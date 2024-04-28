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Новини Війна
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Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Ворог досяг певних тактичних успіхів, - Сирський

сирський

Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Обстановка на фронті станом на 28 квітня 2024 року

За словами головнокомандувача, ворог наразі активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.

"Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації", - зауважує Сирський.

Він також акцентував увагу, що цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась - на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ.

На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

"Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку - села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", - пише головнокомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський

На Сіверському напрямку, як зазначається, противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

"На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - додає Сирський.

Також читайте: Ворог хоче захопити Часів Яр до 9 травня, - Сирський

Бої на Півдні України

Також, за його словами, все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринків. Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також, як стверджує Сирський, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Обстановка на Півночі

"На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає. Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - сказано у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський

"Продовжуємо ротацію військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин. Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю. Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки", - резюмує Сирський.

Автор: 

бойові дії (3681) Олександр Сирський (583)


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Топ коментарі
+85
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28.04.2024 16:01
+78
А хто ж його звільнив , ****** ти шашличне падло?
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28.04.2024 16:01
+75
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28.04.2024 16:28
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За кого у другому турі 2019 голосував і чому саме за нього?
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28.04.2024 18:03 Відповісти
А може то таємна стратегія здачі України фашистам? Хоча мудрий нарід, у якого прогресуюча патологія мозку, сам проголосував за це.
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28.04.2024 19:05 Відповісти
Мало того що кацапа, ще й з родичами заручниками у кацапського фюрера
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29.04.2024 15:51 Відповісти
Вітчизняною війною мають керувати представники титульної нації. Це загальнопринята практика. Навіть під час війни 1812 року кацапський цар змушений був призначити Кутузова - бездарного старця в маразмі головним, хоча керували всім Барклаї де Толлі всіх мастей... "Спеціальною військовою операцією" може керувати представник будь якої нації з достатньою кваліфікацією, а от "вітчизняною війною" повинен хоча б формально керувати представник титульної нації. Свого часу сталін відсторонив Рокосовського від захоплення Берліна, бо той мав польське коріння, на користь титульного кацапа Жукова...
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29.04.2024 17:10 Відповісти
Мені все одно титульної, нетитульної, хоч американця лиш би результати давав, але в жодному разі не кацапа з якими воюємо.
Це державна зрада призначати ворога на найвищу посаду, який просто стане для всіх катом у цій війні.
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29.04.2024 20:28 Відповісти
Залужный нужен. Ни зеленгский (зеленский, зеленкович, зеленков) ни новый гл
авнокомондающий ЗСУ не справились. Тем более гндонистое тцк, опустившее всё ВСУ.
Конституція України
Стаття 3.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава обовьязок не виконала. Какие претензии к цивильным?
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28.04.2024 17:18 Відповісти
Конституция Украины
Статья 3.

Кто там говорил что во время войны конституция не действует?
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28.04.2024 17:29 Відповісти
Та тепер вже ні Залужний, ні навіть Бог нічого не зробить. Ситуацію зелені довбойоби завели у повну катастрофу. Сумніваюся, що навіть допомога від амерів вплине. У владі, схоже, повний абзац.
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28.04.2024 19:08 Відповісти
Це так! Вже пізно !
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28.04.2024 22:01 Відповісти
Тепер вже можна проаналізувати наслідки того, що зробив зеленський. Це повністью його відповідальність, не військових - заленського та його менеджерів.

