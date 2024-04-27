Обстановка на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перед учасниками коаліції виступив глава держави Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - зазначив Сирський.

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За його словами, він подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави.