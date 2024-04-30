Гражданские уже сейчас должны готовиться к войне, чтобы знать, что делать, - командир 1-го стрелкового батальона 59-й ОМПБ Максим (Кондор). ВИДЕО

После оккупации Авдеевки ситуация на этом направлении изменилась. Для штурма посадок россияне привлекают меньше людей, поэтому перебрасывают резервы.

Об этом в сюжете "Українського свідка" рассказал командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Максим (Кондор), передает Цензор.НЕТ.

Сейчас он со своим подразделением работает на Авдеевском направлении. Командир рассказал о ситуации под Авдеевкой, молодых и пожилых людях в армии и о том, как россияне учатся у нас воевать.

"После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии. Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Следовательно, у россиян появляются резервы, и лезут они постоянно", - пояснил он.

"Кондор" считает, что гражданское население сейчас должно готовиться к войне.

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"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать. Мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК. Кто готовится - так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовик", - отметил он.

Но, по мнению командира, уклонисты - не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодня.

"Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст - это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы хлопцы 24 лет шли воевать", - подытожил он.

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