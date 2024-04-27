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Новини Війна
16 021 91

Обстановка на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перед учасниками коаліції виступив глава держави Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - зазначив Сирський.

Також читайте: США виділяють 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, - Остін

За його словами, він подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави.

Автор: 

бойові дії (3681) Олександр Сирський (583) Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+31
"...Володимир Зеленський, Рустем Умєров, Кирило Буданов..."

Галерея ганьби...
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27.04.2024 14:48
+27
И это прямой результат смены военного руководства
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27.04.2024 14:48
+24
Загострення було коли Залужного та Україну в спину вдарили, а тепер це вже наслідки
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27.04.2024 14:47
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Если выводов по командованию подразделений не сделаешь, то тенденция будет вообще печальная
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27.04.2024 14:47 Відповісти
Маю надію Залужний з НАТІВЦЯМИ з Лондону підкаже Сирському, як обходити інфою вовоЕрмаківськоКозиревську бордельню іменовну СТАВКОЮ НЕТРЯПКИ ЄРМАК
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27.04.2024 15:17 Відповісти
Це що прикол такий? Сирський пряма кандидатура дєрьмаків , яку вони розкручували 2 роки.
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27.04.2024 15:44 Відповісти
він нормально воював з 2014 го й якщо захоче лишитися достойним генералом а не підлизувачем зрадникам, то може стане типу Джнсоном у США ?Це мої мрії - нухіба ніззя?
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27.04.2024 16:26 Відповісти
*****
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27.04.2024 23:58 Відповісти
Сирскій , в тебе нема , як і в « янетряпки» СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ!ZEІУДА , поверни Валерія Залужного!
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27.04.2024 19:47 Відповісти
Як? Всі бігом як зайці йбуться. Трохи трохи почекати. Далі буде гірше то є доля.Оман таки діє чи не так?
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28.04.2024 10:14 Відповісти
Загострення було коли Залужного та Україну в спину вдарили, а тепер це вже наслідки
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27.04.2024 14:47 Відповісти
Він в зелених не брав
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27.04.2024 14:52 Відповісти
Залужний би не підтакував Блазню та не біг виконувати дурнуваті дитячі забаганки.
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27.04.2024 14:56 Відповісти
"Контрнаступ" = "успішний комунікаційний кейс" від радників єрмака (Даші Зарівної та Подоляка).
Де Залужний анонсував той "контрнаступ", піарився на ньому, чи щось обіцяв?

Залужний бив кацапів не гірше за Наполеона: під Києвом, під Херсоном, під Харковом. Цих три битви виграні завдяки Залужному та героїчним діям Сил Оборони України.
Те що треба було далі робити (та якими ресурсами) він розповів у тих небагатьох статтях для західних ЗМІ.
Саме Залужний викорінював довбаний совок з армії.
Отой контрнаступ мав йти на іншому напрямку, але Блазень вирішив інакше. Ще й три бригади (с запланованих для цього наступу) забрали на "фортецю Бахмут"...

Ви хоча би почитайте щось про права військових при умовному мирному часі, а потім кажіть про що там "Залужний не знав".
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27.04.2024 15:20 Відповісти
Не Залужний іздив по світу і розповідав казки про конрнаступ, від якого всі паРашкінці обісруться і побіжать аж до Мацкви...


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27.04.2024 15:36 Відповісти
А хтось дозволив Залужному той публічний виступ?
Ви не плутаєте військового та політика?
Ви в курсі що військові навіть окоп не мали права викопати без дозволу місцевої влади чи власника землі до введення воєнного стану?
"Посилав на мінні поля українців" не Залужний. Спробуйте хоч трохи розібратися у військовій субординації на одинадцятому році війни.
Хто "поїхав жити у Лондон"?
Коли Залужного звільнили з ЗСУ?
Біда України - це ідіоти та невігласи, а влада яку вони обирають - це вже наслідки.
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27.04.2024 15:37 Відповісти
Не дитячі , а ГНИДО-кремлівські!
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27.04.2024 19:48 Відповісти
Реєстрація: 26.04.2024
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27.04.2024 15:04 Відповісти
І що? З якоїсь дати заборонили тут реєструватися? Чи що?
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27.04.2024 15:05 Відповісти
отсосни і у*бни - зелена тварина
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27.04.2024 15:26 Відповісти
Одноразові блазенята.
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27.04.2024 15:21 Відповісти
Принаймні тебе на бутилку вже насадив би
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27.04.2024 15:27 Відповісти
Загострення від того, що зброї з вересня майже немає, після невдалого контрнаступу., а перш за все, що співвідношення сил 1:20 в усьому.. А країни тільки співчували та висловлювали занепокоєння..
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27.04.2024 17:42 Відповісти
И это прямой результат смены военного руководства
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27.04.2024 14:48 Відповісти
Это прямой результат отсутствия американской помощи, дурачок!
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27.04.2024 16:45 Відповісти
Совпадєніє?
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27.04.2024 21:50 Відповісти
При Залужном не отступали?
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27.04.2024 18:20 Відповісти
"...Володимир Зеленський, Рустем Умєров, Кирило Буданов..."

Галерея ганьби...
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27.04.2024 14:48 Відповісти
Список малоросів
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27.04.2024 15:14 Відповісти
Не українець, не українець, не українець.
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27.04.2024 14:55 Відповісти
справа в тому, що всі країни порозверталися фактично, допомоги і не було фактично., тільки, щоб фронт трохи тримався. І національньсть тут навіть не на 5-му місці
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27.04.2024 17:44 Відповісти
Це не національність. Це приналежність. І це важливо для стратегії.
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27.04.2024 21:53 Відповісти
**** толку тцкашники на Львівщині українці … а може й ляхи. …
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27.04.2024 21:54 Відповісти
Вона має цю тенденцію як тільки тебе поставили головкомом
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27.04.2024 14:55 Відповісти
No shit!
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27.04.2024 14:56 Відповісти
наслідки совкового мислення та освіти даються усирському взнаки
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27.04.2024 14:59 Відповісти
У 2009 році лише 14% українців позитивно ставилися до ідеї вступу в НАТО, і це був високий результат порівняно з попередніми роками.
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27.04.2024 15:04 Відповісти
Соціологія ахметова та пинчука завжди брехала.
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27.04.2024 15:18 Відповісти
А чому всі забули про Декларацію 1990-го року?Де ми брали на себе певні забов'язання в обмін на Незалежність в майбутньому??Там було прописано? ніякого НАТО, ніякої ядерної зброї, майже статус нейтралілету., тощо. А потім, раптово, вирішили все змінити..Чи вважали, що це рашці "сподобається".Чи мали, чим відбиватися від ворога, у якого перевага в 20 разів?На ЩО сподівалися??А якщо сюди додати ще і мовні "дебати-чварки"..Про що зараз мова "у свинячий голос"
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27.04.2024 17:49 Відповісти
У 1990 році була частина росіі під назвою усср.
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27.04.2024 18:06 Відповісти
Намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою і " певні забов'язання (перед ким?) в обмін на Незалежність" - різні речі. Декларацію прийняли депутати Верховної Ради УРСР (більшість - комуністи) на виконання резолюції XXVIII з'їзду КПУ. А, якщо боятися, що щось рашці не сподобається, то не потрібна ні Незалежність ні захист України.
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27.04.2024 22:22 Відповісти
Знайдено синонім до слова "пі..дєц" - "загострення"
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27.04.2024 15:05 Відповісти
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02R5NwnbsgFyBzXS2QC4x7koyVZtyqwe5YMCWyNX64Lp2HMQyrutngLpzZK1c3qPkwl?__cft__[0]=AZWRc0xUUmK4G_XOB47j0TYorqr4seiqC74E3gAt0pJ67RwQO7cfLRMG3nLlC8z83cRQFVN6bH59cQtFTHLdJHHTlRP1y-oGhLhQD0hvIswqQQPA-1hH6Qy9leaTrN3vJzMlGgVnPqeulWBylfilRg_1CCUGneQ2NS12v98d_IEpDZmJcRmF2eN34bESDES42IY&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

