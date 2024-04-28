На півдні минулої доби збили 7 з 13 ворожих ракет, окупанти атакували теплоенергетичну інфраструктуру, - Сили оборони

Російські загарбники на півдні продовжують тероризувати населення ракетними обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Різких змін у стані, положенні та характері дій нашого ворога не помічено, ознак формування наступальних угруповань так само. Сказати, що минула доба була чимось надзвичайним, не можу. Минулої доби були дві спроби штурмувати наші позиції, обидві безуспішні. Ворог, на жаль, продовжує тероризувати південь України ракетними обстрілами. Так, минулої доби було завдано кілька ракетних ударів. Загалом були використані 13 ракет, сім із них були збиті. Цілили по теплоенергетиці на півдні. Так само потерпає передня лінія і населені пункти Херсонщини від застосування КАБів з російської авіації, проте обійшлося без жертв", - повідомив Плетенчук.

Він також додав, що цієї ночі ворог також намагався влучити по теплоенергетиці на Миколаївщині. На Одещині вночі було тихо.

Нагадаємо, зранку у Миколаєві пролунали вибухи. Росіяни атакували "шахедами" рекреаційний об'єкт.

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