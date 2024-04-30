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Цивільні вже зараз мають готуватися до війни, щоб знати, що робити, - командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБ Максим (Кондор). ВIДЕО

Після окупації Авдіївки ситуація на цьому напрямку змінилася. Для штурму посадок росіяни залучають менше людей, тому перекидають резерви.

Про це в сюжеті "Українського свідка" розповів командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Максим (Кондор), передає Цензор.НЕТ.

Зараз він зі своїм підрозділом працює на авдіївському напрямку. Командир розповів про ситуацію під Авдіївкою, молодих та літніх людей у війську та про те, як росіяни вчаться у нас воювати.

"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії. Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з’являються резерви і лізуть вони постійно", - пояснив він.

"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.

Також дивіться: "Для ворога "Паладіни" - це солодкий пиріжечок, він дуже ретельно його шукає", - артилеристи 5 ОШБр про роботу на одній з найкращих артустановок НАТО. ВIДЕО

"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити. Чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК. Хто готується - так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з’явилась жінка-штурмовичка", - зазначив він.

Але, на думку командира, ухилянти - не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.

"По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік - це 27 років (на момент публікації матеріалу він складає вже 25 років). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати", - підсумував він.

Також дивіться: 3-4 снаряди б’ють одночасно: Воїни, які працюють на шведській САУ "Archer", розповіли як знищують "жирні" цілі. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+25
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30.04.2024 09:51
+22
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни. Джерело:

А "Кондор" не вважає, що і керівництво країни теж повинно готуватися до війни?
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30.04.2024 09:41
+22
Есть мысль, что бережное отношение к личному составу на фронте и отсутствие сафари на чоловикив в тылу + создание нормальных условий и гарантий по службе = никто бы не ховался...
Ну и разумеется мобилизация в стране начинается сверху, от урезания ВСЕХ статей бюджета в пользу оборонки, до мобилизации промышленности, чиновничьего аппарата и силовиков и только потом обычных граждан...
Но можно всё сделать через жо... кхм... наоборот, и потом удивляться, а чего оно плохо работает?!
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30.04.2024 09:50
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Вибачте,але війна уже 3 рік і готуватися це уже учора,а сьогодні воювати до Перемоги України.
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30.04.2024 09:40 Відповісти
Валя, війна у нас з 2014 року, якщо ви не знали... Вам воювати з Німеччини можна хоч скільки- пиво з сосисками вдосталь, не стріляють, не вбивають....
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30.04.2024 09:44 Відповісти
Чого Ви прицекпилися до Валі? Вона жінка і правильно зробила, що виїхала до Німеччини, там дійсно немає падаючих на голови жінок і дітей кацапських ракет. Чим вона тут прикривалася би, асфльтом від "великого крадівництва"? Чи Володя Херпіду забезпечив громадян всім необхідним, захистив їх і ні разу не брехав, коли його попереджли про напад кацапів? Він своєчасно попередив жителів Бучі, Ірпіня, Гостомеля і Маріуполя про небезпеку???
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30.04.2024 11:00 Відповісти
,Цікаво, як же Ви зі штатів все бачете-сарказм. У мене також прапор який приліпив ВПН. Хоча я зараз дійсно у Німеччині,дякую їм. На жаль війна,я з лівобережжя херсонщини,доля мене закинула так далеко від домівки. Коли я був ще дома(до 7.12.23),то ВПН теж ліпив всякі прапори і США в тому числі. Так, війна почалася тоді як Ви сказали. Доречі, сосиски мені не подобуються-багато приправи. До дому дуже тягне, але.... Да, мені на жаль 75.... Хай щастиь. Слава ЗСУ! Тілька вона допоможе мені приїхати до дому!
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30.04.2024 11:03 Відповісти
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни. Джерело:

А "Кондор" не вважає, що і керівництво країни теж повинно готуватися до війни?
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30.04.2024 09:41 Відповісти
А у нас оно есть?
Президента/Верховного устранили через ИПСО 2019го
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30.04.2024 10:19 Відповісти
Чому росіянам вдалось прорвати фронт ?

тому що деякі командири на ефірах (не будем показувать пальцем), а не разом зі своїми солдатами на фронті…

ось і все, що треба знати про цього і деяких інших командирів.

