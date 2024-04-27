Обстановка на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України.
Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що перед учасниками коаліції виступив глава держави Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - зазначив Сирський.
За його словами, він подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави.
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Де Залужний анонсував той "контрнаступ", піарився на ньому, чи щось обіцяв?
Залужний бив кацапів не гірше за Наполеона: під Києвом, під Херсоном, під Харковом. Цих три битви виграні завдяки Залужному та героїчним діям Сил Оборони України.
Те що треба було далі робити (та якими ресурсами) він розповів у тих небагатьох статтях для західних ЗМІ.
Саме Залужний викорінював довбаний совок з армії.
Отой контрнаступ мав йти на іншому напрямку, але Блазень вирішив інакше. Ще й три бригади (с запланованих для цього наступу) забрали на "фортецю Бахмут"...
Ви хоча би почитайте щось про права військових при умовному мирному часі, а потім кажіть про що там "Залужний не знав".
Ви не плутаєте військового та політика?
Ви в курсі що військові навіть окоп не мали права викопати без дозволу місцевої влади чи власника землі до введення воєнного стану?
"Посилав на мінні поля українців" не Залужний. Спробуйте хоч трохи розібратися у військовій субординації на одинадцятому році війни.
Хто "поїхав жити у Лондон"?
Коли Залужного звільнили з ЗСУ?
Біда України - це ідіоти та невігласи, а влада яку вони обирають - це вже наслідки.
Галерея ганьби...
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Як в Ізраїлі підлеглі усувають з посад недостатньо ефективних генералів та командирів. Актуальна тема для України
Головний принцип, завдяки якому армія Ізраіля перемагає у війнах, проводить реформи та робить усе для зменшення втрат військовослужбовців
"У ЦАГАЛі існують украй незвичні способи йти проти старших офіцерів. "Я бував в ізраільських армійських підрозділах, де ми позбувалися офіцерів, - розповів нам Міхаель Орен (офіцер ЦАГАЛ та посол Ізраілю в США) - де люди просто збиралися разом і голосуванням їх зміщували. Ви йдете до нього і кажете: "Ми не хочемо, щоб ти нами керував. Ти не годишся". У нас усі ж з одним на "ти". Ви йдете до його керівника і кажете: "Цьому хлопцеві треба на вихід". Усе значно більше залежить від результатів роботи, ніж від звання".
Генерал ЦАГАЛу Моше "Богі" Яалон, який був начальником Генштабу армії, розповів: "Один резервний підрозділ проводив операцію в ліванському селі Дабу. Дев'ятьох із наших солдат та офіцерів було вбито. Солдати, які вижили, звинуватили комбата у некомпететному проведенні операції. Солдати однієї чоти пішли до командира бригади, щоб поскражитись на комбата. Комбриг, звичайно, провів власне розслідування. Комбата змусили піти з посади завдяки процесові, який ініціювали його підлеглі".
Екс-начальник Генштабу ЦАГАЛ Яалон вважає, що ця унікальна риса ізраїльскої армії критично важлива для її ефективності:
"Ключовим для лідерства є впевненість солдат у їхньому командирі. Якщо ви не довіряєте йому, якщо ви не впевнені в ньому, ви не можете слідувати за ним. А у цьому випадку комбат проявив професійну неспроможність. А буває і моральна неспроможність. Солдат має знати, що вийти з цим на люди, заговорити про це - не тільки прийнятно, а й заохочується".
Колишній викладач Військової академії Вест-Пойнт (армія США) Фред Кеген визнає, що американцям є чого повчитися в ізраїльтян: "У нашій ситуації стимули мають перекіс у один бік. Щоб отримати підвищення, офіцер має лише догодити старшим за нього офіцерам. Його підлеглі ніяк не можуть на це вплинути".
Як пояснює Міхаель Орен, "в Ізраілі існує неписана соціальна угода: ми будемо служити в цій армії, якщо уряд і армія відповідально ставитимуться до нас".
