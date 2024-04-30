РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 186 95

Гражданские уже сейчас должны готовиться к войне, чтобы знать, что делать, - командир 1-го стрелкового батальона 59-й ОМПБ Максим (Кондор). ВИДЕО

После оккупации Авдеевки ситуация на этом направлении изменилась. Для штурма посадок россияне привлекают меньше людей, поэтому перебрасывают резервы.

Об этом в сюжете "Українського свідка" рассказал командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Максим (Кондор), передает Цензор.НЕТ.

Сейчас он со своим подразделением работает на Авдеевском направлении. Командир рассказал о ситуации под Авдеевкой, молодых и пожилых людях в армии и о том, как россияне учатся у нас воевать.

"После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии. Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Следовательно, у россиян появляются резервы, и лезут они постоянно", - пояснил он.

"Кондор" считает, что гражданское население сейчас должно готовиться к войне.

Также читайте: Большинство стран признают, что агрессия РФ направлена против мирового порядка, - Блинкен

"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать. Мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК. Кто готовится - так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовик", - отметил он.

Но, по мнению командира, уклонисты - не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодня.

"Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст - это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы хлопцы 24 лет шли воевать", - подытожил он.

Также читайте: За сутки на фронте - 115 боестолкновений, больше всего атак Силы обороны отразили на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Автор: 

военнослужащие (6133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
30.04.2024 09:51
+22
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни. Джерело:

А "Кондор" не вважає, що і керівництво країни теж повинно готуватися до війни?
показать весь комментарий
30.04.2024 09:41
+22
Есть мысль, что бережное отношение к личному составу на фронте и отсутствие сафари на чоловикив в тылу + создание нормальных условий и гарантий по службе = никто бы не ховался...
Ну и разумеется мобилизация в стране начинается сверху, от урезания ВСЕХ статей бюджета в пользу оборонки, до мобилизации промышленности, чиновничьего аппарата и силовиков и только потом обычных граждан...
Но можно всё сделать через жо... кхм... наоборот, и потом удивляться, а чего оно плохо работает?!
показать весь комментарий
30.04.2024 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибачте,але війна уже 3 рік і готуватися це уже учора,а сьогодні воювати до Перемоги України.
показать весь комментарий
30.04.2024 09:40 Ответить
Валя, війна у нас з 2014 року, якщо ви не знали... Вам воювати з Німеччини можна хоч скільки- пиво з сосисками вдосталь, не стріляють, не вбивають....
показать весь комментарий
30.04.2024 09:44 Ответить
Чого Ви прицекпилися до Валі? Вона жінка і правильно зробила, що виїхала до Німеччини, там дійсно немає падаючих на голови жінок і дітей кацапських ракет. Чим вона тут прикривалася би, асфльтом від "великого крадівництва"? Чи Володя Херпіду забезпечив громадян всім необхідним, захистив їх і ні разу не брехав, коли його попереджли про напад кацапів? Він своєчасно попередив жителів Бучі, Ірпіня, Гостомеля і Маріуполя про небезпеку???
показать весь комментарий
30.04.2024 11:00 Ответить
,Цікаво, як же Ви зі штатів все бачете-сарказм. У мене також прапор який приліпив ВПН. Хоча я зараз дійсно у Німеччині,дякую їм. На жаль війна,я з лівобережжя херсонщини,доля мене закинула так далеко від домівки. Коли я був ще дома(до 7.12.23),то ВПН теж ліпив всякі прапори і США в тому числі. Так, війна почалася тоді як Ви сказали. Доречі, сосиски мені не подобуються-багато приправи. До дому дуже тягне, але.... Да, мені на жаль 75.... Хай щастиь. Слава ЗСУ! Тілька вона допоможе мені приїхати до дому!
показать весь комментарий
30.04.2024 11:03 Ответить
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни. Джерело:

А "Кондор" не вважає, що і керівництво країни теж повинно готуватися до війни?
показать весь комментарий
30.04.2024 09:41 Ответить
А у нас оно есть?
Президента/Верховного устранили через ИПСО 2019го
показать весь комментарий
30.04.2024 10:19 Ответить
Чому росіянам вдалось прорвати фронт ?