Після того, як вони почали вмішуватися своїми некомпетентними рішеннями в діяльність збройних сил, в нас провальний 2024 рік, криза в суспільстві та збройних силах. І це тільки квіточки, побачимо що буде літом.
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28.04.2024 17:23 Відповісти
Хорошо что прорыва фронта на большую глубину нет и окружений, главное чтобы новая линия оброны была в состоянии держать атаки. Если будут верные решения наших штабов и быстрая поставка военной помощи, то ничего катастрофического понятно нет. Ну и F-16 помогли бы понятное дело
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28.04.2024 17:27 Відповісти
Да-да, все хорошо, все по плану.
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28.04.2024 17:29 Відповісти
Згідно Османського плану !
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28.04.2024 22:03 Відповісти
Немає ЗАЛУжного,Шаптали,та інших з його команди.От і маємо тепер Зелупу та Творожника,які зроблять все,щоб плани ху#ла були досягнуті.
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28.04.2024 17:28 Відповісти
У мене навіть сумнівів не було, що путіну до 9 травня потрібна хоч якась перемога
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28.04.2024 21:37 Відповісти
Ну на самом деле все логично, я зхоть и не являюсь фанатом Сырского, но считаю что далеко не все от него зависит, намного больше от командования подразделений на передке. Кацапы прекрасно понимают что в ближайшее время ситуация с вооружениями у нас может достаточно сильно поменяться, и потому максимально активизировались там где это приносит плоды. Естественно что армия после Авдеевки отошла на рубежи, которые если и готовились - то готовились в последний момент, и естественно - недостаточно. Плюс работает эффект КАБов, когда перестали сбивать Су-34 - ситуация опять ухудшилась. Отсюда и тактические продвижения орков. Наличие достаточно большого количества снарядов должно ситуацию улучшить для нас, а ф-16 я очень надеюсь создадут кабоносцам серьезные проблемы. И тогда фронт удастся стабилизировать.
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28.04.2024 17:38 Відповісти
Пригадайте, що нас є армія професійних військових (тільки як клієнтів ПриватБанку їх по списку 4 мільйони осіб) і поліцейських пенсіонерів мирного часу, які вийшли на відпочинок в 40 років. Вони отримують пенсіїї до 15 000 грн, а наприклад коли жінці яка фізично пропрацювала в цеху на заводі до пенсії добавили 200 грн, то тому військовому добавили 2 000 грн. На пенсії вони продовжували працювати в різних силових і охоронних структурах, тобто продовжували підтримувати і вдосконалювати свої військові навички. Їх держава авансом утримувала в мирний час щоб вони, коли знадобиться тобто тепер, віддали борг по професійному захисту країни.
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28.04.2024 17:42 Відповісти
Все залежить на якому боці !
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28.04.2024 22:04 Відповісти
ПНХ, убоище!
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04.05.2024 19:46 Відповісти
Після турції в 2022 злякались за свої пердаки, вирішили взяти ізмором Зс України. Генерал на болотах був єдиним реальним ворогом. А зараз все йде по намєчєному х..... Плану.
До речі, в травні 2019 році два кума, два кремлівських курсанта Хомчак і Сирський стали рулювати в ЗСУ бо мали шикарний блат в міноборони рашки. А Хрипатий злодюжка саме і шукав кренделів з таким блатом. Пожинаємо плоди.
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28.04.2024 17:47 Відповісти
Шукав не хрипатий злодюжка, шукав його куратор з ФСБ, а злодюжка тільки підписав готове рішення, що він завжди й робить. А його начальник, який у списку найвпливовіших, каже йому, що треба підписувати.
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29.04.2024 11:47 Відповісти
Не відступили, не відійшли, а перемістились. Нормальний термін. Для Єдиного марафону підійде.
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28.04.2024 17:54 Відповісти
Телепортировались.
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28.04.2024 18:24 Відповісти
Така українська доля - демократична більшість віддала свої голоси у 19 році, за ху..ловску диктатуру раші - і всі потуги тих українців, шо зараз служать у ЗСУ( всіх - з верху - до піхотинця) - там вже нема мотивованих захищати Україну - їх всіх, майже, їх влада - зеленских+більшість- та він же з кожного білборду запрошував - Зробимо їх, всіх, ще раз - нехай рашисти гвалтують 6-ти місячних дитин, гвалтують жінок - дітей, вбивають всіх, вивозять дітей до спецлагерів до рашістів - а потім вже зараз набирають молодь України до армії рашистів.
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28.04.2024 17:56 Відповісти
А якби був призначений, якийсь там дурачок….
Сратьєхі з ОПУ, не дарма сиділи, на отих ставках Зеленського з секретаркам … Видно, що «башковиті», тепер знову, бійці будуть «героїчно», виправляти, їх сратехічні прой§и!!!
Сратьєхі, будуть у чий час в ТИЛУ, на зелєрмарафонах тільки очима лупати та руками розводити…
Оманські рулять в ОПУ, як і з вагнергейтом…
Непокаране зло, наливається КРОВЮ!
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28.04.2024 17:56 Відповісти
Ничего вы не понимаете - это новая стратегия от ЗЕЛЕНСКОГО. Просрать все! При Сырском происходит обвал фронта, а Зелень нам рассказывает как все *******!
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28.04.2024 17:57 Відповісти
Сырский был назначен с одной целью, в конце мая у Зели кончится легитимность и по закону он не президент, чтобы избежать мятежа среди военных был назначен Сырский.
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28.04.2024 18:16 Відповісти