доречі , його бойовий шлях цікаво дізнатись …
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30.04.2024 13:41 Відповісти
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

На 11 році московської війни, влада цим, ЗОБОВЯЗАНА опікуватися!!
Але ж Зеленський, - сам, чотириразовий ухилянт…
З посади треба йому йти, але ж єрмак-ларьочника, забороняє…
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30.04.2024 09:42 Відповісти
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30.04.2024 09:51 Відповісти
😕😕😕😕😕
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30.04.2024 10:16 Відповісти
Теперь он "политрук" чтоли?
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30.04.2024 10:20 Відповісти
хабарника в підрозділ морального психологічного забезпечення 335 резервної роти.... цікаво скільки ще таких підрозділів і резервних рот?
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30.04.2024 10:36 Відповісти
особа, яка перебуває у запасі. Так уже и это расшифруйте пожалуйста.
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30.04.2024 10:58 Відповісти
Зайдіть до професора Гугл, він просвітить!!
Дітей, як собі зробити, теж на вулицях, у Людей запитували, чи ложку до вуха несете???
Щетельней, московіт треба, неуч!

Смерть московським оркам прутіна(у миру-******) та їх ждунам!! А їх, уже більше 450000 здохло на теренах Мирної Україн!! Слава Україні!
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30.04.2024 11:36 Відповісти
нехер тогда цитировть п. 9 ст. 1 ЗУ. это вам скажу а это нет, подлостью прёт
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30.04.2024 11:48 Відповісти
Он, як орків, пердолить по мережі!! Смерть московітам! Висоцький, орків попередив, Ведь лягут в землю УКРАЇНИ, остатки наши бренные, Земле - ей все едино: апатиты и навоз…
Учи матчасть, як дітей робити, неуч зкацаплений!
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30.04.2024 12:09 Відповісти
0.7 дітей на жінку - рекорд планети земля, так мало люди ще не розмножувались на цій планеті - хіба що в Ватикані

США законом заборонила використовувати гроші на пенсії і виплати. А у нас уже прям тепер ні звідки взяти 200-500 млрд лише на зп військовим.

....рандомний чел в інтернеті - мобілізуйте всіх а краще в 18 і в банзай атаку
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30.04.2024 09:43 Відповісти
на зарплати військовим йде 100 млрд на місяць це офіційна інформація і судячи із всього більшість йде роздутим штатам офіцерів... а потім не хватає на виплати бойових та на зброю

вище є пост про підполковника якого не звільнили за хабар а перевели в тил... щоб ви зрозуміли він десь отримує 1.8 млн в рік за вислугу і звання...
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30.04.2024 10:39 Відповісти
Щось здається, комусь дуже подобається таке положення в Україні - війна. Коє кто схоже сраку свою прігрів на посадах, і не хоче звівдтіля у"бувати??
Хочуть перетворити Україну на Афганістан👈
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30.04.2024 09:44 Відповісти
Авган, Вєтнам, Єгипет, Ємен,ангола і ще десяток країн то хто брав участь в боях--19---22річні хлопці. І воювали непогано. а хто складав ядро армії в СРСР--20 річні сержанти,командири відділень,замкомзводів. Командири танків, бойові розрахунки ракетних військ то чому зараз культивірують хлопчиків--вони діти і нічого не вміють Це помилка і диверсія при захисті країни. Молоді,задористі,амбітні,грамотні---це має бути попагандиською темою ДЕРЖАВИ а ми робимо все навпаки.
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30.04.2024 09:47 Відповісти
Пропрацюєте 45 років і вам стане відомо,що з пенсією.
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30.04.2024 10:37 Відповісти
Бери выше ) Примерно этак с 2000го года до нашей эры люди осознали, что лучшие воины это мужчины от 20 примерно до 30 лет, командный состав от 30 до 35 лет, командующие большими подразделениями 35-45 лет.
Просто в силу физических кондиций. И до сих пор все армии мира так и устроены... ну почти все...
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30.04.2024 09:57 Відповісти
а тут проти фізики не попреш до прикладу спортсмени вони в 40 уже йдуть із спорту а у нас багато бригад з середнім віком 42+ в цьому плані ми серйозно програємо оркам

але тут є друга складова за 30 років голосування за корупціонерів країну довели до того... що отих 20-30 їх дуже мало.... вони всю незалежність виїзджали. плюс мала народжуваність і висока смертність дітей ...

