКацапів нашваберних) там залякують полоном!
Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
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30.04.2024 11:06
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Іпать їх (рабоКацапів нашваберних) там залякують полоном!
Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
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30.04.2024 11:06 Ответить
Зате яка приємна пісня. Louis Armstrong - What A Wonderful World
Та відео нічого так. Даже не написали "ВIДЕО 18+"
І перед кліпушкой "Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!"
І то вірно! Такі корометражкі показані до лікування Negative affectivity (NA).
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30.04.2024 11:51 Ответить
Я маю мрію : Wonderful World без кацапів ))
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30.04.2024 15:02 Ответить
Кончені, дома здохнути не можуть, засмічують нашу землю
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30.04.2024 11:07 Ответить
"Такой нарот нє пабєдіть!" (с)
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30.04.2024 11:07 Ответить
... один ствол на рот!
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30.04.2024 12:40 Ответить
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30.04.2024 11:07 Ответить
И правильно! А то пришёл бы солдат НАТО и насовал в рот...
П.С.
Кацапы - напрочь лишены чувства прекрасного.
Мог бы , дома, помыться в ваганах, одеть чистые кальсоны, включить ТВ-скабееву, налить стакан шмурдяка, закурить и сделать тоже самое!
Не, попёрся за тридевять земель, чтобы вернуться домой куском дерьма.....
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30.04.2024 11:11 Ответить
Хто сказав що він повернеться?Там він і згниє.
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30.04.2024 11:21 Ответить
Кацапи , зробіть так всі.
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30.04.2024 11:17 Ответить
За Пуйла !!!
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30.04.2024 11:18 Ответить
За яхту алішера усманова !
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30.04.2024 11:36 Ответить
А тепер уявіть, як пропаганда промила мізки, про мізки я дуже переборщив.
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30.04.2024 11:22 Ответить
То не пропаганда. То азійська генетика.
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30.04.2024 11:40 Ответить
Тільки на цьому форумі я бачив таких сюжетів за останній час з десяток в тому числі і самопідривів з гранатами. А скільки такого не попало в відео. Якась безнадьога у кацапів.
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30.04.2024 11:27 Ответить
Інколи це буває спроба обманути дроновода...
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30.04.2024 11:41 Ответить
Згоден. Самопідрив гранатою - офігєнний засіб обману!
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30.04.2024 11:59 Ответить
а, довод убєдітєльний.. раз гранатою да, то і калашматом мона
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30.04.2024 12:24 Ответить
Теоретично можна. Але у сабжевому випадку виглядає непереконливо.
Не бачу велику дірку і розліту гівна. Краще б у нього була Сайга-12.
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30.04.2024 12:38 Ответить
Лайк
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30.04.2024 11:32 Ответить
кацапу нема віри - кацап бреше як дише..
постановка.. халтурна
після такого вистрілу має знести півголови - всю потилицю. А воно вистріляло всі патрони мимо голови, а потім буцім клацнув у пасть..
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30.04.2024 11:41 Ответить
і зомлів..
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30.04.2024 11:42 Ответить
А еще , в агонии должен зажать курок и стрелять-стрелять-и еще раз стрелять, минимум 3 раза.
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30.04.2024 11:57 Ответить
так ото ж бо: кацап бреше як тіко пасть для видоха розчепірить
*а кацапа лехко вичислити - воно кацапською базлає
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30.04.2024 12:18 Ответить
От такого самогубства резко не умлевают.
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30.04.2024 11:58 Ответить
а воно не рєзко... плавненько так послє "вистрєла" мліло-мліло, а потім рєзко його отбросіло.. відімо патрон інвєрсівний
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30.04.2024 12:22 Ответить
Жахливі кадри , але незважаючи на такі величезні втрати іхніх орків ,
вони без кінця до нас лізуть і лізуть , як голодні таргани !!
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30.04.2024 12:02 Ответить
Сталинские скрепы. Правда тогда рьяному каамиссару тогда стреляли в спину, из подобранного шмайсера, мол, драпал(шобы его не хоронили в братской могиле).
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30.04.2024 13:28 Ответить
Висоцький, оркам з московії, пояснив, що «Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, Земле - ей все едино: апатиты и навоз…»!
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30.04.2024 12:04 Ответить
корни Высоцкого с Днепра
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30.04.2024 12:06 Ответить
в тому днєпрє адін єго корєнь - фокс
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30.04.2024 12:26 Ответить
не правильно ,это не скрепно ,в зад надо
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30.04.2024 12:04 Ответить
😆
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30.04.2024 17:55 Ответить
Армстронг топ для цієї озвучки. What a Wonderful World
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30.04.2024 12:24 Ответить
Пуля ушла в желудок?
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30.04.2024 13:35 Ответить
ну, із потилиці не вийшла - це точно
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30.04.2024 14:06 Ответить
в вєрхіє дихатєльниє - перекрило воздух. Ото воно після "вистрєла" якось завмерло, а вже потім дьоргатися почало.. от "удушья", мабуть
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30.04.2024 14:11 Ответить
Симуляція. Виходу від пострілу не було. Якщо наші повелись- лохи
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30.04.2024 14:16 Ответить
вариант...
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30.04.2024 14:24 Ответить
без варіянтов
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30.04.2024 16:31 Ответить
долго с мамкой прощался....
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30.04.2024 14:23 Ответить
Реально рабы...........
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30.04.2024 17:39 Ответить
Як би так робили 5 тисяч окупантів - расіянців в день, то була б гарна арфіметика.
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30.04.2024 17:54 Ответить
Так! Це wonderful!!!
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30.04.2024 18:59 Ответить
незрозуміло ... від АК там би півголови винесло
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30.04.2024 20:12 Ответить
Треба було з трону ***** скидати...Так було б набагато менше жертв...Але, щоб це допетрати потрібно думати...
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30.04.2024 20:56 Ответить
Холостым что ли "самоубился"?
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30.04.2024 21:01 Ответить
ГДЕ БРЫЗГИ !?)
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01.05.2024 07:21 Ответить
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01.05.2024 09:47 Ответить
не схоже на ріал хедшот
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01.05.2024 23:32 Ответить
 
 