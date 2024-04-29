За сутки на фронте 93 боевых столкновения, 27 из них на Бахмутском направлении

Продолжаются семьсот девяносто шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 4 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка, Елино Черниговской области; Лукашенковское, Большая Березка, Ромашково, Веселовка, Угроиды, Степок и Покровка Сумской области.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новосергиевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак, осуществленных противником при поддержке авиации в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Роздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Новопокровское и Евгеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское и Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковиевка и Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка, Угледар Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Львово и Кизомыс Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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