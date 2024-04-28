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Новости Война
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Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. Враг достиг определенных тактических успехов, - Сырский

сирський

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Обстановка на фронте по состоянию на 28 апреля 2024 года

По словам главнокомандующего, враг сейчас активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи.

"Происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации", - замечает Сырский.

Он также акцентировал внимание, что на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась - на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.

На Луганщине противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

"Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет", - пишет главнокомандующий.

Также читайте: Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению, - Сырский

На Северском направлении, как отмечается, противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.

"На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность", - добавляет Сырский.

Также читайте: Враг хочет захватить Часов Яр до 9 мая, - Сырский

Бои на Юге Украины

Также, по его словам, все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Работино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынков. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Также, как утверждает Сырский, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Обстановка на Севере

"На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет. Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее опасных направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась. Противник применяет новые подразделения на бронетехнике и периодически добивается тактического успеха, - Сырский

"Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей. Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной акцент делается на качество и мастерство во владении оружием. Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", - резюмирует Сырский.

Автор: 

боевые действия (3926) Александр Сырский (562)


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Топ комментарии
+85
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28.04.2024 16:01
+78
А хто ж його звільнив , ****** ти шашличне падло?
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28.04.2024 16:01
+75
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28.04.2024 16:28
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Страница 3 из 3
За кого у другому турі 2019 голосував і чому саме за нього?
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28.04.2024 18:03 Ответить
А може то таємна стратегія здачі України фашистам? Хоча мудрий нарід, у якого прогресуюча патологія мозку, сам проголосував за це.
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28.04.2024 19:05 Ответить
Мало того що кацапа, ще й з родичами заручниками у кацапського фюрера
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29.04.2024 15:51 Ответить
Вітчизняною війною мають керувати представники титульної нації. Це загальнопринята практика. Навіть під час війни 1812 року кацапський цар змушений був призначити Кутузова - бездарного старця в маразмі головним, хоча керували всім Барклаї де Толлі всіх мастей... "Спеціальною військовою операцією" може керувати представник будь якої нації з достатньою кваліфікацією, а от "вітчизняною війною" повинен хоча б формально керувати представник титульної нації. Свого часу сталін відсторонив Рокосовського від захоплення Берліна, бо той мав польське коріння, на користь титульного кацапа Жукова...
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29.04.2024 17:10 Ответить
Мені все одно титульної, нетитульної, хоч американця лиш би результати давав, але в жодному разі не кацапа з якими воюємо.
Це державна зрада призначати ворога на найвищу посаду, який просто стане для всіх катом у цій війні.
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29.04.2024 20:28 Ответить
Залужный нужен. Ни зеленгский (зеленский, зеленкович, зеленков) ни новый гл
авнокомондающий ЗСУ не справились. Тем более гндонистое тцк, опустившее всё ВСУ.
Конституція України
Стаття 3.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Держава обовьязок не виконала. Какие претензии к цивильным?
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28.04.2024 17:18 Ответить
Конституция Украины
Статья 3.

Кто там говорил что во время войны конституция не действует?
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28.04.2024 17:29 Ответить
Та тепер вже ні Залужний, ні навіть Бог нічого не зробить. Ситуацію зелені довбойоби завели у повну катастрофу. Сумніваюся, що навіть допомога від амерів вплине. У владі, схоже, повний абзац.
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28.04.2024 19:08 Ответить
Це так! Вже пізно !
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28.04.2024 22:01 Ответить
Тепер вже можна проаналізувати наслідки того, що зробив зеленський. Це повністью його відповідальність, не військових - заленського та його менеджерів.