а захід їх підтримував і всіляко заоохочував переїзджати та же грін-кард переважно таким дають виграти

Тому складне питання....
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30.04.2024 10:46 Відповісти
Есть мысль, что бережное отношение к личному составу на фронте и отсутствие сафари на чоловикив в тылу + создание нормальных условий и гарантий по службе = никто бы не ховался...
Ну и разумеется мобилизация в стране начинается сверху, от урезания ВСЕХ статей бюджета в пользу оборонки, до мобилизации промышленности, чиновничьего аппарата и силовиков и только потом обычных граждан...
Но можно всё сделать через жо... кхм... наоборот, и потом удивляться, а чего оно плохо работает?!
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30.04.2024 09:50 Відповісти
-Отже потрібно виконати впочатку скільки умов, щоб через 20 років ухилянти вирішили , що настає їх час подумати чи йти їм воювати?
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30.04.2024 09:54 Відповісти
Именно так, если всё сделать правильно, процент ухилянтив будет очень маленьким. Если всё сделать неправильно - очень высоким.
Это простые правила.
Нет ну можно дом начать строить с крыши, а не с фундамента. Тут как бы хозяин - барин.
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30.04.2024 10:00 Відповісти
Можна звісно і не виконувати ці умови але тоді люди і далі продовжуватимуть ховатись і всякі закони про мобілізацію не допоможуть
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30.04.2024 10:01 Відповісти
Ухилянти це хто?
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30.04.2024 10:13 Відповісти
Чомусь у русні подібних думок не виникає.
Родіна сказала - надо, ми отвєтілі - єсть.
Питання, чого це тебе родіна в чужу посадку м'ясом кинула - якщо і виникає, то мовчазне.
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30.04.2024 10:14 Відповісти
в них від мобілізації відмовились та набирають контрактників на немаленькі гроші.
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30.04.2024 10:49 Відповісти
Йде у них мобілізація. Бо в "контрактники" подаються здебільшого бомжі, наріки, сідєльци.
Більш-менш розумний та фізично здоровий руслік у великому місті може 50-100 тисяч рублів отримувати без ризиків для життя.
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30.04.2024 11:01 Відповісти
С 2019 сама конструкция госапарата через ЗЕопу вами упомянутую.... (((
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30.04.2024 10:23 Відповісти
А русня відправляє.
Спочатку своїх, а потім - чужих, коли свої чужих рачки поставлять і замість себе воювати змусять.
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30.04.2024 11:02 Відповісти
Последнее, что стоит делать - это ровняться на срашу.
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30.04.2024 11:49 Відповісти
Як виявляється, їх стратегія ефективна.
Он в ЗСУ теж планують залучати зеків. Русня це ще з часів Бахмуту робить. В результаті - Бахмут їх.
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30.04.2024 11:50 Відповісти
Якщо те, що пише Ауслендер про події в американських університетах, пов'язані з палестинцями, правда, то цьому "развітому Міру" вже недовго залишилось перед падінням до ніг недорозвинених, але дуже агресивних та плодючих варварів.
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30.04.2024 11:59 Відповісти
Взагалі то цивільні все життя платять податки на сотні тисяч всіляких силовиків. А як війна - то у них чомусь зразу бронь.
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30.04.2024 09:57 Відповісти
абсолютній більшості, кого мобілізують, захищати, по великому рахунку, нічого, в них немає чого забирати і їм усе одно хто при владі - усе одно пахатимуть за копійку.
а от ті, кому в країні все належить, у кого вся влада, ті на війну не збираються, вони будуть відправляти на нуль роботяг, що їх усе життя утримували.
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30.04.2024 10:12 Відповісти
бідні самі собі наголсували "сліг"
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30.04.2024 12:30 Відповісти
Госслужба готова,все эти податкивцы,полицаи и прочие минкультуровцы быстро побегут к путинцам признаваться в любви и преданности,что бы оставаться на своих тепленьких госдолжностях и дальше.
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30.04.2024 10:11 Відповісти
Сам увы лично видел - прокуроры, судьи, военные пенсы совка и вата "какая разница" , менты первыми побегут в полицаи! У них списки АТОшников и политактивных есть заранее! Не дай Бог пункт оккупируют, это не передать словами!
Если видите что вокруг гниль, готовьте тревожный чемоданчик заранее, максимально побольше вариантов отступления!!!!! Не слушайте зэмарафон никак!! Спасайте Украинцев, поддерживайте друг друга, помогайте эвакуаровать. 100 % на "власть" не надейтесь!!!!! Они сейчас в вышиванках воруют а завтра кативни строить будут
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30.04.2024 10:31 Відповісти
Вибачте!Як готуватись?У цівільних є опит як поводитись,чи що робити?ЗРазу попереджаю-не "ухилянт",не з окопу пишу,не зелібобік і не "порохобот".
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30.04.2024 10:13 Відповісти
Підготуватися майже просто.
Чотири пункти:
1. Фізична підготовка.
2. Тактика стрілкового бою.
3. Військова спеціальність на базі основної спеціальності.
4. Найважче здійснювана - вогнева підготовка і поводження зі зброєю.
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30.04.2024 10:17 Відповісти
Це все х...ня як на мене що ви написали.... хіба біг з якоюсь вагою тому що немає достатньо транспорту і через повільне переміщення з БК накриває арта...