тому що деякі командири на ефірах (не будем показувать пальцем), а не разом зі своїми солдатами на фронті…

ось і все, що треба знати про цього і деяких інших командирів.

доречі , його бойовий шлях цікаво дізнатись …
показать весь комментарий
30.04.2024 13:41 Ответить
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

На 11 році московської війни, влада цим, ЗОБОВЯЗАНА опікуватися!!
Але ж Зеленський, - сам, чотириразовий ухилянт…
З посади треба йому йти, але ж єрмак-ларьочника, забороняє…
показать весь комментарий
30.04.2024 09:42 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2024 09:51 Ответить
😕😕😕😕😕
показать весь комментарий
30.04.2024 10:16 Ответить
Теперь он "политрук" чтоли?
показать весь комментарий
30.04.2024 10:20 Ответить
хабарника в підрозділ морального психологічного забезпечення 335 резервної роти.... цікаво скільки ще таких підрозділів і резервних рот?
показать весь комментарий
30.04.2024 10:36 Ответить
особа, яка перебуває у запасі. Так уже и это расшифруйте пожалуйста.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:58 Ответить
Зайдіть до професора Гугл, він просвітить!!
Дітей, як собі зробити, теж на вулицях, у Людей запитували, чи ложку до вуха несете???
Щетельней, московіт треба, неуч!

Смерть московським оркам прутіна(у миру-******) та їх ждунам!! А їх, уже більше 450000 здохло на теренах Мирної Україн!! Слава Україні!
показать весь комментарий
30.04.2024 11:36 Ответить
нехер тогда цитировть п. 9 ст. 1 ЗУ. это вам скажу а это нет, подлостью прёт
показать весь комментарий
30.04.2024 11:48 Ответить
Он, як орків, пердолить по мережі!! Смерть московітам! Висоцький, орків попередив, Ведь лягут в землю УКРАЇНИ, остатки наши бренные, Земле - ей все едино: апатиты и навоз…
Учи матчасть, як дітей робити, неуч зкацаплений!
показать весь комментарий
30.04.2024 12:09 Ответить
0.7 дітей на жінку - рекорд планети земля, так мало люди ще не розмножувались на цій планеті - хіба що в Ватикані

США законом заборонила використовувати гроші на пенсії і виплати. А у нас уже прям тепер ні звідки взяти 200-500 млрд лише на зп військовим.

....рандомний чел в інтернеті - мобілізуйте всіх а краще в 18 і в банзай атаку
показать весь комментарий
30.04.2024 09:43 Ответить
на зарплати військовим йде 100 млрд на місяць це офіційна інформація і судячи із всього більшість йде роздутим штатам офіцерів... а потім не хватає на виплати бойових та на зброю

вище є пост про підполковника якого не звільнили за хабар а перевели в тил... щоб ви зрозуміли він десь отримує 1.8 млн в рік за вислугу і звання...
показать весь комментарий
30.04.2024 10:39 Ответить
Щось здається, комусь дуже подобається таке положення в Україні - війна. Коє кто схоже сраку свою прігрів на посадах, і не хоче звівдтіля у"бувати??
Хочуть перетворити Україну на Афганістан👈
показать весь комментарий
30.04.2024 09:44 Ответить
Авган, Вєтнам, Єгипет, Ємен,ангола і ще десяток країн то хто брав участь в боях--19---22річні хлопці. І воювали непогано. а хто складав ядро армії в СРСР--20 річні сержанти,командири відділень,замкомзводів. Командири танків, бойові розрахунки ракетних військ то чому зараз культивірують хлопчиків--вони діти і нічого не вміють Це помилка і диверсія при захисті країни. Молоді,задористі,амбітні,грамотні---це має бути попагандиською темою ДЕРЖАВИ а ми робимо все навпаки.
показать весь комментарий
30.04.2024 09:47 Ответить
Пропрацюєте 45 років і вам стане відомо,що з пенсією.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:37 Ответить
Бери выше ) Примерно этак с 2000го года до нашей эры люди осознали, что лучшие воины это мужчины от 20 примерно до 30 лет, командный состав от 30 до 35 лет, командующие большими подразделениями 35-45 лет.
Просто в силу физических кондиций. И до сих пор все армии мира так и устроены... ну почти все...
показать весь комментарий
30.04.2024 09:57 Ответить
а тут проти фізики не попреш до прикладу спортсмени вони в 40 уже йдуть із спорту а у нас багато бригад з середнім віком 42+ в цьому плані ми серйозно програємо оркам

