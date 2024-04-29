Несмотря на отход ВСУ с позиций, у россиян нет быстрого тактического успеха, - ISW

Российские силы не имеют быстрого тактического успеха к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичей и Семеновки после вывода украинских сил с позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Следующая линия обороны в этом районе находится на определенном расстоянии от линии, которую оккупанты атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля.

Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не будут пытаться удерживать позиции на полях.

Прибытие бригад, восстановивших боеспособность, о котором накануне сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические успехи России и, возможно, стабилизировать фронт, говорится в отчете.

Уступая оккупантам в количестве боеприпасов и живой силы украинские защитники смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ.

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В Институте считают, что прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не достичь успеха в районе Часового Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России осуществлять дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", - говорится в отчете.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил накануне об обострении ситуации на фронте. Он отметил, что пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.