але багатьом 40+ яких зараз призивають такий біг уже протипоказаний їм більше скандинавська хотьба

80% поранень та втрат зараз від далекобійного озброєння в якому орки мають велику перевагу....

вогневу підготовку стрілецькою зброєю вдома не зробиш ... тир нічого не дасть
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30.04.2024 10:53 Відповісти
Доведеться дать вам лопату - бліндажі копати .
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30.04.2024 13:08 Відповісти
Бліндаж треба копати глубокий ескаватором і перекривати його відповідно... а те що копають лопатами це на один нормальний прильот і буде братська могила
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30.04.2024 15:11 Відповісти
Будете копати там, де екскаватор не використаєш.
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30.04.2024 16:57 Відповісти
Військова спеціальність на базі основної спеціальності.

це не про нашу армію.... тут спецалістів з затребованою ВОГ можуть відправити в штурмовики або в окопи .... а потім нити що їх нехватає
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30.04.2024 10:58 Відповісти
Дуже дякую за пораду!Але як це зробити чьоловіку якому вже под 60,і який все своє здоров'я загубив на предприємствах і шехтах,а не вналивайках,і не сідячи в офісах,тримаючи в рукай ******** гаджети.
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30.04.2024 11:19 Відповісти
Если сто км и меньше до линии фронта - тревожный чемоданчик маст_хэв!!!! Расчитывать только на себя! Помогать Украинцам, самоорганизовываться, продумать пути эвакуации и помощи своим! Хуже не может быть и во сне когда (февраль2022) за считанные часы полобласти уже нет!
Первое дело выжить, спасти родню. Потом конешно главнейшее это подготовка или волонтерство, Украинцам только на себя самих надежда, власть отсутствует с 2019 !!!
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30.04.2024 10:37 Відповісти
да ничего сложного в подготовке цивильных. Это как на трубе играть. Нажимай да дуй
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30.04.2024 11:04 Відповісти
Докторського ступеню для цього не потрібно, це вже точно.
Тільки поки в армію не потраплять, так ніхто і не почне готуватися.
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30.04.2024 13:16 Відповісти
А як підготуватися, якщо влада ссить народу зброю дати?
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30.04.2024 10:13 Відповісти
Як же важко стає від цих прогнозів, бідні українці, тільки не треба мені зараз тут кричати про 73 відсотки, це вже настільки набридло!!!
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30.04.2024 10:14 Відповісти
73 это статисты!
Против государства была брошена беспрецедентная ИПСО за всю историю войн.
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30.04.2024 10:38 Відповісти
Да вам надоїло слухати про 73%,а я думаю ,що навіть бомби,ракети.які падають на ваші ,наші оселі не вибють у вас ВАШІ 73% Бо це ваш діагноз на все життя.
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30.04.2024 10:44 Відповісти
Влада пацюки - і народ робить щурами.
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30.04.2024 10:18 Відповісти
Та ні. Риба гниє з голови, але чистять її з хвоста.
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30.04.2024 10:26 Відповісти
Хвіст відкушують.
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30.04.2024 10:39 Відповісти
В кожному слові зневага та зверхність до тих хто в тилу(
Звідки це надуло у вуха і навіщо?
Розбрат це теж війна яка руйнуєєдність остаточно.
Цивільні це в більшості своїй ті хто працює аби вистояти могла Україна, це ті хто не тільки сплачують податки, але і донатять. Але з кожним таким проявом не поваги один до одного ми втрачаємо грунт під ногами. І я не розумію навіщо це робиться(
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30.04.2024 10:28 Відповісти
Щоб зрозуміти, можна з'їздити спочатку на нуль, побути там пару днів, а потім в тил повернутись.
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30.04.2024 10:30 Відповісти
Більшість з тих хто в тилу на фронті має близьких, друзів або просто знайомих і мають уяву яке там пекло, і саме тому працюють і донатять.
Ше раз повторюся, немає в протистиставлені військових до цивільних розумного підходу, він суто руйнівний і небезпечний.
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30.04.2024 11:12 Відповісти
По магазинам та кафе пройдіться і оцініть, скільки з грошей, що витрачаються на жрачку та бухло заради задоволення можна було б легко пустити на ті ж самі дрони. Але ні, прожеремо-пробухаємо, новий айфончик купимо.
Це налаштовує військових проти цивільних більше, ніж всі ІПсО, разом взяті.
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30.04.2024 11:21 Відповісти
Ви військовий?
На що ви витрачаєте ваші гроші і ваша родина?
Що означає це слово жрачка? Всі мають їсти траву?
Що таке бухло і айфон, я не знаю, бо це не цікаві для мене речі, як і для абсолютної більшості тих хто працює в тилу, дорого і недоречно.