Після того, як вони почали вмішуватися своїми некомпетентними рішеннями в діяльність збройних сил, в нас провальний 2024 рік, криза в суспільстві та збройних силах. І це тільки квіточки, побачимо що буде літом.
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28.04.2024 17:23 Ответить
Хорошо что прорыва фронта на большую глубину нет и окружений, главное чтобы новая линия оброны была в состоянии держать атаки. Если будут верные решения наших штабов и быстрая поставка военной помощи, то ничего катастрофического понятно нет. Ну и F-16 помогли бы понятное дело
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28.04.2024 17:27 Ответить
Да-да, все хорошо, все по плану.
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28.04.2024 17:29 Ответить
Згідно Османського плану !
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28.04.2024 22:03 Ответить
Немає ЗАЛУжного,Шаптали,та інших з його команди.От і маємо тепер Зелупу та Творожника,які зроблять все,щоб плани ху#ла були досягнуті.
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28.04.2024 17:28 Ответить
У мене навіть сумнівів не було, що путіну до 9 травня потрібна хоч якась перемога
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28.04.2024 21:37 Ответить
Ну на самом деле все логично, я зхоть и не являюсь фанатом Сырского, но считаю что далеко не все от него зависит, намного больше от командования подразделений на передке. Кацапы прекрасно понимают что в ближайшее время ситуация с вооружениями у нас может достаточно сильно поменяться, и потому максимально активизировались там где это приносит плоды. Естественно что армия после Авдеевки отошла на рубежи, которые если и готовились - то готовились в последний момент, и естественно - недостаточно. Плюс работает эффект КАБов, когда перестали сбивать Су-34 - ситуация опять ухудшилась. Отсюда и тактические продвижения орков. Наличие достаточно большого количества снарядов должно ситуацию улучшить для нас, а ф-16 я очень надеюсь создадут кабоносцам серьезные проблемы. И тогда фронт удастся стабилизировать.
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28.04.2024 17:38 Ответить
Пригадайте, що нас є армія професійних військових (тільки як клієнтів ПриватБанку їх по списку 4 мільйони осіб) і поліцейських пенсіонерів мирного часу, які вийшли на відпочинок в 40 років. Вони отримують пенсіїї до 15 000 грн, а наприклад коли жінці яка фізично пропрацювала в цеху на заводі до пенсії добавили 200 грн, то тому військовому добавили 2 000 грн. На пенсії вони продовжували працювати в різних силових і охоронних структурах, тобто продовжували підтримувати і вдосконалювати свої військові навички. Їх держава авансом утримувала в мирний час щоб вони, коли знадобиться тобто тепер, віддали борг по професійному захисту країни.
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28.04.2024 17:42 Ответить
Все залежить на якому боці !
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28.04.2024 22:04 Ответить
ПНХ, убоище!
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04.05.2024 19:46 Ответить
Після турції в 2022 злякались за свої пердаки, вирішили взяти ізмором Зс України. Генерал на болотах був єдиним реальним ворогом. А зараз все йде по намєчєному х..... Плану.
До речі, в травні 2019 році два кума, два кремлівських курсанта Хомчак і Сирський стали рулювати в ЗСУ бо мали шикарний блат в міноборони рашки. А Хрипатий злодюжка саме і шукав кренделів з таким блатом. Пожинаємо плоди.
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28.04.2024 17:47 Ответить
Шукав не хрипатий злодюжка, шукав його куратор з ФСБ, а злодюжка тільки підписав готове рішення, що він завжди й робить. А його начальник, який у списку найвпливовіших, каже йому, що треба підписувати.
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29.04.2024 11:47 Ответить
Не відступили, не відійшли, а перемістились. Нормальний термін. Для Єдиного марафону підійде.
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28.04.2024 17:54 Ответить
Телепортировались.
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28.04.2024 18:24 Ответить
Така українська доля - демократична більшість віддала свої голоси у 19 році, за ху..ловску диктатуру раші - і всі потуги тих українців, шо зараз служать у ЗСУ( всіх - з верху - до піхотинця) - там вже нема мотивованих захищати Україну - їх всіх, майже, їх влада - зеленских+більшість- та він же з кожного білборду запрошував - Зробимо їх, всіх, ще раз - нехай рашисти гвалтують 6-ти місячних дитин, гвалтують жінок - дітей, вбивають всіх, вивозять дітей до спецлагерів до рашістів - а потім вже зараз набирають молодь України до армії рашистів.
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28.04.2024 17:56 Ответить
А якби був призначений, якийсь там дурачок….
Сратьєхі з ОПУ, не дарма сиділи, на отих ставках Зеленського з секретаркам … Видно, що «башковиті», тепер знову, бійці будуть «героїчно», виправляти, їх сратехічні прой§и!!!
Сратьєхі, будуть у чий час в ТИЛУ, на зелєрмарафонах тільки очима лупати та руками розводити…
Оманські рулять в ОПУ, як і з вагнергейтом…
Непокаране зло, наливається КРОВЮ!
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28.04.2024 17:56 Ответить
Ничего вы не понимаете - это новая стратегия от ЗЕЛЕНСКОГО. Просрать все! При Сырском происходит обвал фронта, а Зелень нам рассказывает как все *******!
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28.04.2024 17:57 Ответить
Сырский был назначен с одной целью, в конце мая у Зели кончится легитимность и по закону он не президент, чтобы избежать мятежа среди военных был назначен Сырский.
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28.04.2024 18:16 Ответить
