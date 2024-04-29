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Новини Війна
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Попри відхід ЗСУ з позицій, у росіян немає швидкого тактичного успіху, - ISW

ЗСУ

Російські сили не мають швидкого тактичного успіху на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після виведення українських сил з позицій у цьому районі. Це говорить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступна лінія оборони в цьому районі знаходиться на певній відстані від лінії, яку окупанти атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого.

Російський поступ, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські сили не намагатимуться утримувати позиції на полях.

Прибуття бригад, що відновили боєздатність, про яке напередодні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні успіхи Росії і, можливо, стабілізувати фронт, йдеться у звіті.

Поступаючись окупантам у кількості боєприпасів та живої сили українські захисники змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ.

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В Інституті вважають, що прибуття українських підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

При цьому залучення додаткових резервів на цей напрямок означатиме для росіян ризик не досягти успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу.

"Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив напередодні про загострення ситуації на фронті. Він зазначив, що намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

Автор: 

бойові дії (3681) ЗСУ (7496) ISW (653)


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Топ коментарі
+18
Наступає тількі руссня, тактичні успіхи тільки у кацапів, і широкомасштабні наступи готуються тільки кацапами. 6 місяців без допомоги, звільнення Залужного і його команди, саботаж з середини держави Єрмаком і ЗЕрадників зробили своє діло.
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29.04.2024 06:36
+11
Дивно, (насправді ніт), але чомусь мовчить Безумна...
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29.04.2024 06:59
+8
Ну якщо кацапи просунулися за два місяці на Авдіївському напрямку на 19 кілометрів і Сирський каже,що це успіх, то мені здається що до кінця року кацапня може уже окупувати такі міста як Слов'янськ і Краматорськ 🤬
З таким бездарним керівництвом і ворогів не треба 🤦
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29.04.2024 06:49
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Є чим втішатись або підбадьорюватись, ге ж...
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29.04.2024 06:34 Відповісти
Наступає тількі руссня, тактичні успіхи тільки у кацапів, і широкомасштабні наступи готуються тільки кацапами. 6 місяців без допомоги, звільнення Залужного і його команди, саботаж з середини держави Єрмаком і ЗЕрадників зробили своє діло.
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29.04.2024 06:36 Відповісти
швидко чи повільно, яка різниця
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29.04.2024 06:43 Відповісти
Ну якщо кацапи просунулися за два місяці на Авдіївському напрямку на 19 кілометрів і Сирський каже,що це успіх, то мені здається що до кінця року кацапня може уже окупувати такі міста як Слов'янськ і Краматорськ 🤬
З таким бездарним керівництвом і ворогів не треба 🤦
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29.04.2024 06:49 Відповісти
Там вони скоріше підуть через Покровськ на Дніпро (місто). Дорога без агломерацій та природних перешкод до самого Дніпра (річки). Як виявляється з укріпленнями теж не дуже...
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29.04.2024 09:10 Відповісти
Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?
А Зеленський в президентському корпусі санаторію "Кришталевий палац" (Львівська, Трускавець) зранку зустрівся з особистим представником президента Туреччини, міністром внутрішніх справ Ali Yerlikaya. Причини і тематика зустрічі невідомі. Вгадайте, для чого????
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29.04.2024 10:12 Відповісти
Так що і до самого Дніпра будемо уповільнювати просування РФ.... А потім забудем замінувати або самі розмінуємо мости. І тоді вже до Карпат ось там дуже багато різних пагорбів, висот, де вже буде не важко зупинити кремлівських окупантів. При Залужному звільняли рідну землю, а тепер постійно ганебно тільки віддаємо її загарбникам.
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29.04.2024 06:54 Відповісти
*****, пішов у сраку
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29.04.2024 07:01 Відповісти
Дивно, (насправді ніт), але чомусь мовчить Безумна...
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29.04.2024 06:59 Відповісти
Бо плани узгоджені з Кремлем...
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29.04.2024 07:02 Відповісти
Бо ее главзеб попинал по трынде мешалкой, как и вересчучку.
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29.04.2024 07:08 Відповісти
Типо, быстрого успеха нет, есть медленный... Эх, старина Залужный...
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29.04.2024 07:06 Відповісти
То-то нащо менi справа поглядати на те Жабуриння Кароль, навпаки читаеш - аниту лорак отримуеш. Це ж для цього одоробла лорачка була взiрцем. АТУ ТАКУ.
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29.04.2024 07:12 Відповісти
чую що скоро Донецька область все ..
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29.04.2024 07:14 Відповісти
Шо все, будет в полном комплекте?
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29.04.2024 07:24 Відповісти
Продвижение есть - успехов нет,отлично,скоро будет кава в Ялте.
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29.04.2024 07:32 Відповісти
тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває
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29.04.2024 07:50 Відповісти
Головне щоб Бубочку не чипали !
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29.04.2024 08:36 Відповісти
То есть, мы не отступаем. Мы перемещаемся на более удобные позиции.
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29.04.2024 08:08 Відповісти
ні, ну а що робить, як зброї не було. Чим стримувати навалу, життями наших воїнів? Якщо там орда пре, 1:5 і зброї нема і з повітря криють. У нас не стільки людей, як в оркостані, поки не приїде зброя і F16, то як треба - най відступають! Потім відібʼють
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29.04.2024 09:01 Відповісти
Може час повернути Залужного? Хоть психологічно якесь буде підкріплення? Фронт на Сході фактично прорвано...
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29.04.2024 09:13 Відповісти
Відхід повязаний з тим що зекурви поміняли українця Залужного та його команду на пияка кремлівського курсанта Сирського та кадрів які під дермаком...От і драпаємо....
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29.04.2024 09:22 Відповісти
"...ймовірно доведеться поповнити і посилити...."
Так москалі поповнять і посилять, у них 150млн мешканців і навіть якщо просуватися будуть повільно, то все одно будуть просуватися. Від того стане легше? Влада матиме більше часу красти?
Я так розумію що лінії Сирського не такі потужні якими були лінії Суровікіна.
Чому ? питання
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29.04.2024 14:05 Відповісти
 
 