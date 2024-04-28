Сили оборони завдали двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області, - Сирський. ВIДЕО
Олександр Сирський опублікував відео ударів української авіації по місцях зосередження особового складу росіян в Донецькій та Запорізькій областях.
Відео було опубліковане в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає Цензор.НЕТ.
"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються", - написав Сирський.
Раніше повідомлялось, що 28 квітня підрозділам Головного управління розвідки вдалося за допомогою дрона знищити новітню російську систему радіолокації "Рєпейнік".
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клоуни