але тут є друга складова за 30 років голосування за корупціонерів країну довели до того... що отих 20-30 їх дуже мало.... вони всю незалежність виїзджали. плюс мала народжуваність і висока смертність дітей ...

а захід їх підтримував і всіляко заоохочував переїзджати та же грін-кард переважно таким дають виграти

Тому складне питання....
показать весь комментарий
30.04.2024 10:46 Ответить
Есть мысль, что бережное отношение к личному составу на фронте и отсутствие сафари на чоловикив в тылу + создание нормальных условий и гарантий по службе = никто бы не ховался...
Ну и разумеется мобилизация в стране начинается сверху, от урезания ВСЕХ статей бюджета в пользу оборонки, до мобилизации промышленности, чиновничьего аппарата и силовиков и только потом обычных граждан...
Но можно всё сделать через жо... кхм... наоборот, и потом удивляться, а чего оно плохо работает?!
показать весь комментарий
30.04.2024 09:50 Ответить
-Отже потрібно виконати впочатку скільки умов, щоб через 20 років ухилянти вирішили , що настає їх час подумати чи йти їм воювати?
показать весь комментарий
30.04.2024 09:54 Ответить
Именно так, если всё сделать правильно, процент ухилянтив будет очень маленьким. Если всё сделать неправильно - очень высоким.
Это простые правила.
Нет ну можно дом начать строить с крыши, а не с фундамента. Тут как бы хозяин - барин.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:00 Ответить
Можна звісно і не виконувати ці умови але тоді люди і далі продовжуватимуть ховатись і всякі закони про мобілізацію не допоможуть
показать весь комментарий
30.04.2024 10:01 Ответить
Ухилянти це хто?
показать весь комментарий
30.04.2024 10:13 Ответить
Чомусь у русні подібних думок не виникає.
Родіна сказала - надо, ми отвєтілі - єсть.
Питання, чого це тебе родіна в чужу посадку м'ясом кинула - якщо і виникає, то мовчазне.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:14 Ответить
в них від мобілізації відмовились та набирають контрактників на немаленькі гроші.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:49 Ответить
Йде у них мобілізація. Бо в "контрактники" подаються здебільшого бомжі, наріки, сідєльци.
Більш-менш розумний та фізично здоровий руслік у великому місті може 50-100 тисяч рублів отримувати без ризиків для життя.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:01 Ответить
С 2019 сама конструкция госапарата через ЗЕопу вами упомянутую.... (((
показать весь комментарий
30.04.2024 10:23 Ответить
А русня відправляє.
Спочатку своїх, а потім - чужих, коли свої чужих рачки поставлять і замість себе воювати змусять.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:02 Ответить
Последнее, что стоит делать - это ровняться на срашу.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:49 Ответить
Як виявляється, їх стратегія ефективна.
Он в ЗСУ теж планують залучати зеків. Русня це ще з часів Бахмуту робить. В результаті - Бахмут їх.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:50 Ответить
Якщо те, що пише Ауслендер про події в американських університетах, пов'язані з палестинцями, правда, то цьому "развітому Міру" вже недовго залишилось перед падінням до ніг недорозвинених, але дуже агресивних та плодючих варварів.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:59 Ответить
Взагалі то цивільні все життя платять податки на сотні тисяч всіляких силовиків. А як війна - то у них чомусь зразу бронь.
показать весь комментарий
30.04.2024 09:57 Ответить
абсолютній більшості, кого мобілізують, захищати, по великому рахунку, нічого, в них немає чого забирати і їм усе одно хто при владі - усе одно пахатимуть за копійку.
а от ті, кому в країні все належить, у кого вся влада, ті на війну не збираються, вони будуть відправляти на нуль роботяг, що їх усе життя утримували.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:12 Ответить
бідні самі собі наголсували "сліг"
показать весь комментарий
30.04.2024 12:30 Ответить
Госслужба готова,все эти податкивцы,полицаи и прочие минкультуровцы быстро побегут к путинцам признаваться в любви и преданности,что бы оставаться на своих тепленьких госдолжностях и дальше.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:11 Ответить
Сам увы лично видел - прокуроры, судьи, военные пенсы совка и вата "какая разница" , менты первыми побегут в полицаи! У них списки АТОшников и политактивных есть заранее! Не дай Бог пункт оккупируют, это не передать словами!
Если видите что вокруг гниль, готовьте тревожный чемоданчик заранее, максимально побольше вариантов отступления!!!!! Не слушайте зэмарафон никак!! Спасайте Украинцев, поддерживайте друг друга, помогайте эвакуаровать. 100 % на "власть" не надейтесь!!!!! Они сейчас в вышиванках воруют а завтра кативни строить будут
показать весь комментарий
30.04.2024 10:31 Ответить
Вибачте!Як готуватись?У цівільних є опит як поводитись,чи що робити?ЗРазу попереджаю-не "ухилянт",не з окопу пишу,не зелібобік і не "порохобот".
показать весь комментарий
30.04.2024 10:13 Ответить
Підготуватися майже просто.
Чотири пункти:
1. Фізична підготовка.
2. Тактика стрілкового бою.
3. Військова спеціальність на базі основної спеціальності.
4. Найважче здійснювана - вогнева підготовка і поводження зі зброєю.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:17 Ответить
Це все х...ня як на мене що ви написали.... хіба біг з якоюсь вагою тому що немає достатньо транспорту і через повільне переміщення з БК накриває арта...

але багатьом 40+ яких зараз призивають такий біг уже протипоказаний їм більше скандинавська хотьба

80% поранень та втрат зараз від далекобійного озброєння в якому орки мають велику перевагу....

вогневу підготовку стрілецькою зброєю вдома не зробиш ... тир нічого не дасть
показать весь комментарий
30.04.2024 10:53 Ответить
Доведеться дать вам лопату - бліндажі копати .
показать весь комментарий
30.04.2024 13:08 Ответить
Бліндаж треба копати глубокий ескаватором і перекривати його відповідно... а те що копають лопатами це на один нормальний прильот і буде братська могила
показать весь комментарий
30.04.2024 15:11 Ответить
Будете копати там, де екскаватор не використаєш.
показать весь комментарий
30.04.2024 16:57 Ответить
Військова спеціальність на базі основної спеціальності.

це не про нашу армію.... тут спецалістів з затребованою ВОГ можуть відправити в штурмовики або в окопи .... а потім нити що їх нехватає
показать весь комментарий
30.04.2024 10:58 Ответить
Дуже дякую за пораду!Але як це зробити чьоловіку якому вже под 60,і який все своє здоров'я загубив на предприємствах і шехтах,а не вналивайках,і не сідячи в офісах,тримаючи в рукай ******** гаджети.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:19 Ответить
Если сто км и меньше до линии фронта - тревожный чемоданчик маст_хэв!!!! Расчитывать только на себя! Помогать Украинцам, самоорганизовываться, продумать пути эвакуации и помощи своим! Хуже не может быть и во сне когда (февраль2022) за считанные часы полобласти уже нет!
Первое дело выжить, спасти родню. Потом конешно главнейшее это подготовка или волонтерство, Украинцам только на себя самих надежда, власть отсутствует с 2019 !!!
показать весь комментарий
30.04.2024 10:37 Ответить
да ничего сложного в подготовке цивильных. Это как на трубе играть. Нажимай да дуй
показать весь комментарий
30.04.2024 11:04 Ответить
Докторського ступеню для цього не потрібно, це вже точно.
Тільки поки в армію не потраплять, так ніхто і не почне готуватися.
показать весь комментарий
30.04.2024 13:16 Ответить
А як підготуватися, якщо влада ссить народу зброю дати?
показать весь комментарий
30.04.2024 10:13 Ответить
Як же важко стає від цих прогнозів, бідні українці, тільки не треба мені зараз тут кричати про 73 відсотки, це вже настільки набридло!!!
показать весь комментарий
30.04.2024 10:14 Ответить
73 это статисты!
Против государства была брошена беспрецедентная ИПСО за всю историю войн.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:38 Ответить
Да вам надоїло слухати про 73%,а я думаю ,що навіть бомби,ракети.які падають на ваші ,наші оселі не вибють у вас ВАШІ 73% Бо це ваш діагноз на все життя.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:44 Ответить
Влада пацюки - і народ робить щурами.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:18 Ответить
Та ні. Риба гниє з голови, але чистять її з хвоста.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:26 Ответить
Хвіст відкушують.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:39 Ответить
В кожному слові зневага та зверхність до тих хто в тилу(
Звідки це надуло у вуха і навіщо?
Розбрат це теж війна яка руйнуєєдність остаточно.
Цивільні це в більшості своїй ті хто працює аби вистояти могла Україна, це ті хто не тільки сплачують податки, але і донатять. Але з кожним таким проявом не поваги один до одного ми втрачаємо грунт під ногами. І я не розумію навіщо це робиться(
показать весь комментарий
30.04.2024 10:28 Ответить
Щоб зрозуміти, можна з'їздити спочатку на нуль, побути там пару днів, а потім в тил повернутись.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:30 Ответить
Більшість з тих хто в тилу на фронті має близьких, друзів або просто знайомих і мають уяву яке там пекло, і саме тому працюють і донатять.
Ше раз повторюся, немає в протистиставлені військових до цивільних розумного підходу, він суто руйнівний і небезпечний.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:12 Ответить
По магазинам та кафе пройдіться і оцініть, скільки з грошей, що витрачаються на жрачку та бухло заради задоволення можна було б легко пустити на ті ж самі дрони. Але ні, прожеремо-пробухаємо, новий айфончик купимо.
Це налаштовує військових проти цивільних більше, ніж всі ІПсО, разом взяті.
показать весь комментарий
30.04.2024 11:21 Ответить
Ви військовий?
На що ви витрачаєте ваші гроші і ваша родина?
Що означає це слово жрачка? Всі мають їсти траву?
Що таке бухло і айфон, я не знаю, бо це не цікаві для мене речі, як і для абсолютної більшості тих хто працює в тилу, дорого і недоречно.

