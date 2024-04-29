Попри відхід ЗСУ з позицій, у росіян немає швидкого тактичного успіху, - ISW
Російські сили не мають швидкого тактичного успіху на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після виведення українських сил з позицій у цьому районі. Це говорить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Наступна лінія оборони в цьому районі знаходиться на певній відстані від лінії, яку окупанти атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого.
Російський поступ, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські сили не намагатимуться утримувати позиції на полях.
Прибуття бригад, що відновили боєздатність, про яке напередодні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні успіхи Росії і, можливо, стабілізувати фронт, йдеться у звіті.
Поступаючись окупантам у кількості боєприпасів та живої сили українські захисники змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ.
В Інституті вважають, що прибуття українських підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.
При цьому залучення додаткових резервів на цей напрямок означатиме для росіян ризик не досягти успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу.
"Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив напередодні про загострення ситуації на фронті. Він зазначив, що намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.
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З таким бездарним керівництвом і ворогів не треба 🤦
Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?
А Зеленський в президентському корпусі санаторію "Кришталевий палац" (Львівська, Трускавець) зранку зустрівся з особистим представником президента Туреччини, міністром внутрішніх справ Ali Yerlikaya. Причини і тематика зустрічі невідомі. Вгадайте, для чого????
Так москалі поповнять і посилять, у них 150млн мешканців і навіть якщо просуватися будуть повільно, то все одно будуть просуватися. Від того стане легше? Влада матиме більше часу красти?
Я так розумію що лінії Сирського не такі потужні якими були лінії Суровікіна.
Чому ? питання