Кацапи дуже вміють сіяти розбрат. В них це виходить на 12+

Вам вони аплодують стоячі
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30.04.2024 12:29 Відповісти
Просто пройдіть по магазинам великого міста, постійте на касі ввечері, подивіться, що купують. Завітайте також у місцеві ТРЦ, подивіться на публіку і на те, що вона там купує.
І уявіть, що ви військовий, який після більш ніж двох років на "передку" вперше потрапив у описані мною місця.
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30.04.2024 12:32 Відповісти
ішо якщо я не прогав у онлайн казино свої бойові і не спустив фонд роти на поранених туди ж я теж собі можу дозволити купувати і навіть більше
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30.04.2024 12:54 Відповісти
Ви військовий?
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30.04.2024 12:56 Відповісти
вже 10 років ще питання е? Бо військо це зріз нашого суспільства з усіма перевагами та недоліками
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30.04.2024 12:58 Відповісти
Питань більше немає. Вам - можна.
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30.04.2024 13:03 Відповісти
а это чтоб все отворачивались в тылу от людей в форме, перестали их поддерживать морально, общаться и просто давать деньги в знак благодарности. тцксп тоже кацап-ИПСО в чистейшем виде
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30.04.2024 11:10 Відповісти
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни? Він що не читав програму президента Зеленського? Там є підготовка до свят і кінця епохи бідності. Не будуть більше купувати по пів вареника і дорогий борщ(брехня на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телеканалі "1+1" від мосейсучки). І ще Володя обіцяв багато шашликів, мільярдний ліс, зарплату по 4 штуки баксів і долар по 8. То де воно? Яка війна, яка підготовка цивільних до війни? А що стосується "ухилянтів", так той, що чотирижди ухилянт і створив таку ситуацію, зберігаючи свої рейтинги не приймав два роки цей закон і розділив нарід на касти - своїм класні посади і величезні зарплати, та ще і можливість мародерити, а бідним українцям - в окопи, без ракет і снарядів.
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30.04.2024 10:34 Відповісти
З повагою відношусь до Ваших поглядів і аналізу подій,але завжди "мусолить " питання---чому 73%,чому ці ж 73% вибирали трижди зека ( весь світ сміявся з нас),чому вибираємо хлопчиків з пісочниці,які навіть ніколи нігде не працювали,коли вибирають тих,хто відкрито сміявся з держави УКРАЇНА.Значить їх задовольняє жити в табуні баранів,значить ї"какая разніца" для них нормально. Їм всерівно біля якого памятника призначати побаченн--біля Шевченко,Бандері,чи пушкіну,сталіна. Навіть бомби ікракети на їхні оселі не міняють їх погляди і вподобання.
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30.04.2024 10:55 Відповісти
вже 2 рік готуємось ...хтось квартиру купив а хтось машину
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30.04.2024 10:38 Відповісти
А дехто і на лижі став )
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30.04.2024 10:54 Відповісти
взагалі то "цивільні" відрізняють від "військових" як раз тим, що участі в бойових діях не приймають. дуже дивують "військові", які вчать "цивільних" воювати. а самі не пробували?
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30.04.2024 11:13 Відповісти
Что-то граждане слишком много должны, а когда гражданам кто-то что-то должен был?

А не должен ли "присесть" в тюрму, кент Зеленского Кириленко, который на бабку свою 70 млн закинул, а под Очеретино нарыли говно-ямок, вместо нормальных военных фортификаций?

Генеральчиков может надо в тюрьму, за то что не контроллируют или не планируют качество фортификаций?

Ничем в жизни не помогли людям, а теперь вспомнили, что им еще и должны оказывается.

Консульскую услугу о паспорте отменили, как баба из вредности - шкоды наделать хочет.

"Я никаму ничэго не должен" (с) Зе-командувач-я-не-лох-оманский
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30.04.2024 12:09 Відповісти
А на х.. нам страна без населения?
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30.04.2024 12:17 Відповісти
Коли немає ні сил, ні здоров'я навіть полегшений бронежилет підняти (не кажучи вже про повне екіпірування, зброю та боєкомплект) то ніяка підготовка не допоможе. Можна лише морально підготуватися здохнути, а це не так вже й складно, коли дім знищено і жодних надій вибратися з цього суцільного жаху не залишилося.
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30.04.2024 12:32 Відповісти
 
 