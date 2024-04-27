Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что перед участниками коалиции выступили глава государства Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - отметил Сырский.

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По его словам, он поблагодарил участников и лично министра обороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку нашего государства.