иногда мне кажется, что это был запланированный обвал, и есть надежда что что-то изменится, прилетят ф16, хаймарс даст залп, или атакамс ударит по цели, но вспоминая соледар, бахмут, которые не вернули, то нет. Почему то линию суровикина мы не смогли пробить, только до 1 дошли в роботино, а нашу линию они пробить смогли. да, несмотря на кабы, они могут ими и разминировать и всё стирать, и кусочками кромсать территории. В итоге всё сводится к кол-ву армии, ротациям, психологии, мотивации, финансам, нам нужен минимум 1млн солдат, чтобы соблюсти ротации и оборону, а может и меньше, если турели будут, но оружие и его кол-во также имеют значение, и его кол-во, хоть град, панцирь, тор, зоопарк могут быть допотопными и старыми, но они просто ими спамят как мобы, и иногда добиваются целей. но летом конечно война активней, и следовало такого ожидать, хотя и зимой рф также достаточно сильно атакует из-за условий погоды, возможно для этого используют людей с северных регионов.
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29.04.2024 03:56 Відповісти
Вышли почти с окруженной авдеевки и какие линии? Те сразу технику загоняли, и бетонировали.
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29.04.2024 08:55 Відповісти
Якось цікаво - залужний - чемодан, аеропорт, Лондон, сирський - чемодан, вокзал, раша. І головна діючая особа - зеленский+мудрий нарід, шо з квітами(73%) чекав ху..ла та гвалтівників українських дітей - їм всім - зеленскому,, українській більшості( у тому числі і військовим (у 19 році) - а вони шо не українці, було абсолютно похрін - на втрати, дітей, жінок - вони всі вийшли з Херсонської області по наказу залужного - і де він зараз - повна тиша.
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28.04.2024 18:12 Відповісти
Ти про Порошенка забуло, двоноге непорозуміння
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28.04.2024 22:55 Відповісти
Шо ви за люди, чубитися між собою, а паразити чоботи витирають об вас.
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29.04.2024 01:47 Відповісти
Здається на початку тижня Сирський розповідав, що фронт стабілізували. Добре стабілізували. Втрата за втратою після заміни генштабу, це вже факт.
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28.04.2024 18:45 Відповісти
Оце Сирний накерувався. Одня бригада просто знялася з позицій,а інша не дуже спишіла на них заходити. Так і до Яворова добіжать ...
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28.04.2024 18:48 Відповісти
скоро дерьмаково-зеленая власть мародеров телепортируется на новые позиции у монако и лазурные береха
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28.04.2024 19:19 Відповісти
Дехто в Лондон ще. У Зе-клоуна квартира там.
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29.04.2024 10:17 Відповісти
Творожник,пиши просто "Я прос рал,на славу своїх одноплемінників"
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28.04.2024 19:21 Відповісти
Де ви побачили творог? від слова обісратись або просрати
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28.04.2024 21:49 Відповісти
Лицо Сырского говорит о том что он явно не стратег и не мыслитель. А без этого, к сожалению, ничего не будет.
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28.04.2024 19:24 Відповісти
Лижет он хорошо !
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28.04.2024 21:33 Відповісти
Оманский договорняк должен быть выполнен, либо Украина избавляется от бениного помойного Нарика с его фсбэшной кодлой, возвращает Пороха, Залужного, Кривоноса, Червинского, Бурбу, Марченко и т.д либо хана....эти Твари сдадут всю Украину.....
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28.04.2024 19:32 Відповісти
Злякались рейтингів Залужного і тепер розказують про успіхи ворога.
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28.04.2024 19:51 Відповісти
успехи к сожалению есть, бурятов целая тайга
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28.04.2024 20:44 Відповісти
Одразу десятки експертів та контролерів здалеку. Половина - дуже здалеку...
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28.04.2024 19:56 Відповісти
Якщо це сарказм -залік...
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28.04.2024 20:07 Відповісти
уже мабуть і в самих упоротих дебілів нема сумніву що кацап поставлений здати фронт.що ми ждем ?
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28.04.2024 21:08 Відповісти
Та ні, для самих упоротих існує телемарафон. А там у сухопутного адмірала Сирського суцільні успіхи. І Лідор месія
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28.04.2024 22:57 Відповісти
Зе не вдалося здати країну у 2022, то він успішно то продовжує робити в 2024...фронт затикають людьми а не зброєю...
І жодного доната на ЗСУ у когось з шести "потужних" менеджерів...
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28.04.2024 21:27 Відповісти
Під час війни завжди звільнялися від зрадників. Все це чекає ще Україну.
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28.04.2024 21:34 Відповісти
Якось як убрали Залужного, так все погано стало.
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28.04.2024 21:37 Відповісти
вітаю з черговим успіхом
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28.04.2024 21:39 Відповісти
Шо? Знову ******** наступ кацапів чи стратеги накосячили? Є тільки два пояснення невизнання воєначальниками своїх косяків - зрада і недолугість.
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28.04.2024 21:51 Відповісти
Якщо згадати як рашисти спокійно вийшли з Херсону, то щодо зради сумнівів уже немає
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29.04.2024 16:51 Відповісти
А з тактичного оточення в Ізюмі? Там теж по різних оцінках від 10 до 15 тисяч просочилось.
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29.04.2024 19:49 Відповісти
І в Лимані теж, а як південь з ЗАЕС здали. Хто за це відповів? Ніхто! Всі зрадники надалі проводять свою диверсійну діяльність у військах, уряді, ОПі проти України без жодної оглядки
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29.04.2024 20:15 Відповісти
Шото не то, як кацап став
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28.04.2024 23:23 Відповісти
От Польши їхать сутки максімум, ав вже 3 суток, а все хуже і хуже, шо за пі.да
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28.04.2024 23:33 Відповісти
Правильно, вибори.
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29.04.2024 05:40 Відповісти
Ну він же ГЛАВком та ще й найвеличніший лідор, значить за все і відповідає