иногда мне кажется, что это был запланированный обвал, и есть надежда что что-то изменится, прилетят ф16, хаймарс даст залп, или атакамс ударит по цели, но вспоминая соледар, бахмут, которые не вернули, то нет. Почему то линию суровикина мы не смогли пробить, только до 1 дошли в роботино, а нашу линию они пробить смогли. да, несмотря на кабы, они могут ими и разминировать и всё стирать, и кусочками кромсать территории. В итоге всё сводится к кол-ву армии, ротациям, психологии, мотивации, финансам, нам нужен минимум 1млн солдат, чтобы соблюсти ротации и оборону, а может и меньше, если турели будут, но оружие и его кол-во также имеют значение, и его кол-во, хоть град, панцирь, тор, зоопарк могут быть допотопными и старыми, но они просто ими спамят как мобы, и иногда добиваются целей. но летом конечно война активней, и следовало такого ожидать, хотя и зимой рф также достаточно сильно атакует из-за условий погоды, возможно для этого используют людей с северных регионов.
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29.04.2024 03:56 Ответить
Вышли почти с окруженной авдеевки и какие линии? Те сразу технику загоняли, и бетонировали.
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29.04.2024 08:55 Ответить
Якось цікаво - залужний - чемодан, аеропорт, Лондон, сирський - чемодан, вокзал, раша. І головна діючая особа - зеленский+мудрий нарід, шо з квітами(73%) чекав ху..ла та гвалтівників українських дітей - їм всім - зеленскому,, українській більшості( у тому числі і військовим (у 19 році) - а вони шо не українці, було абсолютно похрін - на втрати, дітей, жінок - вони всі вийшли з Херсонської області по наказу залужного - і де він зараз - повна тиша.
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28.04.2024 18:12 Ответить
Ти про Порошенка забуло, двоноге непорозуміння
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28.04.2024 22:55 Ответить
Шо ви за люди, чубитися між собою, а паразити чоботи витирають об вас.
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29.04.2024 01:47 Ответить
Здається на початку тижня Сирський розповідав, що фронт стабілізували. Добре стабілізували. Втрата за втратою після заміни генштабу, це вже факт.
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28.04.2024 18:45 Ответить
Оце Сирний накерувався. Одня бригада просто знялася з позицій,а інша не дуже спишіла на них заходити. Так і до Яворова добіжать ...
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28.04.2024 18:48 Ответить
скоро дерьмаково-зеленая власть мародеров телепортируется на новые позиции у монако и лазурные береха
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28.04.2024 19:19 Ответить
Дехто в Лондон ще. У Зе-клоуна квартира там.
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29.04.2024 10:17 Ответить
Творожник,пиши просто "Я прос рал,на славу своїх одноплемінників"
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28.04.2024 19:21 Ответить
Де ви побачили творог? від слова обісратись або просрати
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28.04.2024 21:49 Ответить
Лицо Сырского говорит о том что он явно не стратег и не мыслитель. А без этого, к сожалению, ничего не будет.
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28.04.2024 19:24 Ответить
Лижет он хорошо !
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28.04.2024 21:33 Ответить
Оманский договорняк должен быть выполнен, либо Украина избавляется от бениного помойного Нарика с его фсбэшной кодлой, возвращает Пороха, Залужного, Кривоноса, Червинского, Бурбу, Марченко и т.д либо хана....эти Твари сдадут всю Украину.....
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28.04.2024 19:32 Ответить
Злякались рейтингів Залужного і тепер розказують про успіхи ворога.
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28.04.2024 19:51 Ответить
успехи к сожалению есть, бурятов целая тайга
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28.04.2024 20:44 Ответить
Одразу десятки експертів та контролерів здалеку. Половина - дуже здалеку...
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28.04.2024 19:56 Ответить
Якщо це сарказм -залік...
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28.04.2024 20:07 Ответить
уже мабуть і в самих упоротих дебілів нема сумніву що кацап поставлений здати фронт.що ми ждем ?
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28.04.2024 21:08 Ответить
Та ні, для самих упоротих існує телемарафон. А там у сухопутного адмірала Сирського суцільні успіхи. І Лідор месія
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28.04.2024 22:57 Ответить
Зе не вдалося здати країну у 2022, то він успішно то продовжує робити в 2024...фронт затикають людьми а не зброєю...
І жодного доната на ЗСУ у когось з шести "потужних" менеджерів...
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28.04.2024 21:27 Ответить
Під час війни завжди звільнялися від зрадників. Все це чекає ще Україну.
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28.04.2024 21:34 Ответить
Якось як убрали Залужного, так все погано стало.
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28.04.2024 21:37 Ответить
вітаю з черговим успіхом
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28.04.2024 21:39 Ответить
Шо? Знову ******** наступ кацапів чи стратеги накосячили? Є тільки два пояснення невизнання воєначальниками своїх косяків - зрада і недолугість.
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28.04.2024 21:51 Ответить
Якщо згадати як рашисти спокійно вийшли з Херсону, то щодо зради сумнівів уже немає
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29.04.2024 16:51 Ответить
А з тактичного оточення в Ізюмі? Там теж по різних оцінках від 10 до 15 тисяч просочилось.
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29.04.2024 19:49 Ответить
І в Лимані теж, а як південь з ЗАЕС здали. Хто за це відповів? Ніхто! Всі зрадники надалі проводять свою диверсійну діяльність у військах, уряді, ОПі проти України без жодної оглядки
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29.04.2024 20:15 Ответить
Шото не то, як кацап став
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28.04.2024 23:23 Ответить
От Польши їхать сутки максімум, ав вже 3 суток, а все хуже і хуже, шо за пі.да
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28.04.2024 23:33 Ответить
Правильно, вибори.
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29.04.2024 05:40 Ответить
Ну він же ГЛАВком та ще й найвеличніший лідор, значить за все і відповідає

