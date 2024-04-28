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На півдні минулої доби збили 7 з 13 ворожих ракет, окупанти атакували теплоенергетичну інфраструктуру, - Сили оборони

ракети

Російські загарбники на півдні продовжують тероризувати населення ракетними обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Різких змін у стані, положенні та характері дій нашого ворога не помічено, ознак формування наступальних угруповань так само. Сказати, що минула доба була чимось надзвичайним, не можу. Минулої доби були дві спроби штурмувати наші позиції, обидві безуспішні. Ворог, на жаль, продовжує тероризувати південь України ракетними обстрілами. Так, минулої доби було завдано кілька ракетних ударів. Загалом були використані 13 ракет, сім із них були збиті. Цілили по теплоенергетиці на півдні. Так само потерпає передня лінія і населені пункти Херсонщини від застосування КАБів з російської авіації, проте обійшлося без жертв", - повідомив Плетенчук.

Він також додав, що цієї ночі ворог також намагався влучити по теплоенергетиці на Миколаївщині. На Одещині вночі було тихо.

Нагадаємо, зранку у Миколаєві пролунали вибухи. Росіяни атакували "шахедами" рекреаційний об'єкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 160 окупантів та 42 одиниці озброєння й військової техніки

Автор: 

безпілотник (4087) обстріл (28196) ракети (4000) Сили оборони півдня (320)


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Это потому, что баллистику на пивдни сбивать нечем...
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28.04.2024 10:29 Відповісти
Марафон це одиниця інформації для ворога. Знову повернулися до атакували будинок поблизу залізничної станції. Знову звіти де,скільки, чого і знову з фото. Так ось для чого знімали Гуменюк, щоб усі викладали усе
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28.04.2024 10:43 Відповісти
в Отель в Николаеве попали, хреново в кацапни разведка работает
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28.04.2024 10:51 Відповісти
Рік тому світанок Умані здригнула смерть. Похилемо голови в Пам'ять про загиблих. Не забудемо і не пробачимо.
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28.04.2024 10:55 Відповісти
😂Хакери зламали сервіс для продажу квитків RedKassa і запросили росіян на концерт … Кобзона у «Крокус-хо
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28.04.2024 10:59 Відповісти
 
 