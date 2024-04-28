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Сили оборони завдали двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області, - Сирський. ВIДЕО

Олександр Сирський опублікував відео ударів української авіації по місцях зосередження особового складу росіян в Донецькій та Запорізькій областях.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає Цензор.НЕТ.

"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються", - написав Сирський.

Раніше повідомлялось, що 28 квітня підрозділам Головного управління розвідки вдалося за допомогою дрона знищити новітню російську систему радіолокації "Рєпейнік".

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий склад БК на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4121) знищення (7221) Запорізька область (3599) Донецька область (8447) Сирський Олександр (610)


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Топ коментарі
+13
Монгол теперь буде озвучувати ще й новини про дупу кацапа яка горить після потрапляння дрону? Й##аний тупий шашличний піар - це максимум на що вони спроможні.
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29.04.2024 00:00
+11
И швец и жнец и на дуде игрец. Це я про Циркського І головнокомандуючий і ***************
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28.04.2024 23:59
+11
цей ішак блогером задєлався?
до вечірнього мудозвона додався телеграмний блогер.
Шось давно п.здуна-Буданова не чуть...
клоуни
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29.04.2024 00:00
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Сырский выполняет функции прессекретаря ? Пиар ? Не позорьтесь!
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28.04.2024 23:38 Відповісти
Шура блогєром служил...
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29.04.2024 06:55 Відповісти
Так Ігната виперли, як і Залужного. Зєлєнскій приревнував, та і на Світана Ігнат наїхав.
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29.04.2024 07:15 Відповісти
новий коє-какєр. кадир-овца з своїм тік-током й рядом не валявся.
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28.04.2024 23:45 Відповісти
Всі русофашисти будуть вбиті на українській землі - це факт 🙁
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28.04.2024 23:59 Відповісти
И швец и жнец и на дуде игрец. Це я про Циркського І головнокомандуючий і ***************
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28.04.2024 23:59 Відповісти
Монгол теперь буде озвучувати ще й новини про дупу кацапа яка горить після потрапляння дрону? Й##аний тупий шашличний піар - це максимум на що вони спроможні.
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29.04.2024 00:00 Відповісти
цей ішак блогером задєлався?
до вечірнього мудозвона додався телеграмний блогер.
Шось давно п.здуна-Буданова не чуть...
клоуни
показати весь коментар
29.04.2024 00:00 Відповісти
Двох на день, тиждень чи місяць, чи всього двох. Їх дуже мало.
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29.04.2024 04:03 Відповісти
Новый блогер-силовик появился? Буданов с Малюком напряглись.
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29.04.2024 07:05 Відповісти
 
 