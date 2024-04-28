РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10750 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 964 10

Силы обороны нанесли два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области, - Сырский. ВИДЕО

Александр Сырский опубликовал видео ударов украинской авиации по местам сосредоточения личного состава россиян в Донецкой и Запорожской областях.

Видео было опубликовано в телеграм-канале Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, передает Цензор.НЕТ.

"Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесено два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области. Цели поражены. Оккупанты не спрячутся", - написал Сырский.

Ранее сообщалось, что 28 апреля подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации "Репейник".

Также смотрите: Пограничники уничтожили склад БК врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2825) уничтожение (6909) Запорожская область (3077) Донецкая область (9636) Александр Сырский (588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Монгол теперь буде озвучувати ще й новини про дупу кацапа яка горить після потрапляння дрону? Й##аний тупий шашличний піар - це максимум на що вони спроможні.
показать весь комментарий
29.04.2024 00:00
+11
И швец и жнец и на дуде игрец. Це я про Циркського І головнокомандуючий і ***************
показать весь комментарий
28.04.2024 23:59
+11
цей ішак блогером задєлався?
до вечірнього мудозвона додався телеграмний блогер.
Шось давно п.здуна-Буданова не чуть...
клоуни
показать весь комментарий
29.04.2024 00:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сырский выполняет функции прессекретаря ? Пиар ? Не позорьтесь!
показать весь комментарий
28.04.2024 23:38 Ответить
Шура блогєром служил...
показать весь комментарий
29.04.2024 06:55 Ответить
Так Ігната виперли, як і Залужного. Зєлєнскій приревнував, та і на Світана Ігнат наїхав.
показать весь комментарий
29.04.2024 07:15 Ответить
новий коє-какєр. кадир-овца з своїм тік-током й рядом не валявся.
показать весь комментарий
28.04.2024 23:45 Ответить
Всі русофашисти будуть вбиті на українській землі - це факт 🙁
показать весь комментарий
28.04.2024 23:59 Ответить
И швец и жнец и на дуде игрец. Це я про Циркського І головнокомандуючий і ***************
показать весь комментарий
28.04.2024 23:59 Ответить
Монгол теперь буде озвучувати ще й новини про дупу кацапа яка горить після потрапляння дрону? Й##аний тупий шашличний піар - це максимум на що вони спроможні.
показать весь комментарий
29.04.2024 00:00 Ответить
цей ішак блогером задєлався?
до вечірнього мудозвона додався телеграмний блогер.
Шось давно п.здуна-Буданова не чуть...
клоуни
показать весь комментарий
29.04.2024 00:00 Ответить
Двох на день, тиждень чи місяць, чи всього двох. Їх дуже мало.
показать весь комментарий
29.04.2024 04:03 Ответить
Новый блогер-силовик появился? Буданов с Малюком напряглись.
показать весь комментарий
29.04.2024 07:05 Ответить
 
 