Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО
Поранений російський військовий застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата зафіксували пілоти Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади.
Топ коментарі
+20 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар30.04.2024 11:07
+18 A San
показати весь коментар30.04.2024 11:17
+14 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар30.04.2024 11:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раби на рівні ДНК, ні що бугкерного ***** й його режим скинути лізуть подихати в Україну. Дегенерати.
Та відео нічого так. Даже не написали "ВIДЕО 18+"
І перед кліпушкой "Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!"
І то вірно! Такі корометражкі показані до лікування Negative affectivity (NA).
П.С.
Кацапы - напрочь лишены чувства прекрасного.
Мог бы , дома, помыться в ваганах, одеть чистые кальсоны, включить ТВ-скабееву, налить стакан шмурдяка, закурить и сделать тоже самое!
Не, попёрся за тридевять земель, чтобы вернуться домой куском дерьма.....
Не бачу велику дірку і розліту гівна. Краще б у нього була Сайга-12.
постановка.. халтурна
після такого вистрілу має знести півголови - всю потилицю. А воно вистріляло всі патрони мимо голови, а потім буцім клацнув у пасть..
*а кацапа лехко вичислити - воно кацапською базлає
вони без кінця до нас лізуть і лізуть , як голодні таргани !!