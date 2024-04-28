Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. Враг достиг определенных тактических успехов, - Сырский
Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.
Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Обстановка на фронте по состоянию на 28 апреля 2024 года
По словам главнокомандующего, враг сейчас активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи.
"Происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации", - замечает Сырский.
Он также акцентировал внимание, что на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась - на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.
На Луганщине противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.
"Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет", - пишет главнокомандующий.
На Северском направлении, как отмечается, противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.
"На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".
Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность", - добавляет Сырский.
Бои на Юге Украины
Также, по его словам, все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Работино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынков. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.
Также, как утверждает Сырский, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).
Обстановка на Севере
"На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет. Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее опасных направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - говорится в заметке.
"Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей. Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной акцент делается на качество и мастерство во владении оружием. Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", - резюмирует Сырский.
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Це державна зрада призначати ворога на найвищу посаду, який просто стане для всіх катом у цій війні.
авнокомондающий ЗСУ не справились. Тем более гндонистое тцк, опустившее всё ВСУ.
Конституція України
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава обовьязок не виконала. Какие претензии к цивильным?
Статья 3.
Кто там говорил что во время войны конституция не действует?
Після того, як вони почали вмішуватися своїми некомпетентними рішеннями в діяльність збройних сил, в нас провальний 2024 рік, криза в суспільстві та збройних силах. І це тільки квіточки, побачимо що буде літом.
До речі, в травні 2019 році два кума, два кремлівських курсанта Хомчак і Сирський стали рулювати в ЗСУ бо мали шикарний блат в міноборони рашки. А Хрипатий злодюжка саме і шукав кренделів з таким блатом. Пожинаємо плоди.
Сратьєхі з ОПУ, не дарма сиділи, на отих ставках Зеленського з секретаркам … Видно, що «башковиті», тепер знову, бійці будуть «героїчно», виправляти, їх сратехічні прой§и!!!
Сратьєхі, будуть у чий час в ТИЛУ, на зелєрмарафонах тільки очима лупати та руками розводити…
Оманські рулять в ОПУ, як і з вагнергейтом…
Непокаране зло, наливається КРОВЮ!
І жодного доната на ЗСУ у когось з шести "потужних" менеджерів...
Чи він хоче почивать на лаврах, а за все, що коїться, хай відповідає хтось інший?
Відповідати повинен саме він! І за зраду в першу чергу.
От як зветься те, для чого тебе призначили?..
Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Сирський своїма "удобнимим для зелохторату" заявами все більше нагадує конашенкова!
Нащо нам додатковий речник ЗСУ, на посаді главкома???
Тепер ми маємо речника ОПи, на посаді верховного главкома і речника ЗСУ, на посаді главкома…
А їх посадові обовʼязки, як і обовʼязки всіх міністрів та спікера ВР виконує найліпший у світі завгосп-ларьочник дєрьмак…
Хай про це розказує Сирський від свого імені, потім на нього все можна і "покласти".
Для цього його , мабуть, і призначили.
І рейтингу в нього не буде як у Залужного.
Хіба не за це боровся найвеличніший?
Щось не пам"ятаю, щоб Залужний без кінця робив якісь заяви.
Тим паче що ЗЄ би тоді почав нервувати.
А Сирському він рота не закриває. Чи той каже тільки те, що йому дозволили?