Як в Ізраїлі підлеглі усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для України

Головний принцип, завдяки якому армія Ізраіля перемагає у війнах, проводить реформи та робить усе для зменшення втрат військовослужбовців

"У ЦАГАЛі існують украй незвичні способи йти проти старших офіцерів. "Я бував в ізраільських армійських підрозділах, де ми позбувалися офіцерів, - розповів нам Міхаель Орен (офіцер ЦАГАЛ та посол Ізраілю в США) - де люди просто збиралися разом і голосуванням їх зміщували. Ви йдете до нього і кажете: "Ми не хочемо, щоб ти нами керував. Ти не годишся". У нас усі ж з одним на "ти". Ви йдете до його керівника і кажете: "Цьому хлопцеві треба на вихід". Усе значно більше залежить від результатів роботи, ніж від звання".

Генерал ЦАГАЛу Моше "Богі" Яалон, який був начальником Генштабу армії, розповів: "Один резервний підрозділ проводив операцію в ліванському селі Дабу. Дев'ятьох із наших солдат та офіцерів було вбито. Солдати, які вижили, звинуватили комбата у некомпететному проведенні операції. Солдати однієї чоти пішли до командира бригади, щоб поскражитись на комбата. Комбриг, звичайно, провів власне розслідування. Комбата змусили піти з посади завдяки процесові, який ініціювали його підлеглі".

Екс-начальник Генштабу ЦАГАЛ Яалон вважає, що ця унікальна риса ізраїльскої армії критично важлива для її ефективності:

"Ключовим для лідерства є впевненість солдат у їхньому командирі. Якщо ви не довіряєте йому, якщо ви не впевнені в ньому, ви не можете слідувати за ним. А у цьому випадку комбат проявив професійну неспроможність. А буває і моральна неспроможність. Солдат має знати, що вийти з цим на люди, заговорити про це - не тільки прийнятно, а й заохочується".

Колишній викладач Військової академії Вест-Пойнт (армія США) Фред Кеген визнає, що американцям є чого повчитися в ізраїльтян: "У нашій ситуації стимули мають перекіс у один бік. Щоб отримати підвищення, офіцер має лише догодити старшим за нього офіцерам. Його підлеглі ніяк не можуть на це вплинути".

Як пояснює Міхаель Орен, "в Ізраілі існує неписана соціальна угода: ми будемо служити в цій армії, якщо уряд і армія відповідально ставитимуться до нас".
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27.04.2024 15:10 Відповісти
А у нас призначають тих.хто шмарклю в дупу готовий цілувати.
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27.04.2024 16:13 Відповісти
Люто плюсую!
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27.04.2024 17:54 Відповісти
Мгм...
Смажений когут у загострення клюнув.
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27.04.2024 15:17 Відповісти
23 дні тому.

Зеленський розповів, що «вдалося стабілізувати наші позиції» на фронті.
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27.04.2024 15:20 Відповісти
шо б його так поперед народженням стабілізували ізделієм номер 2,
як сьогодні в Україні стабілізація
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27.04.2024 15:24 Відповісти
хочя трахатися це пролетарське діло!
от де погоджуюся з трампом там погоджуюся - встромив?
130000 доллярів і виймай і шо б все по чесному - ніяких абортів!
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27.04.2024 16:50 Відповісти
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid08fca7aFxx72pkTdKeUDVGeaCqkWKRk6yB82LtjRxD2xUxa3mWZyrhi7sLVg5DspBl?__cft__[0]=AZXgnCqvnOq2v4ZeTPX28RXV9oMHLOMoFscaRi-XF-skPf2lGOX7jE7fM20m7gLAE_e4mX-Z6CASF9MPdr4Clm-_seNBxQJCKnjHt0LZL3ap3JbuYeV6-gs0mdF6XUBl4-Ep9fUBBL4t0nftxSjAvRUlnWF0t5iDS1EXkmwXyYsXIWosP-MHjzTQmorqKji0d4e1zwW13Lyu1lZIuY7ZAE1r9ValxM4Qs2p93V4uZXIqWA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·

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Примушую себе писати рецепти перемоги. Примушую - бо віра в те, що писання це щось змінить, не така в мене сильна.