Кацапи дуже вміють сіяти розбрат. В них це виходить на 12+

Вам вони аплодують стоячі
показать весь комментарий
30.04.2024 12:29 Ответить
Просто пройдіть по магазинам великого міста, постійте на касі ввечері, подивіться, що купують. Завітайте також у місцеві ТРЦ, подивіться на публіку і на те, що вона там купує.
І уявіть, що ви військовий, який після більш ніж двох років на "передку" вперше потрапив у описані мною місця.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:32 Ответить
ішо якщо я не прогав у онлайн казино свої бойові і не спустив фонд роти на поранених туди ж я теж собі можу дозволити купувати і навіть більше
показать весь комментарий
30.04.2024 12:54 Ответить
Ви військовий?
показать весь комментарий
30.04.2024 12:56 Ответить
вже 10 років ще питання е? Бо військо це зріз нашого суспільства з усіма перевагами та недоліками
показать весь комментарий
30.04.2024 12:58 Ответить
Питань більше немає. Вам - можна.
показать весь комментарий
30.04.2024 13:03 Ответить
а это чтоб все отворачивались в тылу от людей в форме, перестали их поддерживать морально, общаться и просто давать деньги в знак благодарности. тцксп тоже кацап-ИПСО в чистейшем виде
показать весь комментарий
30.04.2024 11:10 Ответить
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни? Він що не читав програму президента Зеленського? Там є підготовка до свят і кінця епохи бідності. Не будуть більше купувати по пів вареника і дорогий борщ(брехня на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телеканалі "1+1" від мосейсучки). І ще Володя обіцяв багато шашликів, мільярдний ліс, зарплату по 4 штуки баксів і долар по 8. То де воно? Яка війна, яка підготовка цивільних до війни? А що стосується "ухилянтів", так той, що чотирижди ухилянт і створив таку ситуацію, зберігаючи свої рейтинги не приймав два роки цей закон і розділив нарід на касти - своїм класні посади і величезні зарплати, та ще і можливість мародерити, а бідним українцям - в окопи, без ракет і снарядів.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:34 Ответить
З повагою відношусь до Ваших поглядів і аналізу подій,але завжди "мусолить " питання---чому 73%,чому ці ж 73% вибирали трижди зека ( весь світ сміявся з нас),чому вибираємо хлопчиків з пісочниці,які навіть ніколи нігде не працювали,коли вибирають тих,хто відкрито сміявся з держави УКРАЇНА.Значить їх задовольняє жити в табуні баранів,значить ї"какая разніца" для них нормально. Їм всерівно біля якого памятника призначати побаченн--біля Шевченко,Бандері,чи пушкіну,сталіна. Навіть бомби ікракети на їхні оселі не міняють їх погляди і вподобання.
показать весь комментарий
30.04.2024 10:55 Ответить
вже 2 рік готуємось ...хтось квартиру купив а хтось машину
показать весь комментарий
30.04.2024 10:38 Ответить
А дехто і на лижі став )
показать весь комментарий
30.04.2024 10:54 Ответить
взагалі то "цивільні" відрізняють від "військових" як раз тим, що участі в бойових діях не приймають. дуже дивують "військові", які вчать "цивільних" воювати. а самі не пробували?
показать весь комментарий
30.04.2024 11:13 Ответить
Что-то граждане слишком много должны, а когда гражданам кто-то что-то должен был?

А не должен ли "присесть" в тюрму, кент Зеленского Кириленко, который на бабку свою 70 млн закинул, а под Очеретино нарыли говно-ямок, вместо нормальных военных фортификаций?

Генеральчиков может надо в тюрьму, за то что не контроллируют или не планируют качество фортификаций?

Ничем в жизни не помогли людям, а теперь вспомнили, что им еще и должны оказывается.

Консульскую услугу о паспорте отменили, как баба из вредности - шкоды наделать хочет.

"Я никаму ничэго не должен" (с) Зе-командувач-я-не-лох-оманский
показать весь комментарий
30.04.2024 12:09 Ответить
А на х.. нам страна без населения?
показать весь комментарий
30.04.2024 12:17 Ответить
Коли немає ні сил, ні здоров'я навіть полегшений бронежилет підняти (не кажучи вже про повне екіпірування, зброю та боєкомплект) то ніяка підготовка не допоможе. Можна лише морально підготуватися здохнути, а це не так вже й складно, коли дім знищено і жодних надій вибратися з цього суцільного жаху не залишилося.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:32 Ответить
 
 