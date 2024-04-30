Гражданские уже сейчас должны готовиться к войне, чтобы знать, что делать, - командир 1-го стрелкового батальона 59-й ОМПБ Максим (Кондор). ВИДЕО
После оккупации Авдеевки ситуация на этом направлении изменилась. Для штурма посадок россияне привлекают меньше людей, поэтому перебрасывают резервы.
Об этом в сюжете "Українського свідка" рассказал командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Максим (Кондор), передает Цензор.НЕТ.
Сейчас он со своим подразделением работает на Авдеевском направлении. Командир рассказал о ситуации под Авдеевкой, молодых и пожилых людях в армии и о том, как россияне учатся у нас воевать.
"После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии. Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Следовательно, у россиян появляются резервы, и лезут они постоянно", - пояснил он.
"Кондор" считает, что гражданское население сейчас должно готовиться к войне.
"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать. Мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК. Кто готовится - так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовик", - отметил он.
Но, по мнению командира, уклонисты - не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодня.
"Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст - это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы хлопцы 24 лет шли воевать", - подытожил он.
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А "Кондор" не вважає, що і керівництво країни теж повинно готуватися до війни?
Президента/Верховного устранили через ИПСО 2019го
тому що деякі командири на ефірах (не будем показувать пальцем), а не разом зі своїми солдатами на фронті…
ось і все, що треба знати про цього і деяких інших командирів.
доречі , його бойовий шлях цікаво дізнатись …
На 11 році московської війни, влада цим, ЗОБОВЯЗАНА опікуватися!!
Але ж Зеленський, - сам, чотириразовий ухилянт…
З посади треба йому йти, але ж єрмак-ларьочника, забороняє…
Дітей, як собі зробити, теж на вулицях, у Людей запитували, чи ложку до вуха несете???
Щетельней, московіт треба, неуч!
Смерть московським оркам прутіна(у миру-******) та їх ждунам!! А їх, уже більше 450000 здохло на теренах Мирної Україн!! Слава Україні!
Учи матчасть, як дітей робити, неуч зкацаплений!
США законом заборонила використовувати гроші на пенсії і виплати. А у нас уже прям тепер ні звідки взяти 200-500 млрд лише на зп військовим.
....рандомний чел в інтернеті - мобілізуйте всіх а краще в 18 і в банзай атаку
вище є пост про підполковника якого не звільнили за хабар а перевели в тил... щоб ви зрозуміли він десь отримує 1.8 млн в рік за вислугу і звання...
Хочуть перетворити Україну на Афганістан👈
Просто в силу физических кондиций. И до сих пор все армии мира так и устроены... ну почти все...
але тут є друга складова за 30 років голосування за корупціонерів країну довели до того... що отих 20-30 їх дуже мало.... вони всю незалежність виїзджали. плюс мала народжуваність і висока смертність дітей ...
а захід їх підтримував і всіляко заоохочував переїзджати та же грін-кард переважно таким дають виграти
Тому складне питання....
Ну и разумеется мобилизация в стране начинается сверху, от урезания ВСЕХ статей бюджета в пользу оборонки, до мобилизации промышленности, чиновничьего аппарата и силовиков и только потом обычных граждан...
Но можно всё сделать через жо... кхм... наоборот, и потом удивляться, а чего оно плохо работает?!
Это простые правила.
Нет ну можно дом начать строить с крыши, а не с фундамента. Тут как бы хозяин - барин.
Родіна сказала - надо, ми отвєтілі - єсть.
Питання, чого це тебе родіна в чужу посадку м'ясом кинула - якщо і виникає, то мовчазне.
Більш-менш розумний та фізично здоровий руслік у великому місті може 50-100 тисяч рублів отримувати без ризиків для життя.
Спочатку своїх, а потім - чужих, коли свої чужих рачки поставлять і замість себе воювати змусять.
Он в ЗСУ теж планують залучати зеків. Русня це ще з часів Бахмуту робить. В результаті - Бахмут їх.
а от ті, кому в країні все належить, у кого вся влада, ті на війну не збираються, вони будуть відправляти на нуль роботяг, що їх усе життя утримували.
Если видите что вокруг гниль, готовьте тревожный чемоданчик заранее, максимально побольше вариантов отступления!!!!! Не слушайте зэмарафон никак!! Спасайте Украинцев, поддерживайте друг друга, помогайте эвакуаровать. 100 % на "власть" не надейтесь!!!!! Они сейчас в вышиванках воруют а завтра кативни строить будут
Чотири пункти:
1. Фізична підготовка.
2. Тактика стрілкового бою.
3. Військова спеціальність на базі основної спеціальності.
4. Найважче здійснювана - вогнева підготовка і поводження зі зброєю.
але багатьом 40+ яких зараз призивають такий біг уже протипоказаний їм більше скандинавська хотьба
80% поранень та втрат зараз від далекобійного озброєння в якому орки мають велику перевагу....
вогневу підготовку стрілецькою зброєю вдома не зробиш ... тир нічого не дасть
це не про нашу армію.... тут спецалістів з затребованою ВОГ можуть відправити в штурмовики або в окопи .... а потім нити що їх нехватає
Первое дело выжить, спасти родню. Потом конешно главнейшее это подготовка или волонтерство, Украинцам только на себя самих надежда, власть отсутствует с 2019 !!!
Тільки поки в армію не потраплять, так ніхто і не почне готуватися.
Против государства была брошена беспрецедентная ИПСО за всю историю войн.
Звідки це надуло у вуха і навіщо?
Розбрат це теж війна яка руйнуєєдність остаточно.
Цивільні це в більшості своїй ті хто працює аби вистояти могла Україна, це ті хто не тільки сплачують податки, але і донатять. Але з кожним таким проявом не поваги один до одного ми втрачаємо грунт під ногами. І я не розумію навіщо це робиться(
Ше раз повторюся, немає в протистиставлені військових до цивільних розумного підходу, він суто руйнівний і небезпечний.
Це налаштовує військових проти цивільних більше, ніж всі ІПсО, разом взяті.
На що ви витрачаєте ваші гроші і ваша родина?
Що означає це слово жрачка? Всі мають їсти траву?
Що таке бухло і айфон, я не знаю, бо це не цікаві для мене речі, як і для абсолютної більшості тих хто працює в тилу, дорого і недоречно.
Кацапи дуже вміють сіяти розбрат. В них це виходить на 12+
Вам вони аплодують стоячі
І уявіть, що ви військовий, який після більш ніж двох років на "передку" вперше потрапив у описані мною місця.
А не должен ли "присесть" в тюрму, кент Зеленского Кириленко, который на бабку свою 70 млн закинул, а под Очеретино нарыли говно-ямок, вместо нормальных военных фортификаций?
Генеральчиков может надо в тюрьму, за то что не контроллируют или не планируют качество фортификаций?
Ничем в жизни не помогли людям, а теперь вспомнили, что им еще и должны оказывается.
Консульскую услугу о паспорте отменили, как баба из вредности - шкоды наделать хочет.
"Я никаму ничэго не должен" (с) Зе-командувач-я-не-лох-оманский