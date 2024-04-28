Силы обороны нанесли два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области, - Сырский. ВИДЕО
Александр Сырский опубликовал видео ударов украинской авиации по местам сосредоточения личного состава россиян в Донецкой и Запорожской областях.
Видео было опубликовано в телеграм-канале Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, передает Цензор.НЕТ.
"Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесено два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области. Цели поражены. Оккупанты не спрячутся", - написал Сырский.
Ранее сообщалось, что 28 апреля подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации "Репейник".
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до вечірнього мудозвона додався телеграмний блогер.
Шось давно п.здуна-Буданова не чуть...
клоуни