Цивільні вже зараз мають готуватися до війни, щоб знати, що робити, - командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБ Максим (Кондор). ВIДЕО

Після окупації Авдіївки ситуація на цьому напрямку змінилася. Для штурму посадок росіяни залучають менше людей, тому перекидають резерви.

Про це в сюжеті "Українського свідка" розповів командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Максим (Кондор), передає Цензор.НЕТ.

Зараз він зі своїм підрозділом працює на авдіївському напрямку. Командир розповів про ситуацію під Авдіївкою, молодих та літніх людей у війську та про те, як росіяни вчаться у нас воювати.

"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії. Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з’являються резерви і лізуть вони постійно", - пояснив він.

"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.

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"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити. Чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК. Хто готується - так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з’явилась жінка-штурмовичка", - зазначив він.

Але, на думку командира, ухилянти - не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.

"По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік - це 27 років (на момент публікації матеріалу він складає вже 25 років). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати", - підсумував він.

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