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Новости Война
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Несмотря на отход ВСУ с позиций, у россиян нет быстрого тактического успеха, - ISW

ЗСУ

Российские силы не имеют быстрого тактического успеха к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичей и Семеновки после вывода украинских сил с позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Следующая линия обороны в этом районе находится на определенном расстоянии от линии, которую оккупанты атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля.

Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не будут пытаться удерживать позиции на полях.

Прибытие бригад, восстановивших боеспособность, о котором накануне сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические успехи России и, возможно, стабилизировать фронт, говорится в отчете.

Уступая оккупантам в количестве боеприпасов и живой силы украинские защитники смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области, - Сырский. ВИДЕО

В Институте считают, что прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не достичь успеха в районе Часового Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России осуществлять дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", - говорится в отчете.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил накануне об обострении ситуации на фронте. Он отметил, что пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.

Автор: 

боевые действия (3926) ВСУ (6543) ISW (493)


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Топ комментарии
+18
Наступає тількі руссня, тактичні успіхи тільки у кацапів, і широкомасштабні наступи готуються тільки кацапами. 6 місяців без допомоги, звільнення Залужного і його команди, саботаж з середини держави Єрмаком і ЗЕрадників зробили своє діло.
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29.04.2024 06:36
+11
Дивно, (насправді ніт), але чомусь мовчить Безумна...
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29.04.2024 06:59
+8
Ну якщо кацапи просунулися за два місяці на Авдіївському напрямку на 19 кілометрів і Сирський каже,що це успіх, то мені здається що до кінця року кацапня може уже окупувати такі міста як Слов'янськ і Краматорськ 🤬
З таким бездарним керівництвом і ворогів не треба 🤦
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29.04.2024 06:49
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Є чим втішатись або підбадьорюватись, ге ж...
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29.04.2024 06:34 Ответить
Наступає тількі руссня, тактичні успіхи тільки у кацапів, і широкомасштабні наступи готуються тільки кацапами. 6 місяців без допомоги, звільнення Залужного і його команди, саботаж з середини держави Єрмаком і ЗЕрадників зробили своє діло.
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29.04.2024 06:36 Ответить
швидко чи повільно, яка різниця
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29.04.2024 06:43 Ответить
Ну якщо кацапи просунулися за два місяці на Авдіївському напрямку на 19 кілометрів і Сирський каже,що це успіх, то мені здається що до кінця року кацапня може уже окупувати такі міста як Слов'янськ і Краматорськ 🤬
З таким бездарним керівництвом і ворогів не треба 🤦
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29.04.2024 06:49 Ответить
Там вони скоріше підуть через Покровськ на Дніпро (місто). Дорога без агломерацій та природних перешкод до самого Дніпра (річки). Як виявляється з укріпленнями теж не дуже...
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29.04.2024 09:10 Ответить
Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?
А Зеленський в президентському корпусі санаторію "Кришталевий палац" (Львівська, Трускавець) зранку зустрівся з особистим представником президента Туреччини, міністром внутрішніх справ Ali Yerlikaya. Причини і тематика зустрічі невідомі. Вгадайте, для чого????
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29.04.2024 10:12 Ответить
Так що і до самого Дніпра будемо уповільнювати просування РФ.... А потім забудем замінувати або самі розмінуємо мости. І тоді вже до Карпат ось там дуже багато різних пагорбів, висот, де вже буде не важко зупинити кремлівських окупантів. При Залужному звільняли рідну землю, а тепер постійно ганебно тільки віддаємо її загарбникам.
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29.04.2024 06:54 Ответить
*****, пішов у сраку
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29.04.2024 07:01 Ответить
Дивно, (насправді ніт), але чомусь мовчить Безумна...
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29.04.2024 06:59 Ответить
Бо плани узгоджені з Кремлем...
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29.04.2024 07:02 Ответить
Бо ее главзеб попинал по трынде мешалкой, как и вересчучку.
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29.04.2024 07:08 Ответить
Типо, быстрого успеха нет, есть медленный... Эх, старина Залужный...
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29.04.2024 07:06 Ответить
То-то нащо менi справа поглядати на те Жабуриння Кароль, навпаки читаеш - аниту лорак отримуеш. Це ж для цього одоробла лорачка була взiрцем. АТУ ТАКУ.
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29.04.2024 07:12 Ответить
чую що скоро Донецька область все ..
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29.04.2024 07:14 Ответить
Шо все, будет в полном комплекте?
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29.04.2024 07:24 Ответить
Продвижение есть - успехов нет,отлично,скоро будет кава в Ялте.
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29.04.2024 07:32 Ответить
тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває
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29.04.2024 07:50 Ответить
Головне щоб Бубочку не чипали !
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29.04.2024 08:36 Ответить
То есть, мы не отступаем. Мы перемещаемся на более удобные позиции.
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29.04.2024 08:08 Ответить
ні, ну а що робить, як зброї не було. Чим стримувати навалу, життями наших воїнів? Якщо там орда пре, 1:5 і зброї нема і з повітря криють. У нас не стільки людей, як в оркостані, поки не приїде зброя і F16, то як треба - най відступають! Потім відібʼють
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29.04.2024 09:01 Ответить
Може час повернути Залужного? Хоть психологічно якесь буде підкріплення? Фронт на Сході фактично прорвано...
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29.04.2024 09:13 Ответить
Відхід повязаний з тим що зекурви поміняли українця Залужного та його команду на пияка кремлівського курсанта Сирського та кадрів які під дермаком...От і драпаємо....
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29.04.2024 09:22 Ответить
"...ймовірно доведеться поповнити і посилити...."
Так москалі поповнять і посилять, у них 150млн мешканців і навіть якщо просуватися будуть повільно, то все одно будуть просуватися. Від того стане легше? Влада матиме більше часу красти?
Я так розумію що лінії Сирського не такі потужні якими були лінії Суровікіна.
Чому ? питання
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29.04.2024 14:05 Ответить
 
 