Чи він хоче почивать на лаврах, а за все, що коїться, хай відповідає хтось інший?

Відповідати повинен саме він! І за зраду в першу чергу.
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29.04.2024 18:22 Ответить
"динамічна зміна обстановки," це....як це коментувати?За що це нам усе?
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29.04.2024 08:18 Ответить
"динамічна зміна обстановки" - це " динамічне переміщення на нові рубежі"
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29.04.2024 08:31 Ответить
Це динамічне і сплановане вбивство наших Воїнів (Цвіту нашої Нації), здача територій і населених пунктів з наступним відкриттям фронту і підписанням т.з. "мирного договору" на умовах рф (читай - капітуляції). Це то, як домовилися з кацапами і як "динамічно" і послідовно до того йшла банда продажних брехливих обдолбаних і злодюжних ублюдків з Банкової.
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29.04.2024 08:53 Ответить
Перемістились?
От як зветься те, для чого тебе призначили?..
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29.04.2024 08:48 Ответить
Зеленський в президентському корпусі санаторію "Кришталевий палац" (Львівська, Трускавець) зранку зустрівся з особистим представником президента Туреччини, міністром внутрішніх справ Ali Yerlikaya. Причини і тематика зустрічі невідомі.

Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ...
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29.04.2024 09:38 Ответить
І це ще Безугла не керувала військами. Все саме цікаве ще попереду.
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29.04.2024 09:41 Ответить
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

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29.04.2024 09:44 Ответить
Не переместились, а зателемарафонились. При Залужном бы такого не было. Но продажному клоуну виднее как Украину сливать.
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29.04.2024 11:25 Ответить
якось дивно ми воюємо, все відходимо на більш зручні рубежі і висоти
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29.04.2024 11:53 Ответить
Нахер ми відходимо
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05.05.2024 00:06 Ответить
"...перемістился на нові рубежі..."..."...войска перегрупуються..."...
Сирський своїма "удобнимим для зелохторату" заявами все більше нагадує конашенкова!
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29.04.2024 12:06 Ответить
"стабілізєц" імені зеленого ******** насувається?
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29.04.2024 12:53 Ответить
Я не пам´ятаю, щоби Залужний так часто зʼявлявся у інформпросторі, тим паче з розповідями-виправданнями «від чого стався піzдець».
Нащо нам додатковий речник ЗСУ, на посаді главкома???
Тепер ми маємо речника ОПи, на посаді верховного главкома і речника ЗСУ, на посаді главкома…
А їх посадові обовʼязки, як і обовʼязки всіх міністрів та спікера ВР виконує найліпший у світі завгосп-ларьочник дєрьмак…
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29.04.2024 13:28 Ответить
Ну не найвеличнішому ж лідору планети і видатному Головкому розказувати про "звіздєц"

Хай про це розказує Сирський від свого імені, потім на нього все можна і "покласти".
Для цього його , мабуть, і призначили.
І рейтингу в нього не буде як у Залужного.
Хіба не за це боровся найвеличніший?
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29.04.2024 14:38 Ответить
Якщо врахувати, що про це "поперджав" бананаф, то здача Очеретиного і навколишніх сіл була наперед спланованою держзрадою
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29.04.2024 16:58 Ответить
Хтось ще сподівається виграти цю війну на чолі з зєлєю? Тоді вірте і єрмаку, що "неначасі"
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29.04.2024 14:20 Ответить
Я також помітив, що Сирський часто зʼявляється у інформпросторі, в ЮТУБі.

Щось не пам"ятаю, щоб Залужний без кінця робив якісь заяви.
Тим паче що ЗЄ би тоді почав нервувати.

А Сирському він рота не закриває. Чи той каже тільки те, що йому дозволили?
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29.04.2024 14:20 Ответить
Щаз він на партнерів буде гнати, а на бубо4ку ні, бо тактика "здаєм, ліжем ОПу, красиво рапортуєм" поки норм робе...
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30.04.2024 14:56 Ответить
Це і є нові підходи та нове мислення, про які гундосив наркеши ятутовий.
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30.04.2024 20:44 Ответить
Рожа ліца сирського зрівнялася з будкою нашого боневтіка
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05.05.2024 00:04 Ответить
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