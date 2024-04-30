За сутки на фронте - 115 боестолкновений, больше всего атак Силы обороны отразили на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений. В общей сложности, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Леоновка Черниговской области; Усок Сумской области; Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков; Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Семеновка, Парасковеевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиново, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеновка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Великая Новоселка и Урожайное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Михайловка, Львово, Крынки и Кизомыс Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергиевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении, как отмечается, отражено 13 атак, осуществленных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; н\п Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационным станциям противника.