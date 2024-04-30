Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Поранений російський військовий застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата зафіксували пілоти Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади.

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