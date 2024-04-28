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Силы обороны юга отразили два штурма на Ореховском направлении, за сутки ликвидировали 119 оккупантов

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Прошлые сутки в операционной зоне Сил обороны Юга прошли напряженно, однако враг не смог увеличить натиск. На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 безуспешные штурмы: 1 в районе Старомайорского и 1 в районе Работино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Противник наносил авиационные удары КАБами по линии боевого соприкосновения и населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр.

Вел аэроразведку различными типами дронов: зафиксировано более двухсот вылетов. Применил артиллерию, но получил адекватный ответ". - говорится в сообщении.

Россияне активно используют различные виды дронов-камикадзе, от FPV и "Ланцетов" до "Шахедов". Среди целей - гражданские жители прибрежных населенных пунктов, сельхозтехника, объекты гражданской инфраструктуры и тому подобное.

"В течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 119 оккупантов и 55 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 1 реактивная система залпового огня "БМ-21";
  • 1 танк;
  • 17 пушек;
  • 2 миномёта;
  • 25 единиц автобронетехники;
  • 3 системы радиолокационной борьбы;
  • 2 разведывательных БпЛА "Орлан-10";
  • 2 аэрофотостанции;
  • 1 генератор;
  • 1 лодка", - сообщили в Силах обороны юга.

Также уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.

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Автор: 

армия РФ (19035) уничтожение (6823) боевые действия (3926) Силы обороны юга (295)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.04.2024 15:04 Ответить
Ці операції бабуїнів по Дніпру отвлєкалово.
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28.04.2024 18:02 Ответить
 
 