Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Ворог досяг певних тактичних успіхів, - Сирський
Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Обстановка на фронті станом на 28 квітня 2024 року
За словами головнокомандувача, ворог наразі активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.
"Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації", - зауважує Сирський.
Він також акцентував увагу, що цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась - на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ.
На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.
"Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку - села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", - пише головнокомандувач.
На Сіверському напрямку, як зазначається, противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.
"На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".
Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - додає Сирський.
Бої на Півдні України
Також, за його словами, все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринків. Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.
Також, як стверджує Сирський, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).
Обстановка на Півночі
"На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає. Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - сказано у дописі.
"Продовжуємо ротацію військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин. Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю. Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки", - резюмує Сирський.
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Це державна зрада призначати ворога на найвищу посаду, який просто стане для всіх катом у цій війні.
авнокомондающий ЗСУ не справились. Тем более гндонистое тцк, опустившее всё ВСУ.
Конституція України
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава обовьязок не виконала. Какие претензии к цивильным?
Статья 3.
Кто там говорил что во время войны конституция не действует?
Після того, як вони почали вмішуватися своїми некомпетентними рішеннями в діяльність збройних сил, в нас провальний 2024 рік, криза в суспільстві та збройних силах. І це тільки квіточки, побачимо що буде літом.
До речі, в травні 2019 році два кума, два кремлівських курсанта Хомчак і Сирський стали рулювати в ЗСУ бо мали шикарний блат в міноборони рашки. А Хрипатий злодюжка саме і шукав кренделів з таким блатом. Пожинаємо плоди.
Сратьєхі з ОПУ, не дарма сиділи, на отих ставках Зеленського з секретаркам … Видно, що «башковиті», тепер знову, бійці будуть «героїчно», виправляти, їх сратехічні прой§и!!!
Сратьєхі, будуть у чий час в ТИЛУ, на зелєрмарафонах тільки очима лупати та руками розводити…
Оманські рулять в ОПУ, як і з вагнергейтом…
Непокаране зло, наливається КРОВЮ!
І жодного доната на ЗСУ у когось з шести "потужних" менеджерів...
Чи він хоче почивать на лаврах, а за все, що коїться, хай відповідає хтось інший?
Відповідати повинен саме він! І за зраду в першу чергу.
От як зветься те, для чого тебе призначили?..
Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Сирський своїма "удобнимим для зелохторату" заявами все більше нагадує конашенкова!
Нащо нам додатковий речник ЗСУ, на посаді главкома???
Тепер ми маємо речника ОПи, на посаді верховного главкома і речника ЗСУ, на посаді главкома…
А їх посадові обовʼязки, як і обовʼязки всіх міністрів та спікера ВР виконує найліпший у світі завгосп-ларьочник дєрьмак…
Хай про це розказує Сирський від свого імені, потім на нього все можна і "покласти".
Для цього його , мабуть, і призначили.
І рейтингу в нього не буде як у Залужного.
Хіба не за це боровся найвеличніший?
Щось не пам"ятаю, щоб Залужний без кінця робив якісь заяви.
Тим паче що ЗЄ би тоді почав нервувати.
А Сирському він рота не закриває. Чи той каже тільки те, що йому дозволили?