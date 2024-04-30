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Новини Відео Війна
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Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Поранений російський військовий застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата зафіксували пілоти Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади.

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Автор: 

армія рф (17346) самогубство (633) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Топ коментарі
+20
Кончені, дома здохнути не можуть, засмічують нашу землю
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30.04.2024 11:07
+18
Кацапи , зробіть так всі.
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30.04.2024 11:17
+14
Іпать їх (рабоКацапів нашваберних) там залякують полоном!
Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
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30.04.2024 11:06
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Іпать їх (рабоКацапів нашваберних) там залякують полоном!
Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
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30.04.2024 11:06 Відповісти
Зате яка приємна пісня. Louis Armstrong - What A Wonderful World
Та відео нічого так. Даже не написали "ВIДЕО 18+"
І перед кліпушкой "Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!"
І то вірно! Такі корометражкі показані до лікування Negative affectivity (NA).
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30.04.2024 11:51 Відповісти
Я маю мрію : Wonderful World без кацапів ))
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30.04.2024 15:02 Відповісти
Кончені, дома здохнути не можуть, засмічують нашу землю
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30.04.2024 11:07 Відповісти
"Такой нарот нє пабєдіть!" (с)
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30.04.2024 11:07 Відповісти
... один ствол на рот!
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30.04.2024 12:40 Відповісти
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30.04.2024 11:07 Відповісти
И правильно! А то пришёл бы солдат НАТО и насовал в рот...
П.С.
Кацапы - напрочь лишены чувства прекрасного.
Мог бы , дома, помыться в ваганах, одеть чистые кальсоны, включить ТВ-скабееву, налить стакан шмурдяка, закурить и сделать тоже самое!
Не, попёрся за тридевять земель, чтобы вернуться домой куском дерьма.....
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30.04.2024 11:11 Відповісти
Хто сказав що він повернеться?Там він і згниє.
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30.04.2024 11:21 Відповісти
Кацапи , зробіть так всі.
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30.04.2024 11:17 Відповісти
За Пуйла !!!
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30.04.2024 11:18 Відповісти
За яхту алішера усманова !
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30.04.2024 11:36 Відповісти
А тепер уявіть, як пропаганда промила мізки, про мізки я дуже переборщив.
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30.04.2024 11:22 Відповісти
То не пропаганда. То азійська генетика.
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30.04.2024 11:40 Відповісти
Тільки на цьому форумі я бачив таких сюжетів за останній час з десяток в тому числі і самопідривів з гранатами. А скільки такого не попало в відео. Якась безнадьога у кацапів.
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30.04.2024 11:27 Відповісти
Інколи це буває спроба обманути дроновода...
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30.04.2024 11:41 Відповісти
Згоден. Самопідрив гранатою - офігєнний засіб обману!
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30.04.2024 11:59 Відповісти
а, довод убєдітєльний.. раз гранатою да, то і калашматом мона
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30.04.2024 12:24 Відповісти
Теоретично можна. Але у сабжевому випадку виглядає непереконливо.
Не бачу велику дірку і розліту гівна. Краще б у нього була Сайга-12.
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30.04.2024 12:38 Відповісти
Лайк
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30.04.2024 11:32 Відповісти
кацапу нема віри - кацап бреше як дише..
постановка.. халтурна
після такого вистрілу має знести півголови - всю потилицю. А воно вистріляло всі патрони мимо голови, а потім буцім клацнув у пасть..
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30.04.2024 11:41 Відповісти
і зомлів..
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30.04.2024 11:42 Відповісти
А еще , в агонии должен зажать курок и стрелять-стрелять-и еще раз стрелять, минимум 3 раза.
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30.04.2024 11:57 Відповісти
так ото ж бо: кацап бреше як тіко пасть для видоха розчепірить
*а кацапа лехко вичислити - воно кацапською базлає
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30.04.2024 12:18 Відповісти
От такого самогубства резко не умлевают.
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30.04.2024 11:58 Відповісти
а воно не рєзко... плавненько так послє "вистрєла" мліло-мліло, а потім рєзко його отбросіло.. відімо патрон інвєрсівний
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30.04.2024 12:22 Відповісти
Жахливі кадри , але незважаючи на такі величезні втрати іхніх орків ,
вони без кінця до нас лізуть і лізуть , як голодні таргани !!
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30.04.2024 12:02 Відповісти
Сталинские скрепы. Правда тогда рьяному каамиссару тогда стреляли в спину, из подобранного шмайсера, мол, драпал(шобы его не хоронили в братской могиле).
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30.04.2024 13:28 Відповісти
Висоцький, оркам з московії, пояснив, що «Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, Земле - ей все едино: апатиты и навоз…»!
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30.04.2024 12:04 Відповісти
корни Высоцкого с Днепра
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30.04.2024 12:06 Відповісти
в тому днєпрє адін єго корєнь - фокс
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30.04.2024 12:26 Відповісти
не правильно ,это не скрепно ,в зад надо
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30.04.2024 12:04 Відповісти
😆
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30.04.2024 17:55 Відповісти
Армстронг топ для цієї озвучки. What a Wonderful World
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30.04.2024 12:24 Відповісти
Пуля ушла в желудок?
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30.04.2024 13:35 Відповісти
ну, із потилиці не вийшла - це точно
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30.04.2024 14:06 Відповісти
в вєрхіє дихатєльниє - перекрило воздух. Ото воно після "вистрєла" якось завмерло, а вже потім дьоргатися почало.. от "удушья", мабуть
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30.04.2024 14:11 Відповісти
Симуляція. Виходу від пострілу не було. Якщо наші повелись- лохи
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30.04.2024 14:16 Відповісти
вариант...
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30.04.2024 14:24 Відповісти
без варіянтов
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30.04.2024 16:31 Відповісти
долго с мамкой прощался....
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30.04.2024 14:23 Відповісти
Реально рабы...........
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30.04.2024 17:39 Відповісти
Як би так робили 5 тисяч окупантів - расіянців в день, то була б гарна арфіметика.
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30.04.2024 17:54 Відповісти
Так! Це wonderful!!!
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30.04.2024 18:59 Відповісти
незрозуміло ... від АК там би півголови винесло
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30.04.2024 20:12 Відповісти
Треба було з трону ***** скидати...Так було б набагато менше жертв...Але, щоб це допетрати потрібно думати...
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30.04.2024 20:56 Відповісти
Холостым что ли "самоубился"?
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30.04.2024 21:01 Відповісти
ГДЕ БРЫЗГИ !?)
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01.05.2024 07:21 Відповісти
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01.05.2024 09:47 Відповісти
не схоже на ріал хедшот
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01.05.2024 23:32 Відповісти
 
 