Примусова мобілізація, звісно, потрібна. Але однією лише примусовою мобілізацією ми не переможемо у цій затяжній війні.

Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог. Ворогу практично неможливо якось вбити мотивацію. А от командир може своїми діями знищити у своїх підлеглих будь-який потяг до ініціативи і активності. В результаті, армія слабшає, перетворюючись із мотивованої на немотивовану.

Як відомо, абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому дуже часто безпосередні втрати ЗСУ від самовільного залишення частини чи дезертирства через неналежне керування всевладного посадовця - командира більші, ніж від вогню противника.

Прикро, але я знаю справді сміливих і відданих Батьківщині воїнів, котрі пішли в СЗЧ, хоча спершу добровільно воювали на нулі. Просто їх командири ставилися до них, як до м'ясної худоби, і використовували їх не як цінний інструмент, а як витратний матеріал.

На противагу тому законодавству, котре понаприймали нещодавно, слід ухвалити закон «Про заохочення до служби в Силах оборони України». Ним можна, наприклад, запровадити систему оцінювання ефективності командирів, спростити процедури переходу з частини у частину для тих, хто служить понад визначений термін (1-2 роки), заохотити звичайних громадян створювати військові аутсорсингові компанії (тобто приватні підрядники, котрі зможуть робити для ЗСУ частину їх роботи, котру нині можна робити тільки військовослужбовцям - ремонт техніки біля ЛБЗ, побудова інженерних споруд, дальня аеророзвідка, радіорозвідка тощо).

Найцікавіше, що це все реально зробити за кілька днів і без закону. Але суспільство зайняло вичікувальну позицію. Від влади у нас прийнято вимагати зміни, а от від армії? Приміром, чому є багатомільйонний комплекс державних, грантових і громадських структур для боротьби з корупцією, а для боротьби з непрофесіоналізмом у війську аналогічної сили -немає? Чи не більше ми втрачаємо від другого, аніж від першого?
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27.04.2024 15:32 Відповісти
хіба мобілізація врятує, якщо зброї є на 10%??
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27.04.2024 17:52 Відповісти
Пост про недолугих командирів, а не про мобілізацію.
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28.04.2024 00:19 Відповісти
Це все робилося і робиться зеленими блазнями спецом.
Бо їм потрібно позбутися тих хто спитав би з них за "********".
Тому і командири-м'ясники отримували підвищення і всіляко заохочувалися і заохочуються, а солдат перетворили на безсловесних рабів.
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27.04.2024 17:58 Відповісти
Сирський справжні справи з 115 бригадою не хоче розповісти?...
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27.04.2024 15:38 Відповісти
А що там?
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27.04.2024 16:25 Відповісти
Про ситуацію з Очеретино від бійця 115 бригади:

Їх бригада з старим комбригом стояла майже 2 роки під Донецьком, не втратили жодної позиції.

В лютому після призначення сирського головнокомандувачем - він одразу зняв старого комбрига, і поставив свою людину.

Той за неповний місяць також познімав всіх старих комбатів та інший офіцерський склад на своїх.

Коли прийшлося до наступу кацапів в квітні - виявилося, що новопризначені офіцери повністю не контролюють ситуацію, не забезпечили технікою і ************, і взагалі бездарі у воєнних справах. Тому з бригади мало хто вийшов.