Чи він хоче почивать на лаврах, а за все, що коїться, хай відповідає хтось інший?

Відповідати повинен саме він! І за зраду в першу чергу.
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29.04.2024 18:22 Відповісти
"динамічна зміна обстановки," це....як це коментувати?За що це нам усе?
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29.04.2024 08:18 Відповісти
"динамічна зміна обстановки" - це " динамічне переміщення на нові рубежі"
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29.04.2024 08:31 Відповісти
Це динамічне і сплановане вбивство наших Воїнів (Цвіту нашої Нації), здача територій і населених пунктів з наступним відкриттям фронту і підписанням т.з. "мирного договору" на умовах рф (читай - капітуляції). Це то, як домовилися з кацапами і як "динамічно" і послідовно до того йшла банда продажних брехливих обдолбаних і злодюжних ублюдків з Банкової.
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29.04.2024 08:53 Відповісти
Перемістились?
От як зветься те, для чого тебе призначили?..
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29.04.2024 08:48 Відповісти
Зеленський в президентському корпусі санаторію "Кришталевий палац" (Львівська, Трускавець) зранку зустрівся з особистим представником президента Туреччини, міністром внутрішніх справ Ali Yerlikaya. Причини і тематика зустрічі невідомі.

Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
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29.04.2024 09:38 Відповісти
І це ще Безугла не керувала військами. Все саме цікаве ще попереду.
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29.04.2024 09:41 Відповісти
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

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29.04.2024 09:44 Відповісти
Не переместились, а зателемарафонились. При Залужном бы такого не было. Но продажному клоуну виднее как Украину сливать.
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29.04.2024 11:25 Відповісти
якось дивно ми воюємо, все відходимо на більш зручні рубежі і висоти
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29.04.2024 11:53 Відповісти
Нахер ми відходимо
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05.05.2024 00:06 Відповісти
"...перемістился на нові рубежі..."..."...войска перегрупуються..."...
Сирський своїма "удобнимим для зелохторату" заявами все більше нагадує конашенкова!
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29.04.2024 12:06 Відповісти
"стабілізєц" імені зеленого ******** насувається?
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29.04.2024 12:53 Відповісти
Я не пам´ятаю, щоби Залужний так часто зʼявлявся у інформпросторі, тим паче з розповідями-виправданнями «від чого стався піzдець».
Нащо нам додатковий речник ЗСУ, на посаді главкома???
Тепер ми маємо речника ОПи, на посаді верховного главкома і речника ЗСУ, на посаді главкома…
А їх посадові обовʼязки, як і обовʼязки всіх міністрів та спікера ВР виконує найліпший у світі завгосп-ларьочник дєрьмак…
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29.04.2024 13:28 Відповісти
Ну не найвеличнішому ж лідору планети і видатному Головкому розказувати про "звіздєц"

Хай про це розказує Сирський від свого імені, потім на нього все можна і "покласти".
Для цього його , мабуть, і призначили.
І рейтингу в нього не буде як у Залужного.
Хіба не за це боровся найвеличніший?
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29.04.2024 14:38 Відповісти
Якщо врахувати, що про це "поперджав" бананаф, то здача Очеретиного і навколишніх сіл була наперед спланованою держзрадою
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29.04.2024 16:58 Відповісти
Хтось ще сподівається виграти цю війну на чолі з зєлєю? Тоді вірте і єрмаку, що "неначасі"
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29.04.2024 14:20 Відповісти
Я також помітив, що Сирський часто зʼявляється у інформпросторі, в ЮТУБі.

Щось не пам"ятаю, щоб Залужний без кінця робив якісь заяви.
Тим паче що ЗЄ би тоді почав нервувати.

А Сирському він рота не закриває. Чи той каже тільки те, що йому дозволили?
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29.04.2024 14:20 Відповісти
Щаз він на партнерів буде гнати, а на бубо4ку ні, бо тактика "здаєм, ліжем ОПу, красиво рапортуєм" поки норм робе...
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30.04.2024 14:56 Відповісти
Це і є нові підходи та нове мислення, про які гундосив наркеши ятутовий.
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30.04.2024 20:44 Відповісти
Рожа ліца сирського зрівнялася з будкою нашого боневтіка
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05.05.2024 00:04 Відповісти
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