Силы обороны юга отразили два штурма на Ореховском направлении, за сутки ликвидировали 119 оккупантов

Прошлые сутки в операционной зоне Сил обороны Юга прошли напряженно, однако враг не смог увеличить натиск. На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 безуспешные штурмы: 1 в районе Старомайорского и 1 в районе Работино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Противник наносил авиационные удары КАБами по линии боевого соприкосновения и населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр.

Вел аэроразведку различными типами дронов: зафиксировано более двухсот вылетов. Применил артиллерию, но получил адекватный ответ". - говорится в сообщении.

Россияне активно используют различные виды дронов-камикадзе, от FPV и "Ланцетов" до "Шахедов". Среди целей - гражданские жители прибрежных населенных пунктов, сельхозтехника, объекты гражданской инфраструктуры и тому подобное.

"В течение суток получили подтверждение, что у врага стало меньше на 119 оккупантов и 55 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 реактивная система залпового огня "БМ-21";

1 танк;

17 пушек;

2 миномёта;

25 единиц автобронетехники;

3 системы радиолокационной борьбы;

2 разведывательных БпЛА "Орлан-10";

2 аэрофотостанции;

1 генератор;

1 лодка", - сообщили в Силах обороны юга.

Также уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На юге за прошедшие сутки сбили 7 из 13 вражеских ракет, оккупанты атаковали теплоэнергетическую инфраструктуру, - Силы обороны