Смажений когут у загострення клюнув.
Зеленський розповів, що «вдалося стабілізувати наші позиції» на фронті.
як сьогодні в Україні стабілізація
от де погоджуюся з трампом там погоджуюся - встромив?
130000 доллярів і виймай і шо б все по чесному - ніяких абортів!
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Примушую себе писати рецепти перемоги. Примушую - бо віра в те, що писання це щось змінить, не така в мене сильна.
Примусова мобілізація, звісно, потрібна. Але однією лише примусовою мобілізацією ми не переможемо у цій затяжній війні.
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог. Ворогу практично неможливо якось вбити мотивацію. А от командир може своїми діями знищити у своїх підлеглих будь-який потяг до ініціативи і активності. В результаті, армія слабшає, перетворюючись із мотивованої на немотивовану.
Як відомо, абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому дуже часто безпосередні втрати ЗСУ від самовільного залишення частини чи дезертирства через неналежне керування всевладного посадовця - командира більші, ніж від вогню противника.
Прикро, але я знаю справді сміливих і відданих Батьківщині воїнів, котрі пішли в СЗЧ, хоча спершу добровільно воювали на нулі. Просто їх командири ставилися до них, як до м'ясної худоби, і використовували їх не як цінний інструмент, а як витратний матеріал.
На противагу тому законодавству, котре понаприймали нещодавно, слід ухвалити закон «Про заохочення до служби в Силах оборони України». Ним можна, наприклад, запровадити систему оцінювання ефективності командирів, спростити процедури переходу з частини у частину для тих, хто служить понад визначений термін (1-2 роки), заохотити звичайних громадян створювати військові аутсорсингові компанії (тобто приватні підрядники, котрі зможуть робити для ЗСУ частину їх роботи, котру нині можна робити тільки військовослужбовцям - ремонт техніки біля ЛБЗ, побудова інженерних споруд, дальня аеророзвідка, радіорозвідка тощо).
Найцікавіше, що це все реально зробити за кілька днів і без закону. Але суспільство зайняло вичікувальну позицію. Від влади у нас прийнято вимагати зміни, а от від армії? Приміром, чому є багатомільйонний комплекс державних, грантових і громадських структур для боротьби з корупцією, а для боротьби з непрофесіоналізмом у війську аналогічної сили -немає? Чи не більше ми втрачаємо від другого, аніж від першого?
Бо їм потрібно позбутися тих хто спитав би з них за "********".
Тому і командири-м'ясники отримували підвищення і всіляко заохочувалися і заохочуються, а солдат перетворили на безсловесних рабів.
Їх бригада з старим комбригом стояла майже 2 роки під Донецьком, не втратили жодної позиції.
В лютому після призначення сирського головнокомандувачем - він одразу зняв старого комбрига, і поставив свою людину.
Той за неповний місяць також познімав всіх старих комбатів та інший офіцерський склад на своїх.
Коли прийшлося до наступу кацапів в квітні - виявилося, що новопризначені офіцери повністю не контролюють ситуацію, не забезпечили технікою і ************, і взагалі бездарі у воєнних справах. Тому з бригади мало хто вийшов.
На розбір польотів після цього до них приїзжав особисто сирський (комбриг так і не з'явився в частині, комбати також раптово всі зникли, народ готовий був їх завалити). За результатами розмови сирського також послали в очі, тому їх подали на розформування
Якось так..
Про це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників,
Зазначається, що Зеленський у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й наголосив, що потім не буде зброї.
Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування. Джерело:
Вибори, чи ще поскиглимо?
Важливо, щоб вибори відбулись
И что решать, Ваня? соглашаться на условия *****??
Те саме стосується і сумнівно легітимного зеленського.
Відповісте на запитання, ХТО просував і всіляко актуалізовував закон 8271?!!
Відповідайте, чорти сцикливі!
Це не най-най-най- "За-!"?