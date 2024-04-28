В течение суток зафиксировано 112 боевых столкновений, на Авдеевском и Бахмутском направлениях отражены 64 атаки врага, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 795-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение суток зафиксировано 112 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ о российском вторжении.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Большая Писаревка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Карповичи, Прогресс Черниговской области; Искрисковщина, Басовка Сумской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отбито 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых - Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиновое, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых - Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых - Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Боевые действия на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых - Малиновка, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди которых Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.