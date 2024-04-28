Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. Враг достиг определенных тактических успехов, - Сырский

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Обстановка на фронте по состоянию на 28 апреля 2024 года

По словам главнокомандующего, враг сейчас активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи.

"Происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации", - замечает Сырский.

Он также акцентировал внимание, что на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась - на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.

На Луганщине противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

"Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет", - пишет главнокомандующий.

Также читайте: Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению, - Сырский

На Северском направлении, как отмечается, противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.

"На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность", - добавляет Сырский.

Также читайте: Враг хочет захватить Часов Яр до 9 мая, - Сырский

Бои на Юге Украины

Также, по его словам, все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Работино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынков. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Также, как утверждает Сырский, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Обстановка на Севере

"На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет. Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее опасных направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась. Противник применяет новые подразделения на бронетехнике и периодически добивается тактического успеха, - Сырский

"Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей. Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной акцент делается на качество и мастерство во владении оружием. Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", - резюмирует Сырский.