На розбір польотів після цього до них приїзжав особисто сирський (комбриг так і не з'явився в частині, комбати також раптово всі зникли, народ готовий був їх завалити). За результатами розмови сирського також послали в очі, тому їх подали на розформування

Якось так..
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27.04.2024 18:51 Відповісти
Своя людина це племінник.
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27.04.2024 19:57 Відповісти
Про контрнаступ Залужний і слова не говорив, говорили все ОП разом з Верховним і внас іде війна нехватає о/с але більше 100 боєвих генералів опинилися по заштатом через політичні амбиції верховного з замінною головкама .
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27.04.2024 16:04 Відповісти
"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; "загострення і десятки тисяч жертв за останні пів року організував "зелений рашистський слуга , президент -зрадник "-

Про це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників,

Зазначається, що Зеленський у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й наголосив, що потім не буде зброї.

Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування. Джерело:
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27.04.2024 16:08 Відповісти
А назад Бахмут вже не хоче брать?
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27.04.2024 16:11 Відповісти
Зєля помиливсь лише у трьох випадках, взявши в команду Залужного, Гео Лероса і Полякова. Решта його команди - суцільне лайно.

Вибори, чи ще поскиглимо?
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27.04.2024 16:12 Відповісти
Цих виродкі від корита вже не відірвеш. Виборів (принаймні, прозорих) вже не буде ніколи. Може бути лише такий фарс, як у паРаші з 146% міні-хуйлом.
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27.04.2024 17:41 Відповісти
Кожні вибори з 2010го року фальшуються. Але не більше 10-15%. Більше неможливо. А у Залужного зараз 95% довіри. Тому другого туру не буде))

Важливо, щоб вибори відбулись
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27.04.2024 17:58 Відповісти
треба було кошевого ставити Головнокомандувачем може більше повело б
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27.04.2024 16:14 Відповісти
"Загострення"? Весняне чи може системне? Хто б міг подумати!
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27.04.2024 16:16 Відповісти
Ой, а хто ж у нас генерал?
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27.04.2024 16:29 Відповісти
Неадекватний.
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27.04.2024 17:05 Відповісти
Не той командувач . От і весь розклад !
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27.04.2024 17:35 Відповісти
Так твій гундосий Лідор нещодавно ******, що "фронт стабілізувався" і "все зашибісь". Зелена ******* колись за свій ****** взагалі буде відповідати?
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27.04.2024 17:39 Відповісти
сыр сыр сыр - звуки от сырского
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27.04.2024 17:40 Відповісти
Залужный не был таким сопливым как сырский
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27.04.2024 17:44 Відповісти
Деликатность ни к чему. С осени 23 г наступил голод на все виды боеприпасов. Особенно к западному оружию. И все это знают. А кацапы тем более. Опять их за дураков будем держать??? Запад нас подставил. Как, почему, зачем, в угоду кому---а теперь это и не нужно. Слишком поздно. Погибли лучшие, те первые что пошли. И сегодня нам дают деньги, да откупаются они! Неужели не ясно? А нужны современные системы. Не дадут---уверен. Давайте решать.
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27.04.2024 17:52 Відповісти
потрібно було провести примусову експропріацію ще років 10 тому, закупити озброєння, а не давати, щоб смоктали "нафту-газ-керогаз" транзитом.. Про які гарантії мріяли?Придурки
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27.04.2024 17:54 Відповісти
Так сразу стал напоминать в 14 г что всякая революция или Майдан только тогда приносят пользу, когда пол года работает Конвент и гильотина. И всё имущество срочно берут на переучёт. А когда песни поют----дальше не стану. И так ясно что вышло. Реально в мире было пару революций настоящих. Сто раз приводил пример. Стоило одной дуре ляпнуть что если парижанам не хватает на хлеб, то пусть едят пирожные---тут же дуру изловили, башку отрубили и хлопца что её любил тоже в яму с известью вкинули и тоже башку отрубив. Заодно и Бастилию снесли. А потом был Конвент. И на Гревской площади обувь прилипала к мостовой изза крови. Результат на сегодня. Своё ЯО, лучший в мире сыр, вино, море, дороги и первое место в мире по туристам. Примерно 82-86 мил прибывает посмотреть. Умножьте каждого пусть на 100евро---хороший довесок в бюджет. Генерал Пиночет 850 чел прибил, 15 тыс уехали---с 1987г самая динамично развивающаяся экономика в Ю Америке это в Чили, и по сей день. Где ни хера не вышло, рассказывать не стану---в окно видно каждому. Классика жанра!
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27.04.2024 18:24 Відповісти
Давайте решать"

И что решать, Ваня? соглашаться на условия *****??
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27.04.2024 18:26 Відповісти
Пей Петя кленовый сироп с оладями на дрожжах, спи спокойно. Решать нам конечно.
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27.04.2024 18:38 Відповісти
Питання не тільки у сирському у нас вся чиновницька банда така..., вони звикли тільки жерти... Як приклад - по Дніпру луплять і луплять, а вони витрачають гроші на низкопідлогові трамваї..., на них скоро і їздити буде нікому... Шапіто!
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27.04.2024 19:05 Відповісти
А кто... А КТО ЭТО СДЕЛАЛ???
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27.04.2024 19:51 Відповісти
Профуканные территории это те территории и населенные пункты, где идет ротация бригад по приказу Сырского.
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27.04.2024 19:52 Відповісти
Схоже що тенденція має злий намір !
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27.04.2024 20:02 Відповісти
Два роки окопної війни. Як великий стратег заявляє епоха Стагнації на фронті закінчилась. А на чию користь він промовчав. Мовляв, здогадайтесь самі. Ось тепер український нарід вже ДОПЕТРИВ на чию користь ! Що кричати Сирський - красава, бо він за оцінкою стратега потужний генерал ! А Залужний втратив віру в перемогу, тому його списати треба було ? Може вже вистачить: Авдіївка в оточенні, Очеретяне - помилка бійців ? Якщо там наверху такі потужні, то нехай вони визволяють втрачені території за 2-3 місяця. Своїми кварталами, ківінами у трусах.
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27.04.2024 20:09 Відповісти
Сирський вліз не у свою справу. Не тягнеш- чого пхаєшся рогами ?
Те саме стосується і сумнівно легітимного зеленського.
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27.04.2024 20:24 Відповісти
А тупорилий ішак вже не хоче коментувати ситуацію? Залужний не влаштовував ішака, а здаючи одну позицію за іншою Сирський влаштовує? Звісно ж, ішаку треба було вести справу до договорняка, на що Залужний не погоджувався. А "троянський кінь" в ЗСУ Сирський беззастережно виконує настанови верховного ішака та ще й виводить обкуреного муфлона з під удару.
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27.04.2024 20:29 Відповісти
Ого! Осяяння!!! Треба десь записати. Не пройшло і півроку.
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27.04.2024 21:20 Відповісти
Іншими словами: Я повний довбень, який уявив себе головкомом ЗСУ, з подачі агента козиря і за підтримки найвеличнішого боневтіка, та ще якогось Умерова , зовсім не знаю і не розумію потік подій на фронті! Я просто кремлівський довбень, який вчився на мемуарах ,такого ж довбня жукова! І ще я вимагаю звання героя , але не знаю якої країни?!
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27.04.2024 22:32 Відповісти
Коли вже тебе шльопнуть, кріт московський, і м'ясник. Почав зі здачі Дебальцево, і далі список зданих 'фортець' і сточених в м'ясних атаках резервів продовжується
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28.04.2024 03:51 Відповісти
Захисники Залужного!
Відповісте на запитання, ХТО просував і всіляко актуалізовував закон 8271?!!
Відповідайте, чорти сцикливі!
Це не най-най-най- "За-!"?
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28.04.2024 11:10 Відповісти
от же ж вміє красиво та МЯКО ****...ти
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28.04.2024 11:19 Відповісти
 
 